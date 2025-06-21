Savaş yüksek oktanlı…

İsrail her yere saldırıyor. Arkasına dünyanın patronu rolündeki ABD’yi almış, tüm bölgeyi zorbalıkla şekillendiriyor, ölümle, açlıkla tehdit ediyor. Gazze’den, Lübnan’dan, Suriye’den sonra şimdi de İran’a saldırıyor. Ukrayna (NATO)-Rusya savaşı devam ediyor. Huzurumuz kalmadı. Savaş, katliam, gözyaşı, acı görmekten bıktık usandık, “dünyanın liderleri” kan dökmekten bıkmadı.

Ferhan Şensoy, büyük sanatçımız. Onu kaybedeli dört yıl olacak. 1994 yılında sahnelediği Kırk Ambar Gece Tiyatrosu’nda savaşı bakın nasıl anlatıyor:

“savaş yüksek oktanlı gayet .oktan bir şeydir

bir düğmeye basarsın birden başlar katliam

hangi düğmeye bassan artık durmaz katliam

hangi akoru bassam artık bana fark etmez”

Yukarıdaki küçük müdahalem için sanatçımızdan özür diliyorum, siz anlamışsınızdır onu. Sözlerin devamında ölüm var, sabun olmak var, hatta tuvalet kağıdı olmak var. İşte savaş böyle iğrenç, böyle .oktan bir şey.

İnsanın akıllı, hele en akıllı canlı olduğu büyük bir yalan. Öyle olsa, savaşlar, katliamlar, soykırımlarla dolu dünya tarihi ortadayken yeni savaşlar çıkaran yöneticileri tepesinde taşır mıydı? Doğayı, yaşamı yok eden, gözünü para ve güç hırsı bürümüş bu korkunç düzene boyun eğer miydi?

NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ

İsrail İran’a saldırırken İran’ın atom bombası yapmak istediğini ve buna çok yakın olduğunu öne sürüyor. Oysa İsrail’in kendisi ve tabii ki destekçisi ABD nükleer silah üreten ülkeler. Bunların dışında nükleer silah üreten yedi ülke daha var: Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Pakistan, Hindistan ve Kuzey Kore. Bir de Türkiye, İtalya, Belçika, Almanya, Hollanda gibi ABD’ye ait nükleer silahları ülkesinde bulunduran ülkeler var. Bu ülkelerin hiç birisi BM’de karara bağlanan Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nı (TPNW) imzalamadı.

Değerli okurlarım, İran’a yapılan gibi saldırılarla nükleer silahların yayılmasının önleneceği de büyük bir yalan, tam tersi etki yapacağı, başka ülkelerin de güvenlik, caydırıcılık gibi gerekçelerle atom bombası yapmaya, elde etmeye yöneleceği uzman kuruluşlarca dile getiriliyor. Hep öyle oldu. Nobel ödüllü Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Hekimler Birliği (IPPNW) İsrail’in İran saldırısı üzerine yaptığı açıklamada bakın ne diyor: “Nükleer yayılmanın artan riskine karşı askeri bir çözüm yoktur. Aslında, savaş ve silahlı şiddet devletleri nükleer silah aramaya daha fazla teşvik eder. Güvenliğe giden tek yol diplomasi ve nükleer silahların geri döndürülemez şekilde ortadan kaldırılmasıdır.” Yapılması gereken çok açık, İsrail, ABD, Rusya ve diğer nükleer güç ülkeleri güvende olmak istiyorlarsa önce kendileri nükleer silahlanmadan vazgeçmeli, ellerindeki atom bombalarını yok etmelidir. Bu bir tercih değil, TPNW ile uluslararası bir zorunluluktur. Ama yazdım ya, hukukun, barışın, demokrasinin yerini zorbalığın aldığı ortamda, dünyanın patronları buna yanaşmıyor. Şu güzel mavi gezegende, nükleer silahlarla yaşamı bitirecek tehditler savurmaktan vazgeçmiyor, üstelik bu silahlara kimlerin sahip olabileceğine de kendileri karar veriyor.

Buna dur demeden insanlık güvende olabilir mi? Daha geçen ay Hindistan-Pakistan çatışmasıyla, ondan önce Ukrayna savaşıyla gündeme gelen nükleer savaş tehlikesi artık tümüyle ortadan kalkmalı, bunun için gerekenler samimiyetle yapılmalı. Çözüm bellidir. Nükleer silahlar kitle imha silahlarıdır, tıpkı biyolojik ve kimyasal silahlar gibi yasaktır, yok edilmelidir.

DSÖ’YE VERİLEN GÖREV

IPPNW Nükleer silahların sağlığa ve sağlık hizmetlerine etkilerinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından güncel bir çalışmayla ortaya konması için Dünya Sağlık Asamblesi’ne (WHA) önerge verdi. Başlığı: “Nükleer Savaşın Halk Sağlığı Üzerindeki Etkileri”.

Önerge 26 Mayıs 2025’de oylandı, 86 kabul, 14 red ve 28 çekimser oyla kabul edildi. Türkiye çekimser oy veren ülkeler arasında. Oylama öncesi 134 saygın tıp dergisi kararı destekleyen ortak editöryal yazı yayımladı. DSÖ’nün bu konuda 1983 ve 1987 tarihli raporları var. WHA kararı nükleer silahların insanlığın sağlığı ve refahı için en büyük acil tehdit olduğunu bildiriyor. Karar son rapordan bu yana yaşanan yeni gelişmelerle, DSÖ’nün insanlığın hayatta kalması ve dünya sistemlerinin istikrarı için bu tehdide ilişkin yetkili ve güncel kanıt sağlama zorunluluğunu ortaya koyuyor. Kanıt çok da, güncelleyip insanlığa, yönetenlere hatırlatmakta yarar var.

Kaynakların füzelere, savaş uçaklarına, demir kubbelere, silah baronlarına değil, gıdaya, sağlığa, eğitime, daha yaşanabilir dünyaya harcanması için çalışmalıyız. Öldürmeye değil yaşatmaya yatırım yapılmasını sağlamalıyız. Kandan, emek düşmanlığından beslenen düzenden ve yöneticilerden kurtulmalıyız. Nasıl mı? Kolay değil, yaşam ve çocuklarımızın geleceği için ulusal ve uluslararası mücadele olanaklarının geliştirilmesini tartışmalıyız.