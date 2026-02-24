Savaşın tek kaybedeni halklar

Yaren ÇOLAK

ABD ve NATO’nun kışkırtması sonrası Rusya’nın 24 Şubat 2022’de saldırısıyla başlayan Ukrayna savaşında dört yıl geride kaldı. İlk günden itibaren güç merkezlerinin kozlarını paylaştığı bunu yaparken de milyonların canına kıyıldığı kanlı bir saha olan Ukrayna jeopolitik bir hesaplaşmanın kanlı sahnesi. Bir yanda Washington’un NATO üzerinden yürüttüğü "çevreleme" stratejisi, diğer yanda Moskova’nın "güvenlik" hamlesi. ABD için Ukrayna, Rusya’yı Avrupa’nın enerji ve siyaset denkleminden tamamen dışlamak için stratejik bir araç. Rusya açısından ise ‘kırmızı çizgim’ dediği Ukrayna yaşamsal bir coğrafya. Ukrayna’ya yönelik ABD/NATO yığınağı Rusya’nın kalbine yerleştirilen bir saatli bombaydı.

FAY HATLARINDA SARSINTI

Ukrayna savaşı öncesinde ‘beyin ölümü’ gerçekleştiği bizzat Avrupa başkentlerinde tartışılan savaş örgütü NATO, 24 Şubat sonrası adeta küllerinden doğdu. İşlevini yitirmiş ve kendi içinde çatlaklar barındıran bu savaş örgütü için Ukrayna’daki çatışma, bulunmaz bir taze kan oldu. Geride kalan bu dört yıl ittifakın saldırgan genişleme iştahını bir kez daha kanıtladı. ABD, NATO’yu kullanarak Avrupa üzerindeki siyasi ve askeri denetimini yeniden tahkim etti. Düne kadar ‘stratejik özerklik’ peşinde koşan Paris ve Berlin, bugün Washington’un belirlediği savunma bütçelerine ve silah alım listelerine mahkûm edildi. Ve bu yeniden doğuş sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı. Washington, bu konsolidasyonu Rusya’yı çevrelemenin ötesine taşıyarak Çin’e karşı kurduğu Pasifik stratejisine eklemledi. Ukrayna’da patlayan her bomba, yalnızca o topraklarda yaşayan halkı değil, binlerce kilometre ötedeki coğrafyaları da vurdu. Dört yıl boyunca kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar ve verilen tavizler, dünyayı bambaşka bir güç değişimine sürükledi.

Savaşın yarattığı bu devasa sarsıntı, sadece cephe hattındaki askerleri değil, dünya başkentlerindeki iktidar koltuklarını da yerinden etti. Ukrayna sahası, birçok lider için ya bir beka testi ya da siyasi bir son oldu. Washington’da Biden yönetimi, Ukrayna’ya endekslediği dış politikasının ve savunma sanayiine akıttığı milyarlarca doların bedelini, iç siyasetteki ekonomik hoşnutsuzluğun da etkisiyle ağır bir yenilgiyle ödedi. Trump’ın "önce Amerika" diyerek geri dönüşü, Ukrayna’yı Batı’nın "sadık vekili" pozisyonundan, belirsiz pazarlıkların malzemesi haline getirdi. Bu süreçte sadece Washington değil, Avrupa’nın kaleleri de sarsıldı. Berlin ve Paris’te savaş ekonomisinin yükü halkın omuzlarına bindirildikçe, yerleşik iktidarlar aşırı sağın ve popülist dalganın yükselişiyle köşeye sıkıştı. Birleşik Krallık’tan İtalya’ya kadar uzanan geniş bir hatta savaşın tetiklediği enerji krizi ve enflasyon, sandıkta iktidar değişimlerinin sebebi oldu. Rusya’nın askeri odağını Ukrayna’ya hapsetmesi, Suriye’deki Esad yönetiminin de sonunu getirdi. Gazze’de yaşanan katliamlar da Ukrayna sahasındaki stratejiden bağımsız değildi. "Arka bahçe”ler sorgulandı, değişti, askeri müdahaleler yapıldı.

SAVAŞ GANİMETÇİLERİ

Eavaş ekonomisi altın çağını yaşıyor. Silah ve askeri hizmet satışları her yıl rekor kırıyor. Söz konusu kâr artışının aslan payı ise beklendiği üzere Avrupa ve ABD merkezli savunma devlerine gidiyor. Ukrayna Savaşı’nın faturasını ödeyenlerden biri de Rus halkı. Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’ne (VTSIOM) tarafından 24 Aralık'ta yayınlanan bir ankete göre, Rus halkının yüzde 55’i, 2026 yılını ‘savaşın sona ereceği yıl’ olarak görüyor ve bunu umuyor. Levada Merkezi de toplumun üçte ikisinin bir an önce barış görüşmelerine geçilmesini desteklediğini raporluyor. Rus basınında öne çıkan analizler, 2026’nın belirleyici olacağı konusunda hemfikir ama karamsar.

Savaşın yarattığı olağanüstü ortam, Putin’e muhalifleri susturmak için büyük bir fırsat verdi. Bugün Rusya’da eleştirel her ses "vatan hainliği" suçlamasıyla bastırılıyor. Kremlin için savaş artık sadece bir dış politika meselesi değil; içeride gücünü koruma stratejisine dönüştü. Savaş sürdükçe Putin, toplumdaki huzursuzluğu daha kolay bastırıyor.

SİLAH MI EKMEK Mİ?

Carnegie Rusya Avrasya Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Tatiana Stanovaya da Rus halkının 2026’da bir barış beklentisi olduğunu ancak barışın beşinci yılda da gelmeyeceğini söylüyor. Yazısında; "Bütçede silahlar için para kaldığı sürece bu savaşın durması zor. Kısa süreli ateşkesler olsa bile nihai bir anlaşma ufukta görünmüyor" diyor.

Ekonomideki darboğaz, Kommersant ve Vedomosti’de bile alışılmadık sertlikte karşılık buluyor. Gazetelerin manşetlerine taşıdığı “Savaş artık her evde” ve “Silah mı, ekmek mi?” ifadeleri, yorgun bir halkın ve zorlanan bir ekonominin resmi niteliğinde. Bütçe savaşa aktarılırken Rus halkını bekleyen ise enflasyon, işsizlik, Batı’yla örülen duvar. Beşinci yılına giren süreçte Kremlin cepheye mühimmat yığmaya devam etse de, içerideki toplumsal ve ekonomik çatlaklar artık hiçbir askeri başarıyla kapanamayacak kadar derinleşiyor. Rus uzman Stanovaya’nın işaret ettiği gibi, bütçede mermi parası olduğu sürece namluların susmayacağı gerçeği, 2026’yı da bir ‘barış yılı’ yapmayacak gibi. Bu savaş, ne Rus halkının ne Ukrayna halkının savaşı. Berlin’den Londra’ya silah sevkiyatlarıyla savaşın ömrünü uzatanların, yıkımı finanse edenlerin, emperyalist emeller uğruna milyonları ölüme sürenlerin kirli hesaplaşması.

∗∗∗

5 YILLIK AĞIR BİLANÇO

Rusya halihazırda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 18.5'ini, bir başka deyişle 111 bin kilometrekareden fazla bir alanı kontrol ediyor. Doğudaki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaparojya’nın büyük kısmı Rusya’nın denetiminde. Kırım da Rusya’ya bağlandı. Her iki taraftaki askeri kayıplar yüzbinlerle ifade ediliyor. İki taraf ta askeri kayıpları gizliyor. Uppsala Çatışma Veri Programı’na göre savaşta 174 bin ila 420 bin kişinin hayatını kaybetti tahmin ediliyor.

UNICEF’in verilerine göre ülke genelindeki çocukların üçte birinden fazlası 2 milyon 600 bin çocuk yerinden edildi. 3 bin 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti ya da yaralandı. Yaklaşık 10 milyon Ukraynalı evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. CSIS raporuna göre savaşın mevcut hızla devam etmesi halinde Rusya ve Ukrayna’daki toplam ölü ve yaralı sayısı bahara kadar 2 milyona dayanacak.