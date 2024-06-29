Seçim, normalleşme, Suriye…

Sayın Özgür Özel’le röportajımız, “1.5 yıl sonra” şeklindeki açık erken seçim tarihi nedeniyle yayımlandığı günden beri tartışılıyor. Sanırım, günlerdir herkesin üzerinde konuştuğu bu söyleşideki üç noktanın özellikle altını çizmek gerek.

Öncelikle erken seçim konusu… Bir erken seçimin son derece kesin teknik koşulları var. Ya Erdoğan bir seçim kararı alacak ve bu karardan 60 gün sonra seçim olacak ya da TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu olan 360 milletvekili ile seçim kararı alınacak. Her ikisi de CHP’nin kapasitesi dışında şeyler.

Öte yandan, ortalama bir demokraside, bırakın memleketin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi sıkışıklığı, 31 Mart seçiminin ardından bile erken seçim olurdu. Ancak Türkiye öyle bir yer değil! Özel de “Daha önce yaptığımız tanımlamaları geriye alan hiçbir beyanımız olmadı” diyerek, rejimi “otokrasi, tek adam rejimi” şeklinde tanımlıyor.

AKP+MHP birlikteliğiyle cisimleşmiş Cumhur İttifakı’nın var ettiği bir iktidar var. Zaman zaman su yüzüne çıkan gerilimlere ve Bahçeli’nin geçmiş pratiklerine bakarak, seçim hamlesinin oradan gelmesini bekleyenler var. Bence bu en uzak olasılık.

O halde erken seçim boş hayal mi? Hayır, 31 Mart’ın ortaya koyduğu yurttaş iradesi olmasaydı, Erdoğan Özel’le görüşmezdi. Adını nasıl koyarsanız koyun, hiçbir rejim güçlü bir halk iradesinin karşısında duramaz.

CHP, iktidarla görüşüp halkın bazı taleplerini iletirken de o taleplerin karşılanmayacağını biliyordur. Buna rağmen talep ediyorsa ve o talepleri sokaklarda eylemle bir adım öteye taşıyorsa, kuşkusuz “Erken seçim kararı alacak milletvekili sayım yok” demeden, bu talebi de yükseltebilir. Her platformda ve şimdi tematik mitinglerde yaptığı gibi sokakta!

Sanırım, “1.5 yıl sonra erken seçim” denildikten bir süre sonra yapılacak olan ve yapılması gereken de budur!

Normalleşme konusuna herkes kendince bir anlam yükledi. İktidar ve medyadaki yandaşları, bunu, muhalefeti yumuşatıp “ehlileştirecek” bir sürece dönüştürme çabasındalar. Parti temsilcileri de “dövüşmeyelim konuşalım” çerçevesinde “resmi görüşler” ifade ediyorlar.

Pek ifade edilmeyen “samimi görüşler” de vardır. CHP tarafında yapılacak bir “normalleşme” tanımı partiler arası ilişkilere yeni bir format atmayı değil, geçmişte ilişki kuramadığı, aralarına “ezan ve bayrak” denilerek duvarlar örülmüş kesimlere konuşabilmeyi öncelemeli. “Ben iktidarı normalleştirme peşinde değilim. Ben MHP olmasa da AKP olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek” diyen Özel’in kast ettiği de bu sanırım.

Röportajın en fazla öne çıkarılması gereken noktalarından biri de Özel’in sığınmacılar ve Suriye konusunda söylediğiydi. Sanırım önümüzdeki birkaç ay içinde, CHP, bu konuda Esad’la görüşmeyi de içeren çok aktif bir tutum alacak.

Özel, Suriye ile ilişkileri kilitleyen konuların, her iki ülkenin “kırmızı çizgilerinin” de farkında. Türkiye’nin dış politikada en acil 3 konusunu sayarken, ikinci sırada söylediği doğrudan Suriye ile ilgili: “Komşularının iç işlerine karışmama, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı olma ve komşunun devlet dışı unsurlarını muhatap kabul etmeme geleneğinin terk edilmesi.”

Bu cümleyi şöyle de okuyabilirsiniz; Türkiye komşularının (Suriye’nin) iç işlerine karışıyor, toprak bütünlüğüne saygı duymuyor ve devlet dışı unsurlarını (ÖSO, vb.) muhatap alıyor!

Bunlar aynı zamanda Suriye’nin kırmızı çizgileri. Türkiye’nin kırmızı çizgisi de sınırında bir Kürt devletinin oluşması.

CHP’nin sığınmacılar ve Suriye konusunda alacağı aktif tutum bu kırmızı çizgiler arasında ustaca dansı gerektiriyor.