Sasalı’da kadınların el emeği ürünleri sergide

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi’nin Sasalı Kadın Dayanışma Merkezi’nde düzenlediği kursu tamamlayan kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği ürünler sergiye çıktı. Şiş Örücülüğü ve Tığ Örgü Şapka Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler katılım belgelerini de aldılar. Ürünler, Sasalı Kadın Dayanışma Merkezi’nde sergilendi.

Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarının 2023- 2024 dönemi sona ererken, yıl boyunca 14 branşta açılan kurslara 780 kursiyer katıldı. Yeni dönem kurs kayıtları ise eylül ayı itibariyle başlayacak. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nden bilgi alabilecek.

Kadınlara yönelik meslek ve hobi kurslarına yoğun ilgi olduğuna dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çiğlili kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer alması ve güvenle sosyalleşebilmesi adına meslek edindirme, hobi ve spor kurslarımızı sürdürüyoruz. Yaz dönemi kurslarımız da sona erdi. Sasalı Kadın Dayanışma Merkezi’nde düzenlediğimiz Şiş Örücülüğü ve Tığ Örgü Şapka Kursunu tamamlayan kadınların ürettikleri el emeği ürünlerini sergileme fırsatı bulduk” dedi.