Savaşı desteklemekten başka bir işe yaramıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 29’uncu Taraflar Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam ediyor. İklim görüşmelerinin sürdüğü konferans alanı dün gün içinde protestolara da sahne oluyor. İklime Atom Bombası Atma Koalisyonu da (Don’t nuke the climate) bugün ülke pavyonlarına giden koridorun başında nükleer enerji karşıtı bir eylem yaptı. Sessiz eylem sonunda koalisyon temsilcileri yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Koalisyon, dünya çapında 600’den fazla STK’nin konferansa katılan tarafları nükleer enerjinin finansmanına karşı çıktığını hatırlatarak, nükleer enerjinin küresel ölçekte yaygınlaştırılması taahhüdünü sahte bir çözüm olarak niteledi. Açıklamada şu sözlere yer verildi: “Nükleer enerji çok yavaş, çok pahalı ve birçok kez başarısızlığa uğradı. Uranyum yakıt zinciri çevresel adaletsizlikle dolu, yerli halkların haklarını ve egemenliğini ihlal ediyor. Radyoaktif kirlilik sularımızı zehirliyor ve sağlığımıza zarar veriyor. Nükleer atıklar için bir çözüm yok ve gelecek nesillere zarar veren bir miras bırakıyor. Nükleer enerji nükleer silahlarla el ele gitmektedir ve nükleer enerjinin yaygınlaşması nükleer savaşın dehşetini arttırmaktan başka bir işe yaramayacak”.

Koalisyon, bazı ülkelerce önerilen ve Türkiye’nin de bu yıl imzacı olarak katıldığı nükleer enerjiyi 2050 yılına kadar üç katına çıkarma taahhüdünün, iklim finansmanı ve gerçek çözümler için gereken tüm zamana ve trilyonlarca dolara el koyacağını söylüyor. İklim konferansında bir araya gelen nükleer karşıtları, “Nükleersiz, fosilsiz, yenilenebilir enerjiye adil ve eşitlikçi bir geçiş ve iklim adaleti için bizimle birlikte olun” çağrısını yapıyor.