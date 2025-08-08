Satılık hayal var alır mısınız?

Eskiden konut pazarlanırdı. İnsanlarımızı o kadar yoksullaştırdılar ki şimdi ancak “konut hayali” pazarlayabiliyorlar. Türkiye’de barınma hakkını, konut sertifikası adıyla sermaye piyasasının yeni oyuncağına dönüştürüyorlar. “Damla Kent Konut Sertifikası” projesi, bunu en açık haliyle gösteriyor. Bu sistemin adı ne kadar şiirselse, sunduğu çözüm o kadar gerçek dışı. Çünkü bu model, hiç ev sahibi olamayacak milyonlara hayal kurdurarak onların küçük tasarruflarını büyük inşaat şirketlerine ucuz finansman olarak aktarmanın aracı olarak kurgulanmış.

Projenin tanıtım sunumuna göre, 62 metrekarelik bir 1+1 daire için gereken sertifika sayısı tam 631.516. Her bir sertifika halka arzda 7,59 TL’den satılıyor. Bu da en küçük dairenin fiyatının 4 milyon 793 bin TL olduğunu gösteriyor. Üstelik bu ev, metrekareye değil, neredeyse mikronlara bölünmüş halde: Her sertifika dairenin yalnızca yüz binde birlik bir parçasına denk geliyor.

Proje süresi ise 4 yıl. Bu sürede en küçük (62 metrekare) ev sahibi olmak isteyen bir yurttaşın her ay ortalama 13 bin 156 adet sertifika alması, yani yaklaşık 100 bin TL yatırması gerekiyor. Oysa bugünkü asgari ücret 22 bin 104 TL. Tüm maaşını bu sertifikalara ayırsa bile, bir asgari ücretli, sertifika fiyatının sabit kaldığını varsaysak ayda en fazla 2.912 adet sertifika alabilir. Bu da 4 yılın sonunda ancak 139 bin 776 sertifikaya ulaşması demek. Yani evin yalnızca 13,5 metrekaresine.

Kısacası: Sistemin matematiği, bu hayalin gerçekleşmeyeceğini baştan söylüyor. Ama bu hayalin pazarlanması, sistemin kendisi için son derece işlevsel. Çünkü bu model, iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının yoksullaştırdığı kesimlere, ulaşamayacakları bir barınma vaadini pazarlayarak; onların küçük tasarruflarını büyük inşaat firmalarına erken finansman olarak aktarmaktadır.

Sunum, "Damlaya damlaya ev olur" gibi içi boş bir umut sloganıyla yola çıktı. Ancak bu damlalar ne evi oluşturuyor ne de barınmayı mümkün kılıyor. Çünkü bu sistemin gerçek işlevi, barınma sorununu çözmek değil, inşaat şirketlerine halkın tasarrufları üzerinden ucuz ve risksiz bir finansman kanalı açmaktır.

Sertifika sahipleri yalnızca konutun değil, aynı zamanda belirsizliği yüksek bir yatırım modelinin de ortağı haline geliyor. Üstelik Borsa İstanbul’da işlem görecek bu sertifikaların fiyatı, piyasa koşullarına göre dalgalanacak. Daire sahibi olma hedefi için biriktirenlerle, yalnızca değer artışından faydalanmak isteyen yatırımcılar aynı havuzda buluşuyor. Bu durum, ev almak isteyen düşük gelirli ile borsada kazanç arayan yatırımcı arasında doğrudan çıkar çatışması yaratıyor. İlki düşük fiyat isterken, diğeri yüksek fiyat bekliyor. Sunumda yer verilen %5'lik piyasa yapıcılığı desteği, bu çelişkiyi yönetmekte yetersiz kalabilir.

Dahası, projenin yapısında yer alan "tali edim" uygulaması, sistemin gerçek niyetini bizzat ilan ediyor. Tali edim, ev almak için yeterli sertifikayı biriktiremeyenlere, kalan konutların açık artırmayla satılması sonucunda paylarına düşecek nakit para ödenmesini öngörüyor. Yani sistemin kurucuları, bu modelin halkın büyük çoğunluğu için konut değil, sadece nakit getiri anlamına geldiğini baştan kurgulamış.

Üstelik burada da ciddi bir çelişki var. Sunum, satılamayan konutların TOKİ tarafından en az yüzde 80 bedelle alınacağını söylese de, SPK mevzuatına göre (Tali edimlerin kullandırılması madde 8): Eğer fiyatlar piyasada oluşmazsa ya da sağlıklı değilse, borsadaki son üç aylık ağırlıklı ortalama fiyat esas alınır. Bu da yatırımcının öngördüğü getiriden farklı bir sonuç doğurabilir.

Benzer bir belirsizlik “asli edim” süreci için de geçerli. Sertifika sayısı düştükçe arz azalacağından, borsada kalan sertifikaların fiyatı spekülatif şekilde yükselebilir. Ancak hangi sertifika hangi bağımsız bölüme karşılık geliyor bilinmediği için, değer artışı hakikî bir gayrimenkule değil, hayali bir bölüme dayanır. Bu da ev hayaliyle biriktiren yatırımcının, gerçekte hangi değerin ortağı olduğunu bilememesi anlamına gelir.

Projenin pazarlama metinlerinde verilen örnekler de hayli dikkat çekici. Ayşe Hanım 2+1 daireye, Özgün Bey 4+1’e göz dikmiş. Ortak mülkiyetle ev alan genç yatırımcılar da anlatılıyor. Her biri projeye damla damla katkı yapıyor ama hiçbiri gerçekten barınma ihtiyacı içinde olan halk değil. Bu kurgu, bu sistemin karakterini açığa vuruyor.

Devletin rolü burada özellikle sorgulanmalı. TOKİ ve Emlak Konut, bu projeye sadece arsa sağlamıyor; kurumsal garanti de veriyor. TOKİ, asli ve tali edim taahhütleriyle projeye sermaye piyasası güvenilirliği katıyor. Oysa bu tür bir kamu garantisinin halkın barınma ihtiyacına değil, özel sektörün finansal mühendislik projelerine verilmesi, devletin asli görevinden sapması anlamına geliyor. Sosyal konut üretmesi gereken bir kamu kurumu, küçük yatırımcıların birikimini piyasaya yönlendiren bir aracı haline geliyor.

Sistem, son kertede bir şeyi hedefliyor: Ev sahibi olamayacak geniş kitlelere, ev sahibi oluyormuş hissi vererek bu hissi ticaretin konusu haline getirmek. Oysa barınma, temel bir insan hakkıdır; hisselere bölünerek satılamaz, sertifikayla alınamaz. Yaşamak, piyasada işlem gören bir menkul kıymet değildir.

Bugün satılan şey insanların kırılgan umutlarıdır. Ve o umut, mikro parçalar hâlinde dağıtılırken, gerçek bir yaşam alanı inşa edilmiyor. Sadece hayalin pazarlanabilir versiyonu yaratılıyor.