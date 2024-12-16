Scholz güven istemiyor

23 Şubat’ta erken seçime gidecek Almanya’da geçen ay liberal Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner’in koalisyon hükümetinden kovulmasıyla daha da derinleşen siyasi krizin en önemli eşiğine gelindi.

Federal Meclis, bugün Başbakan Olaf Scholz’un “güvenoyu” başvurusunu görüşecek ve oylayacak. Meclis aritmetiği ilk bakışta Scholz’un, dolayısıyla beş haftadır ülkeyi yöneten Sosyal Demokrat Parti (SPD)-Yeşiller azınlık hükümetinin güvenoyu alamayacağına işaret ediyor. Bu durumda Scholz, meclisi feshetmesi ve erken seçime gidilmesi önerisiyle Cumhurbaşkanı Steinmeier’e gidecek.

Meclisteki partiler arasındaki görüşmelerde seçim tarihi konusunda da bir uzlaşmaya varılmıştı. Steinmeier’in 23 Şubat olarak belirlenen bu tarihi onaylayarak, önümüzdeki seçim sürecini kesinleştirmesi bekleniyor.

Öte yandan bugünkü seçimi ilginç kılan ve zayıf bir olasılık dahi olsa Almanya’daki hükümet krizinin daha da büyümesine neden olabilecek bir başka olasılık daha var. FDP’nin muhalefete geçmesiyle meclis çoğunluğunu kaybeden Scholz ve ortakları, bu oylamayı kaybetmeyi yani meclisin kendilerine güvensizlik oyu vermesini umuyorlar. SPD ve Yeşillerden oluşan azınlık hükümetinin mecliste 324 milletvekili var. Toplam milletvekili sayısı 733, yani mutlak çoğunluk için gerekli olan 367’yi bulmaları mümkün görünmüyor. Zaten istedikleri de bu.

Meclis’teki muhalefetin büyük bir bölümünün, yani ana muhalefetteki Hristiyan demokrat birlik partileri (CDU ve CSU), FDP, Sol Parti (Die Linke) ve Sahra Wagenknecht İttifakı’nın (BSW) güvensizlik oyu vereceği kesin. Ancak aşırı sağcı parti AfD’nin (Almanya İçin Alternatif) nasıl davranacağı belli değil.

Daha şimdiden bu partiden birkaç milletvekili Scholz’a güvenoyu vereceklerini açıkladılar bile. Bunlardan biri Scholz’u, Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus füzelerini vermeye karşı çıktığı için “kötünün iyisi” olarak gördüğünü belirterek, bu kararını gerekçelendirdi. Bir diğeri daha da ileri giderek artık önümüzdeki seçimleri kazanıp, birkaç ay sonra federal başbakan olarak Almanya’nın başına geçmeye hazırlanan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in “savaş şansölyesi” olmaya hazırlandığını ve bu nedenle Scholz’a güvenoyu vereceğini duyurdu. Düşük bir olasılık bile olsa bu partinin 76 milletvekilinden en az 43’ü evet oyu vermesi, azınlık hükümetinin devam etmesi anlamına gelecek.