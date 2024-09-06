Seçimi çaldı, hükümeti sağa verdi: Liberal hırsız

Fransa’da liberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sandıktan çıkan halk iradesini resmen gasp etti. 7 Temmuz’daki seçimde galip gelen Yeni Halk Cephesi’ne iki aydır hükümeti kurma görevi vermeyen Macron, eski Dışişleri Bakanı sağcı Michel Barnier’i başbakan atadı. Elysee Sarayı, Macron’un "mümkün olduğu kadar istikrarlı" ve "çoğunluğu sağlama şansı olan" bir başbakan ve hükümet için yürüttüğü bir dizi istişarenin ardından Barnier’i atadığı ileri sürdü.

Merkez sağdaki cumhuriyetçi gelenekten gelen 73 yaşındaki Barnier, 2004-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı, 2016-2021 döneminde Avrupa Birliği’nin Brexit Başmüzakerecisi olarak görev yaptı.

SOLDAN MACRON’A TEPKİ

Macron’un solun ortak başbakan adayı Lucie Castets yerine sağdan Barnier’i başbakan atamasına Yeni Halk Cephesi (NFP) ve bileşenleri sert tepki gösterdi.

NFP’inn en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Macron’un Barnier’yi başbakan atayarak "kendi kararı ile gittiği erken genel seçimlerin sonuçlarını reddettiğini" belirtti. Seçimlerin çalındığını belirten Melenchon, Fransızları Macron’un "halk egemenliğine yönelik saldırısına karşı mümkün olan en güçlü şekilde" harekete geçmeye çağırdı.

SOKAĞA ÇAĞRI YAPILDI

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise Macron’un "halk egemenliğine ve sandıktan çıkan tercihlere saygı duymayı reddettiğini" dile getirdi, 7 Eylül’de Fransızları sokağa inmeye çağırdı.

Sol ittifakın ikinci büyük gücü Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure da Macron’u "demokrasiyi inkar etmekle" suçladı. Faure, Macron’un seçimleri 4’üncü sırada bitiren bir partiden başbakan atamasını eleştirdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen, Barnier hükümetinde yer almayacaklarını bildirdi. Le Pen, Barnier için "Bizim fikirlerimizi yansıtmıyor." dedi.

SOL AYAĞA KALKACAK

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin Uluslararası Komisyon Üyesi Emre Öngün ve Fransa Komünist Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Taylan Coşkun, BirGün’e seçim gaspını ve bu zorbalığa karşı solun ne yapacağını anlattı.

AŞIRI SAĞA TESLİM OLDU

Sol hükümete fırsat vermeyen Macron’un hükümeti sağa vererek kendisini aşırı sağa, faşistlere bağladığını kaydeden Öngün, Fransız liderin “aşırı sağı” durdurmak için oluşturulan seçim ittifakının mantığına aykırı hareket ettiğini kaydetti.

Macron’un en büyük korkusunun emeklilik yasası ve solun uygulayacağı halkçı politikalar olduğunu söyleyen Öngün, Parlamento’dan geçmeyen o yasanın Macron ve sermaye için çok önemli olduğunu belirtti.

Emre Öngün

Boyun Eğmeyen Fransa Uluslararası Komisyon Üyesi

Macron’un görünür gerekçesinin sol hükümetin kısa sürede düşecek olması olduğunu belirten Öngün, ancak asıl korkusunun “sol hükümet”in istikrarlı olma ihtimali olduğunu belirtti. Öngün, “Macron sol hükümet kısa sürede güven oylamasıyla düşer bahanesini ortaya atarak kendi kararına taraftar sağlamaya çalışıyordu. Ancak asıl korkusu sol hükümetin istikrarlı olacak olmasıydı. Çünkü bu durumda yaptığı pek çok yasanın geri çevrileceğini biliyordu. Bunu göze alamadı, o nedenle sol adayı başbakan olarak atamadı” dedi.

Toplumsal ve siyasal anlamda bu zorbalıkla mücadele edeceklerini ifade eden Öngün, “Sokaklara, meydanlara inmeyi sürdüreceğiz. Sağcı, muhafazakâr partilere Halk Cephesi’nin olmadığı bir hükümeti desteklemeyin çağrısı yapacağız. Sendikalar 1 Ekim’de genel eyleme gidecek, cumartesi günü (yarın) bizim yapacağımız eylemi de fiili olarak katılmayacak olsalar da destekliyorlar” dedi.

Öngün, koşullar farklı olsa da Macron’un, yöntem olarak Tayyip Erdoğan’ın 2015’te yaptığının benzerini yaptığını da vurguladı.

KOMÜNİSTLER ÖFKELİ

Fransa Komünist Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Coşkun da Macron’a tepki göstererek, kurumsal olarak hükümetin güven oylamasıyla düşürülmesi için çabalayacaklarını söyledi.

Oluşturulacak hükümette daha çok sağ bakan ve Macron’un dediklerinden çıkmayacak isimlerden oluşacağını kaydeden Coşkun, “Seçimde meşruiyeti sarsılan cumhurbaşkanı kurumsal entrikalarla ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Halka karşı bu seçeneğe başvursa da ülkedeki kriz bitmiş değil. Bu hükümetin üç ayda düşme olasılığı oldukça yüksek. Düşmesi için de elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Taylan Coşkun

Fransa Komünist Partisi Yönetim Kurulu Üyesi

ÇÜRÜMÜŞ BİR SİSTEM VAR

Cumartesi günü LFI tarafından çağrısı yapılan mitinge katılacaklarını ve desteklediklerini belirten Coşkun, “Rejim çürümüş durumda, her yönüyle. Macron bu cesareti var olan kurumlardan alıyor. Seçimler parçalı bir durum ortaya çıkardı, bu da onun eline fırsat verdi. Sol büyük bir farkla kazanmış olsaydı Macron bu tür manevralara giremezdi, bu tür oyunları rahat oynayamazdı. Bu nedenle her türlü entrikayı yapabiliyor” dedi.

“Genel siyasi duruma yönelik itirazlarımızı her platformda dile getireceğiz” diyen Coşkun, Macron’a karşı hareketi yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Macron’un en büyük korkusunun emeklilik yasası olduğunu vurgulayan Coşkun, “Macron bu emeklilik yasasından tek bir adım dahi geri atmak istemiyor. Sol hükümetin ilk önerisinin emeklilik reformunu ortadan kaldırmak olacağını, buna da aşırı sağdan destek geleceğini gören Macon, bu korku nedeniyle sola hükümet vermedi” ifadelerini kullandı.