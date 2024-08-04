Savaşa hayır!

Geçen hafta bu köşede “İktidar Savaşıyor” başlığı altında AKP-MHP iktidarının “ülke içinde” vermekte olduğu savaşlar, olabildiğince ayrıntılı biçimde ele alınmıştı.

O yazının, şimdilerde artık eskide kalmış olan bir deyimle, “daha mürekkebi kurumadan” iktidarın savaş aşkı ülke sınırlarını aştı.

BAŞKA TARAFA BAKIN!

Başkan Erdoğan Pazartesi günü Rize halkının tek geçim kaynağı olan yaş çay alım fiyatının bu yıl neden çok düşük tutulduğunu unuttururcasına ya da halka “başka tarafa bakın” dercesine iki çok önemli konuyu vurguladı.

Önce, kent merkezinde ve yakın çevresinde kilometrekareye düşen cami sayısının, çok büyük bir olasılıkla, ülke ortalamasının birkaç katı olduğu Rize’ye “büyük bir cami yapılacağı” sözünü verdi. Sonra da “dışa doğru savaş” bombasını patlattı; İsrail’i kastederek şöyle dedi:

"Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız."

“Savaş ilanı” sayılabilecek bu sözlerin iç tutarlılığı da yok; Karabağ dost ve kardeş Azerbaycan ile birlikte sonuçlandırıldı; Libya “girişi” ise yıllardır bilinmezliğini koruyor. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Suriye bataklığına gömülmesinin ve “Halep’te Cuma Namazı kılma” isteğinin ülkeyi nasıl içinden çıkılmaz bir sığınmacı bataklığa batırdığını ve bunun hesabını vermediğini de tümüyle unutuyor.

Ancak, bu sözler üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Başkan Erdoğan için "Sonu Saddam Hüseyin gibi olabilir" paylaşımı yaptı. Bu sözleri iktidar sözcüleri kınadı. MHP Genel Başkanı da… “Türkiye’nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir" diye karşı çıktı. Oysa gerçekte Türkiye ‘hafife’ alınıyor; Başkan Erdoğan’a yanıt, İsrail Başbakanı Netenyahu’dan değil, Dışişleri Bakanı’ndan geliyordu. Erdoğan o sözleri ederken İsrail Başbakanı Netenyahu ABD Kongresinde ‘ayakta alkışlanan’ bir konuşma yapıyordu. Ardından Katz da bir adım daha atıyor ve Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasını gündeme getiriyordu.

Tam da bu ortamda, hafta ortasında Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’da İsrail tarafından öldürülmesi, esasen din ve mezhep savaşları nedeniyle bir barut fıçısına dönüşmüş olan bölgeyi yerinde deyimiyle bir “ateş topuna” dönüştürüyor.

Geçmişte İran’ın “bilim insanlarını” öldürerek bu ülkenin “nükleer güç” olmasını önleyen İsrail, Haniye’yi öldürmekle, yalnız tüm dünyaya, bölgede en güçlü ülke olduğunu kanıtlamakla kalmıyor; İran ile “tam savaşı” da göze alıyor.

UZAK OLSUN

Başkan Erdoğan’ın İsrail’e gireriz sözlerine, kayıtsız-koşulsuz, amasız-fakatsız, olabildiğince güçlü bir biçimde karşı çıkılmalıdır!

Öldürüldüğü saatlerde büyük stratejist (!) Ahmet Davutoğlu, “Haniye Meclis’te konuşmalı” çağrısı yapıyordu. Onun öldürülmesinden sonra, Başkan Erdoğan’ın “yan çiziyor” diye azarladığı Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın, 14-15 Ağustos’ta ülkemize gelmesi ve 1 Ekime kadar tatile girmiş olan Millet Meclisi Genel Kurulunda 15 Ağustos’ta bir konuşma yapacak olması; Haniye için 2 Ağustos günü “milli yas ilanı”; aynı gün, Diyanet’in “Ayasofya’da “gıyabi cenaze namazı” çağrısı ve bu bağlamda Instagram ile iletişimin AKP tarafından kesilmesi tamamıyla yanlıştır.

Bu ülkenin “tamamıyla barışçı hak arayanları” 1 Mayıs’ta olduğu gibi, acımasızca engellenirken, kimi dinci parti ve toplulukların İsrail karşıtı “savaş çağrılarıyla” halkı sokağa çağırması da asla doğru değildir.

Çünkü, son bir hafta gibi çok kısa bir zamanda yaşananlar, AKP-MHP iktidarının yıllardır uyguladığı Siyasal İslamcı dış politikanın zararlı sonuçlarıdır. Gidiş, ülkenin özellikle güvenliği ve ekonomisi için daha da yıkıcıdır.

Şurası çok açıktır ki, AKP-MHP iktidarı, İsrail çıkışını, ülke içinde çok geniş bir cephede vermekte olduğu iç savaşları kazanmak, ülkedeki baskıyı daha da artırmak; halkın açlığını ve işsizliğini unutturmak; kısaca, arkasındaki “safları sıklaştırmak” amacıyla yapıyor.

Kurtuluşun ve Kuruluşun Lideri, “yurtta barış, dünyada barış” anlayışını bu ülkenin dış politikasının temeli yapan; “vatanın kurtuluşu için değilse savaş bir cinayettir” diyen; ülke halkını “ulus” bilincinde birleştirerek “din ve mezhep kavgalarının dışında tutmayı başaran Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konuda da “yol göstericiliği” belirleyici olmalıdır.

O ilkeler ışığında İkinci Dünya Savaşına girmemeyi başaran; gençlerini ölüme göndermeyen ve yaşatan bu toplum, 80 yıl sonra savaş çığırtkanlarının arakasından gidecek kadar “saf” olmamalıdır.

Saflar da, savaş için değil, barış için sıklaştırılmalıdır!

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Usta tiyatro oyuncusu ve Nazım Hikmet’in güçlü sesi Genco Erkal’ı yitirdik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum; ışıklar içinde olsun.