Seçimin galibi ilerici güçler

Çağrı Yalgın - Finlandiya Yeşiller Partisi üyesi

Finlandiya'da pazar günü iki yerel seçim birden yapıldı: Belediye seçimleri ve sağlık bölgeleri seçimleri. Önceki sosyal demokrat Sanna Marin hükümeti, sağlık ve sosyal yardım hizmetlerini belediyelerden yeni kurulan 21 sağlık bölgesine devretmişti. Bu bölgelerin kendi meclisleri var.

Kamu borcunu azaltmak gerekçesiyle sosyal harcamalardan büyük kesintilere giden mevcut sağ koalisyon, sağlık bölgelerini çok daha küçük bütçelerle işlemeye zorluyor. Sağlık ocakları kapatılmak, sağlık personeli işten çıkarılmak zorunda kalınıyor. Belki de bu yüzden partiler bu sorumluluğu taşıyacak aday bulmakta zorlandı. Özellikle, elinde makasla gülerek poz veren Maliye Bakanı Riikka Purra’nın aşırı sağ partisi Gerçek Finler (PS) yeterince aday çıkaramadı. Bu durum sandığa da yansıdı. Bu iki seçimde de PS ikincilikten altıncılığa düştü. PS geçen yaz Avrupa Parlamentosu seçimlerini de 6’ıncı sırada tamamlamıştı.

Koalisyonun büyük ortağı merkez sağ Ulusal Birlik (KOK), yüzde 5 oranında kayıp yaşayarak ikinciliğe düştü. PS’liler kesintilerden Ulusal Birlik'in değil kendilerinin büyük oy kaybına uğramasını haksızlık olarak görüyor. Ne var ki arada önemli bir fark var: PS genel seçimlerde ‘kesinti yapmayacağız’ vaadiyle oy almıştı ama yaptı. KOK ise kesinti sözü verdi ve dediğini yaptı.

KIRMIZI-YEŞİL DALGA

KOK Helsinki'de kıl payı birinci gelerek belediye başkanlığını elinde tuttu, ancak Vantaa, Tampere ve Turku belediye başkanlıklarını sosyal demokratlara (SDP) kaptırdı. Bu belediyelerin meclisleri de sol ve yeşil ağırlıklı. Ancak Yeşiller'in koltuklarının bir kısmı SDP ve Sol Birlik'e kaydı.

SDP iki seçimde de birinci gelerek tartışmasız kazanan oldu. Muhalefetteki küçük Yeşiller ve Sol Birlik partileri de oy oranlarını 1-2 puan artırdı. Finlandiya Komünist Partisi (SKP), ülkenin en zengin mahallesi Westend'deki son seçimde 1 olan oyunu 6’ya çıkararak haber oldu. Daha önceki seçimlerde de “zengin mahalle”den komünistlere 2 oy çıktığı da olmuş. Basın yıllardır bu “esrarengiz” komünist seçmenleri arar ama bulamaz. Şimdi basın bu sefer de bu 6 kişinin peşinde. SKP'nin toplam aldığı oy sayısı ise belediye seçimlerinde 1118. Sağlık bölgeleri seçiminde ise alınan oy sayısı 1988, yani yüzde %0,1'e tekabül ediyor.

Özetle, merkez ve aşırı sağ koalisyonunun ağır tasarruf politikaları özellikle aşırı sağı vurdu. Bu tepkiyi sol partiler oya dönüştürmeyi başardı. Koalisyonun daha iki senesi var ancak PS icraatını sorgulamak zorunda kalabilir.