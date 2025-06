Savaşın dışı, içi

İsrail-İran Savaşı bir haftayı aşan bir süredir devam ediyor. Saldıranı İsrail, savunanı İran ve kazananı henüz belli olmayan bir savaş bu.

Ancak tarihsel ve bilimsel veriler, savaşı ABD ve ortakları destekli İsrail’in kazanacağına işaret ediyor.

Dünyayı sarsan bu yakın savaş, AKP –MHP iktidarı olmak üzere ülkemizi de etkiliyor.

NEDEN KAZANIYOR?

Kuruluşundan bu yana Araplarla girdiği, 1956, 1967, 1973 ve 1982 yıllarında yapılan savaşları kazanan İsrail, Hamas’ın Ekim 2025’de başlattığı savaşı da, yalnızca Filistin’i özellikle de Gazze’yi, soykırım yaparak, tümüyle yok edecek biçimde kazanmadı, Lübnan ve Suriye’de de büyük kazanımlar elde etti. Düşmanının komutanlarını ve bilim insanlarını yok ederek, “beyninden vuran” İsrail savaş başarılarını biri birini tamamlayan iki “kendine özgü” etkenle kazanıyor: bilgiye dayalı akıl ve kurumlaşma.

Günümüzde, ekonomik ve toplumsal gelişmenin motoru teknolojik yeniliktir. Teknolojik yeniliğin temeli de cinsiyet ayırımı yapmadan, çocuğun ve gencin yaratıcı yeteneklerini “en çok” geliştiren özgürlükçü bir eğitim düzeni; bilgi edinmenin ve üretiminin “sınırsız” olması ve bunların kurumsal yapısıyla gerçekleştirilen araştırma geliştirme AR-GE’dir. AR-GE’nin temel göstergesi de her yıl ulusal gelirin ne kadarının bu amaçla ayrıldığıdır. İsrail, üstelik yıllardır, uluslararası OECD istatistiklerine göre, her yıl ulusal gelirden ayırdığı yüzde altı pay ile dünya birincisidir. Ülkemizde bu payın on yıllardır yüzde bir dolayında olduğunu belirtelim.

İsrail’in gücünün, ikinci, ancak, hiç de ikincil sayılmaması gereken kaynağı hukuka dayalı kurumlaşmadır. Devlet yapısı hukuka bağlı ve uyum içinde çalışan kurumlardan oluşuyor. Bu yapıdır ki, en ağır savaş koşullarında bile Başbakan Netanyahu’nun “yolsuzluktan yargılanmasını”; yine aynı savaş koşullarında halkın barış için tam bir özgürlük içinde toplantı ve gösteri yapmasını olanaklı kılıyor; bir tarafta saçının teli görünen kadın polis tarafından öldürülürken, İsrail kadını, üstelik ülkesi savaştayken sokakta barış bayrağı sallıyor.

ASIL SAVAŞ İÇERDE

İsrail-İran Savaşı bağlamında iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Sırada Türkiye var; iç cephe güçlü olmalı” diyor.

Bilinen bir gerçektir ki, iç cephenin güçlü olması iç barıştan geçer. Oysa AKP-MHP iktidarı “yıllardır” içerde savaşıyor.

İktidar, toplumsal yaşamın temeli olan hukuk ilkeleri ile savaşıyor. AİHM ve AYM kararları hiçe sayılarak onlarca insan yıllardır hapiste tutuluyor. Ders kitaplarından Evrim Kuramını çıkararak ve üniversiteleri her gün biraz daha kendine bağımlı kılarak bilimle; yeşil alanları maden aramasına açarak doğa ile kutsal barışın simgesi olan kutsal zeytin ile bile savaşıyor.

İktidarın bu genel savaşları giderek yoğunlaşan bir özel savaşla tamamlanıyor. İç barıştan söz eden iktidar CHP’ye büyük bir savaş, çok yönlü ve “ölüm-kalım savaşı” denilebilecek bir savaş açmış bulunuyor. Daha önce yaşanan çatışmalar bir tarafa, özellikle bu yılın 19 Mart’ından sonra, CHP’nin İmamoğlu’nu, katılımcı bir yaklaşımla, cumhurbaşkanı adayı göstermesinden buyana CHP savaşı çok yönlü bir biçimde yoğunlaştırılıyor.

Haftalardır yaşanan kitlesel gözaltı ve tutuklamalar; aile bireylerinin ve kimi ağır hastaların acımasızca hapis tutulmasıyla tamamlanıyor. Savaşın geldiği nokta şu; bunları, hakkında üç aydır iddianame hazırlanmayan, babasına ait arazi bile aranan İmamoğlu’nun avukatının tutuklanması izliyor. Hukukun üç ayağından ikisini, sav ve karar süreçlerini siyasallaştıran iktidar, savunma hakkını da hiçe sayıyor.

İktidarın asıl yapmak istediği, CHP’nin kamuoyunda yükselen etkinliğinin önünü kesmektir. Yaklaşık bir hafta sonra, 30 Haziran’da, görülecek dava, partiyi 13 yıl 170 gün yöneten önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu ve onun parti içindeki diğer destekçilerinin, bir kez daha AKP-MHP iktidarının değirmenine su taşıyan durumuna düşmekte olmaları, asla bağışlanamaz, yeni bir tarihsel yanlış, giderek, ihanettir. Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybettiği kurultayın “temiz” olduğunu İmamoğlu’na söylediğini Genel Başkan Özel kamuoyuna açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun avukatı İmamoğlu’na böyle bir söz “söylenmediğini” öne sürebiliyor. Kılıçdaroğlu’nun bu çok yakıcı konuda da susarak CHP’yi bu duruma düşürmeye hiç ama hiç hakkı yoktur.

Cumhuriyet’in “fiziksel” değerlerini de, onlarcasından sonra, bu hafta Eskişehir’deki futbol sahasının Atatürk olan adını değiştirecek kadar yok etmeye çalışan iktidarın, CHP ile savaşının ana nedeni, bu partinin özünde Cumhuriyetin değerlerinin partisi olmasıdır. Yukarıda vurgulanan “bilgiye dayalı akıl ve kurumlaşma” Cumhuriyet değerleridir. Eğer İsrail ya da bir başka düşmana güçlü olarak karşı çıkılacaksa sahip olunması gereken o değerlerdir. Atatürk’ün 16 Mart 1923’de özenle vurguladığı gibi, “millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.” Bu nedenle AKP-MHP iktidarının ülke içi savaşları asla kazanmaması, ülke dışındaki savaşlardan uzak durması ve bunun için de CHP’ye omuz verilmesi gerekiyor.