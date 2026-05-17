Şebnem Ferah biletinde özgür bir hayat aranıyor

Işıl Çalışkan

Şebnem Ferah’ın 6 yılın ardından sahneye dönecek olması, daha konser başlamadan kendi gündemini yarattı. Biletlerin hızla tükenmesi, sosyal medyada büyüyen tartışma ve kuşaklar arasında açılan yorum farkı, meselenin bir konserden fazlası olduğunu gösterdi. Bir yanda Şebnem Ferah’la, üniversite şenlikleriyle, açık hava konserleriyle büyümüş bir kuşak var. Mesele biraz da o şarkılarla birlikte hatırlanan zaman. Üniversite şenlikleri, ulaşılabilir konserler, kampüslerde geçirilen uzun saatler, kalabalıkla aynı şarkıya girmenin verdiği huzur…

Bugünün gençleri içinse tablo başka. O yılları hiç yaşamamış ama bugün başka bir hayat ihtimaline özlem duyan bir kuşaktan söz ediyoruz. Hayat pahalı, şenlikler eskisi gibi değil, sosyalleşecek alan kısıtlı. Hal böyleyken konserler de birkaç saatliğine kalabalığa karışıp nefes alınan bir alana dönüşüyor. Şebnem Ferah’a gösterilen ilgi de tam bu noktada anlam kazanıyor. Bir kuşağın hafızasıyla, o yılları hiç yaşamamış gençlerin başka bir hayat arayışı aynı yerde buluşuyor.

Bu dosyada Şebnem Ferah’a gösterilen ilginin arkasında ne olduğunu anlamaya çalıştık. Eski şarkıların çağırdığı hafızayı, değişen gençlik hâlini, kaybolan kampüs kültürünü ve bugün giderek daralan hayat alanlarını konuştuk.

Sosyal bilimci Yavuz Çobanoğlu’na göre Şebnem Ferah konserlerine gösterilen ilgiyi, müzikal bir özlemin yanında bir dönemin sosyal hayatına, kampüs kültürüne ve birlikte olma duygusuna duyulan özlem olarak okumak mümkün. Ancak Çobanoğlu, bu okumanın tek başına yeterli olmayacağını söylüyor. Çünkü bu özlemi duyanların önemli bir kısmı, söz konusu ortamları kendi hayatında deneyimlemiş değil. Bir önceki kuşaktan dinlemiş, sosyal medyadan görmüş ya da bugünün içinden bakarak başka bir ihtimal olarak kurmuş gençlerden söz ediyoruz. Çobanoğlu bu durumu, “Her alanda sıkıştırılmış, keyif aldığı her şey ya yasaklanmış, ya kamusal alandan dışlanmış ya da ulaşılması pahalı hâle getirilmiş gençlerin beklentileri üzerinden de okumak gerekir” sözleriyle anlatıyor. Ona göre bu tablo, sadece Şebnem Ferah konserleri etrafında değerlendirilemeyecek kadar geniş. Çobanoğlu, “Bu aslında başka bir ülkeye özlem, farklı bir hayata, bambaşka bir üniversite ortamına duyulan isteklerle şekillenen bir olgu” diyor.

Çobanoğlu, gençlerin kendilerine biçilen hayatı artık kabul etmek istemediğini vurguluyor: “Gençler başta olmak üzere ülkedeki her yaştan insan, kendisine biçilen gömleği artık giymek istemiyor. Zaten bu zamanlar, ‘gömlek dikilecek’ çağlar da değil. Üstelik gençler, yaşlıların değerleriyle biçimlendirilecek heykeller de olamazlar.” Bu özlemin bazen bir konser, bazen de başka bir toplumsal tepki üzerinden ortaya çıktığını belirten Çobanoğlu, gençlerin başka bir hayata duyduğu isteğin diri kaldığını söylüyor.

ÜNİVERSİTE VAR AMA ÜNİVERSİTELİ OLMA HÂLİ YOK

Üniversite şenliklerinin, ucuz konserlerin ve gençlerin ortak kültürel alanlarının zayıflaması ise bu tablonun önemli parçalarından biri. Çobanoğlu’na göre bugünün gençleri, en genel anlamıyla “üniversiteli olma” deneyimini yaşayamadı. “Bugün üniversiteler var ama ideal anlamda üniversite yok” diyen Çobanoğlu, ülkede yaşanan daralmanın benzer biçimde üniversitelerde de görüldüğünü belirtiyor.

Üniversite konserlerinden şenliklere, panel ve sempozyumlardan kulüp faaliyetlerine kadar pek çok alanın disipline edildiğini söyleyen Çobanoğlu, ortak kültürel alanların vasatlığa teslim edildiğini ifade ediyor. Ona göre bugün öğrenciler nasıl “üniversiteli” olunması gerektiğini bir biçimde biliyor; ancak bunu gerçeğe dönüştürecek örgütlenme ağlarından uzaklar. Kurumlarla kurulan bağların zayıflaması da aidiyet duygusunu azaltıyor. Çobanoğlu, meselenin sık sık dar bir çerçeveye sıkıştırıldığını da hatırlatıyor: “Şimdi bunu söylediğimizde bir kesimin aklına hemen ‘alkol’ geliyor. Mesele asla alkol değil.” Ona göre asıl mesele, eğitimiyle ve kültürel faaliyetleriyle bütün bir üniversite deneyimini ortalamanın altında yaşamaya mecbur bırakılan yüz binlerce insanın özlemleriyle ilgili.

“Bugün gençler neyi yaşayamadı?” sorusuna verdiği yanıt ise şöyle: “Örgütlenmeyi, dayanışmayı, evrensel kültür ve değerler etrafında buluşmayı, sanatla tanışmayı yaşayamadı. Tersine vasatlığa ve yerelliğe mahkûm oldu.” Şebnem Ferah üzerinden yürüyen tartışmada asıl meselenin kuşaklar arası bir kopuştan ibaret olmadığını söyleyen Çobanoğlu, şöyle devam ediyor: “Türkiye’deki tartışmalar ne yapıp eder, bir şekilde sıcak politikanın yakıcı dehlizlerine sıkışıp kalıyor. Böylece ülkede yaşanan herhangi bir tartışmanın ahlâkî zemininin olmamasından dolayı herhangi bir ortaklığın kurulma ihtimali de fazlasıyla zayıflıyor. Bu tartışmada kuşaklar arasında bir kopuştan ziyade, öncelikle basit bir olayda bile kültürel ve politik ayrışmaların nasıl alevlenip, keskinleştiğini tespit etmemiz gerekiyor. Zira bu durum asla sürdürülebilir bir şey değil ve herkes için bedeli çok ağır. Ve tabii ki en sıralar olaylarda bile birbirinden nefret eden insanların en ucu açık şekilde görüşlerini, hiçbir sorumluluk taşımadan paylaştığı coğrafyaların geleceği için fazla umutlanmamamız da gerekiyor.”

***

KONSERLER BİZİM İÇİN NEFES ALMA ALANI

Öğrenci Eylül Gümüşdağ:

Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı öğrencisi Eylül Gümüşdağ ise Şebnem Ferah’ın dönüşünün kendi çevresinde düz bir nostalji olarak karşılanmadığını söylüyor. Bugünün gençlerinin hem ekonomik hem sosyal anlamda yoğun bir baskıyla karşı karşıya olduğunu belirten Gümüşdağ’a göre Şebnem Ferah, özellikle genç kadınlar açısından güçlü bir sanatçı figürü olarak da önem taşıyor. Gümüşdağ, “Kadın sanatçı olarak yıllardır koruduğu çizgiyle sadece bir sanatçının dönüşünü değil, kendini ifade edebilen bir sesin geri dönüşünü görüyoruz” diyor. Bugün birçok genç için güçlü sanatçı figürlerinin müzik üretmenin ötesinde insanların duygularına tercüman olduğunu söylüyor.

Ekonomik koşullar ise gençlerin kültür-sanata erişimini doğrudan belirliyor. KYK bursunun 4 bin TL olduğu bir dönemde öğrencilerin eğitim hayatını sürdürmeye çalışırken bile büyük stres yaşadığını söyleyen Gümüşdağ, artan kiralar, ulaşım masrafları ve temel ihtiyaçların pahalılığı nedeniyle konserlerin artık kolay ulaşılabilir etkinlikler olmaktan çıktığını belirtiyor. “Canlı müzik yavaş yavaş herkesin ulaşabildiği kültürel bir etkinlik olmaktan çıkıp daha ayrıcalıklı bir aktiviteye dönüşüyor” diyen Gümüşdağ’a göre konserler, sosyalleşmenin, kendini ifade etmenin ve hayatın baskısından kısa süreliğine uzaklaşmanın etkili alanlarından biri. Gelecek kaygısıyla yaşayan öğrenciler için canlı performanslar, kimi zaman psikolojik olarak nefes alınabilen nadir yerlerden biri hâline geliyor.

Gümüşdağ, önceki kuşakların anlattığı üniversite şenlikleriyle bugünün kampüs gerçekliği arasında büyük bir uçurum olduğunu da söylüyor. Eskiden üniversitelerin daha özgür, daha canlı ve öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade edebildikleri alanlar olarak anlatıldığını belirten Gümüşdağ, bugün kampüslerin kameralarla denetlenen, öğrencilerin diken üstünde hissettiği yerlere dönüştüğünü ifade ediyor. Gümüşdağ sözlerini şu sözlerle noktalıyor: Şenliklerin iptali, kulüp faaliyetlerini engelleme çabaları ve birçok farklı baskıyla öğrencilerin sesi artık kampüslerinde bile susturulmaya çalışılıyor. Öğrencilerin ifade özgürlüklerinin kısıtlanması da kampüs hayatını doğrudan etkiliyor.

***

MÜZİK DEĞİL, BİR HAYAT BİÇİMİ ÖZLENİYOR

Müzik eleştirmeni Beyza Cumbul:

Müzik eleştirmeni Beyza Cumbul ise meseleyi müzik hafızası üzerinden okuyor. Çilekeş ve Şebnem Ferah’ın konserlerine gösterilen ilgi, eski grupların yeniden bir araya gelmesi, yıllardır ortada görünmeyen isimlerin dönüşü ve eski albümlerin plak baskılarına yönelen merak… Cumbul’a göre bütün bunlar ilk bakışta müzik gündemi gibi görünse de altında daha geniş bir özlem var. “İnsanlar sadece şarkıları değil, o şarkılarla birlikte hatırladıkları yaşama dokunmaya çalışıyor” diyen Cumbul, bir zamanlar müziğin hayatın merkezinde durduğunu hatırlatıyor. 90’lar ve 2000’lerin müzikseverleri için üniversite festivalleri, müzik kanalları, klip saatleri, albüm kartonetleri ve arkadaş ortamında yayılan yeni keşifler, müzik dinleme biçiminin ayrılmaz parçalarıydı.

O yılların en belirgin farklarından biri ortak müzik gündemi olduğunu söyleyen Cumbul, “O yıllarda herkesin bildiği isimler üç aşağı beş yukarı ortaktı. Dinlemesen bile tanırdın. Televizyonun, radyonun ve festivallerin yarattığı daha ortak bir müzik gündemi vardı. Şimdi ise herkes kendi algoritmasının içinde yaşıyor.” Bugün aynı evde yaşayan insanların bile karşısına bambaşka isimlerin ve şarkıların çıkabildiğini ifade eden Cumbul, “Herkesin artık kendi ünlüsü var” diyerek bu dağılmaya dikkat çekiyor. Şarkıların çoğu zaman playlist içinde karşılaşılan kısa duygu parçalarına dönüştüğünü, dinleyicinin kimi zaman sevdiği şarkının sahibini bile bilmediğini söylüyor.

Oysa önceki kuşak için bir grubu dinlemek birkaç şarkıyı sevmekten ibaret değildi. Belli bir çevrenin, belli bir zamanın, belli bir ruh hâlinin parçası olmaktı. Albüm kartonetleri karıştırılır, klip saatleri beklenir, festival afişleri saklanırdı. Bu yüzden bugünkü geri dönüşler düz bir konser haberi gibi karşılanmıyor. Cumbul düşüncelerini şöyle özetliyor: “Bilet alanların bir kısmı geçmişine dokunmaya çalışıyor. Üniversite festivalleri, çimlerde geçirilen saatler, kalabalıkla aynı şarkıyı söyleme hissi… Özlenen şeyin içinde bunlar da var.” Ona göre Şebnem Ferah’ın dönüşü de bu nedenle daha büyük bir yere oturuyor: “Evet, Şebnem Ferah’ı özledik. Ama biraz da onu dinlediğimiz yılları, o hayatı, o hissi geri istiyoruz.”