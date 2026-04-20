Savaş, sonsuzluk ve 1 gün

Steve FRASER – counterpunch.org

İran’a karşı savaş. Venezuela devlet başkanının kaçırılması. Küba ve Grönland’ın ele geçirilmesi tehditleri. Amerikan kapitalizminin doymak bilmez iştahını beslemek için gezegenin toprağını, emeğini ve hayati kaynaklarını yağmalama planları gerçekten yürürlükte ve Donald Trump çağında ABD emperyalizmi belirli bir hırsla geri dönmüş durumda. Elbette ki hiçbir zaman ortadan kalkmamıştı. Aslında en başından beri oradaydı.

Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Dünya’nın yerli halklarını mülksüzleştiren bir yerleşimci sömürgecilik eylemi olarak kuruldu. Başkan James Monroe 1823’te daha sonra “Monroe Doktrini” olarak bilinecek olan ilkeyi ilan ederek ülkenin Batı yarımküresinin geri kalanının kaderini belirleme hakkını tek başına üstlendiğini duyurdu. Bu sırada köle ticareti ve kölelik, Amerika’nın plantasyon ve ticaret elitleri tarafından Afrika’nın emperyal biçimde yağmalanması anlamına geliyordu.

Yirminci yüzyılın başına gelindiğinde Washington “Açık Kapı” politikasını ilan etti; bu, dünya pazarlarına erişim için rekabet etmeyi ve aynı zamanda Avrupa’nın sömürge yarışına katılmayı hedeflediği anlamına geliyordu. 1899’da Filipinler’i acımasız biçimde ele geçirerek bunu hayata geçirdi; ABD ordusu Orta Amerika ülkelerine Amerikan şirketlerinin ve bankalarının çıkarlarını korumak için düzenli müdahalelerde bulundu. Orada başlayan hikâye hiçbir zaman sona ermedi; Guatemala’da, Vietnam’da, en son İran’da ve daha birçok yerde kanlı bölümlerle devam etti.

Yerli halkların mülksüzleştirilmesi ve Afrikalıların köleleştirilmesi gösteriyor ki “anavatan” uzun zamandır emperyal projenin ayrılmaz bir parçası. Yurt dışında kullanılan baskıcı askeri ve polis yöntemlerinin çeşitli biçimleri önce içeride, işçilere, siyahlara, göçmenlere ve yerli direnişçilere karşı test edildi. On dokuzuncu yüzyılda isyan eden göçmen işçiler “Kızılderili vahşileri” ile karşılaştırıldı ve yerel polis ile federal milisler tarafından aynı vahşetle bastırıldı. Beyaz üstünlükçü ideoloji içeride beslenip küresel güneye ihraç edilerek ABD egemenliğini meşrulaştırdı. Bu ülkenin son yüzyıldaki ekonomik refahı da büyük ölçüde küresel güneyin kaynaklarına erişimine ve II. Dünya Savaşı sonrası Batı Avrupa üzerindeki hegemonik konumuna dayanıyordu.

Bugün Trump yönetimi göçmenlere karşı bir terör rejimi uyguluyor. Bu insanların milyonlarcası, ülkeleri Amerikan ekonomik gücü tarafından yağmalandığı için burada bulunuyor. Yurtdışındaki emperyal girişimlere karşı içerde gelişen direniş ise her zaman devlet baskısıyla, demokratik hakların budanmasıyla ve bir gözetim devletinin kurulmasıyla karşılaştı.

TASARLANAN ÜLKE

Amerika Birleşik Devletleri en başından itibaren emperyal bir proje olarak tasarlandı.

İlk yerleşimciler hem İngiliz ve diğer Avrupa imparatorluklarının sömürge tebaasıydı hem de yerli halklar üzerinde egemenlik kuran sömürgecilerdi. Yerli topluluklar sistematik biçimde topraklarından, kaynaklarından, yaşam biçimlerinden ve çoğu zaman hayatlarından edildi.

Bazen bu süreç piyasanın “sessiz” işleyişine bırakıldı. On altıncı yüzyıldan on sekizinci yüzyıla kadar kürk ticareti dünya aristokrasisinin taleplerini karşıladı. Yerli kürk toplulukları John Jacob Astor gibi tüccarlarla ticaret ilişkilerine girdi. Ancak ticaret koşulları eşitsizdi ve sonunda bu toplulukların sürdürülebilirliğini zayıflattı.

Çoğu zaman ise sömürgeciler askeri güç, hukuki manipülasyon, yasa dışı toprak gaspı ve Avrupa kaynaklı hastalıkların yayılması gibi daha sert yöntemlere başvurdu. Bu süreç yerli nüfusun büyük bölümünü yok etti. On dokuzuncu yüzyıl boyunca “Gözyaşı Yolu”ndan 1890’daki Wounded Knee katliamına kadar devam etti.

Bu tarihsel imha olmasaydı Amerika nasıl olurdu? Bugünkü sınırlar, kaynaklar, sanayiler ve zenginlikler tamamen farklı biçimde dağılırdı. Ve belki de daha önemlisi, bugün hala varlığını sürdüren ırksal üstünlük hissi bu kadar köklü olmayabilirdi.

KÖLELİK VE KADER ANLAYIŞI

Köle emeği, Avrupa ve Amerika’nın yürüttüğü Atlantik ötesi ticaretle birlikte yüzyıllar boyunca ülkeyi şekillendirdi. Bu sistem sanayi gelişimini de finanse etti. Amerikan sanayi devrimi çoğu zaman yerli bir başarı olarak anlatılır, ancak Afrika’nın sömürülmesi hesaba katıldığında bu anlatı anlamını yitirir.

Toprak genişlemesi de emperyal projenin parçasıydı. Özellikle 1846-1848 arasındaki Meksika-Amerika Savaşı, kölelik ekonomisini genişletme arzusuyla gerçekleştirildi. “Manifest Destiny” (Vaat Edilmiş Yazgı) söylemi bu saldırganlığı kader olarak sunarak meşrulaştırdı.

Bu süreç aynı zamanda ırkçı ideolojiyi daha da güçlendirdi. Bugün görülen göçmen karşıtlığı ve ırkçılık, bu tarihsel deneyimin ürünüdür.

SÖMÜRGESİZ EMPERYALİZM

ABD, Avrupa güçlerine kıyasla az sayıda resmi sömürgeye sahipti.

1898 İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası Küba’yı kontrol etti ve Filipinler’de fiili bir manda kurdu. Filipinler’de yürüttüğü karşı-gerilla savaşında toplama kampları gibi yöntemler geliştirdi ve bunları daha sonra Vietnam’da kullandı.

ABD ordusu Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Nikaragua gibi ülkeleri işgal etti. Bu ülkelerin mali sistemlerini kontrol ederek Amerikan bankalarına olan borçlarını garanti altına aldı. Bu yaklaşım daha sonra güce dayalı diplomasi olarak adlandırıldı ve bugün yeniden gündeme geliyor.

(Örnek olarak, Nicolas Maduro’nun ABD tarafından yakalanması olayı bu geleneğin güncel bir uzantısı olarak görülüyor)

Yirminci yüzyıl başında Dışişleri Bakanı John Hay daha sistematik bir model geliştirdi: Açık Kapı politikası. ABD, özellikle Çin olmak üzere küresel pazarlara eşit erişim talep etti.

Bu politika zamanla ABD’nin küresel ekonomik üstünlüğüne yol açtı. Ancak bu süreçte yaklaşık 75 yıl boyunca Sovyetler Birliği kontrolündeki bölgeler bu sistemin dışında kaldı.

II. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin ekonomik üstünlüğü, güçlü askeri kapasitesiyle desteklendi ve Batı Avrupa fiilen ABD etkisi altına girdi. Marshall Planı ve NATO bu yapının temel araçları oldu.

Bu politika yalnızca dış dünyaya değil, iç ekonomiye de yönelikti. 19. yüzyıl sonundaki krizler, iç pazarın sınırlarına ulaşıldığını gösteriyordu. Bu nedenle ABD, sermaye ve mallar için küresel bir “açık kapı” aradı.

Bu strateji yalnızca ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda sınıf çatışmalarını da bastırmayı amaçlıyordu.

İçerdeki sınıf çatışmaları çok yoğundu. 19. yüzyılın sonlarında büyük grevler ve işçi hareketleri ortaya çıktı. Bu durum bazılarına göre “ikinci iç savaş” olarak tanımlandı. Bu nedenle ABD için emperyal genişleme yalnızca dış politika değil, iç istikrarın da temel aracı haline geldi.

DEMOKRASİ VE EMPERYALİZM

Ancak en başından itibaren, “anavatanın” emperyalizmine karşı direniş vardı. Yerli halklar savaş verdi. Köleler isyan etti. Meksikalılar anti-emperyalist oldu. Kölelik karşıtları köleci düzenle mücadele etti. İspanyol-Amerikan Savaşı, orta sınıf kesimler ve Mark Twain gibi kamu figürleri tarafından muhalefetle karşılandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, savaş karşıtı binlerce radikalin örgütleri devlet kararıyla basıldı, gazeteleri kapatıldı; bazıları hapsedildi, bazıları sürgün edildi. Benzer şekilde, hükümet baskısı 1960’ların Vietnam Savaşı karşıtı hareketini bastırmaya çalıştı ve bu süreç 1970’te Kent State Üniversitesi’nde dört öğrencinin öldürülmesiyle doruğa ulaştı. Donald Trump da bugün emperyalizmin hem taşıyıcısı hem de onun zehirli sonuçlarının temsilcisi olarak ortaya çıktı. Kendi şahsında, Amerikan emperyal tarihinin saldırgan genişleme eğilimi ile bu tarihin Amerikan zihniyetine yerleştirdiği aşırı sertlik birleşti.