Seçme hakkı ve direniş: Demokrasi mücadelesinin kritik noktası

Her ne kadar ülkemiz tüm yetkilerin merkezileştirilerek totaliterizm ile yönetilmeye çalışılsa da, siyasal iktidar biçimsel bir demokrasiye bile tahammülsüz hale geldiğini pervasızca ortaya koysa da, hukukun üstünlüğüne inanan bizler; Anayasamıza, hukukun genel ilkelerine, seçim hukukuna sahip çıkmaya ve hadiseleri yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirmeye devam edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması, yalnızca bir parti içi mesele değildir. Bu karar, Türkiye’de demokrasinin temel dayanaklarından biri olan örgütlenme özgürlüğüne ve seçim hukukuna doğrudan müdahale anlamına gelmektedir. Anayasa’nın 2. maddesinde ifadesini bulan demokratik hukuk devleti ilkesine gölge düşüren bu karar, siyasal alanın yargı yoluyla yeniden şekillendirilmesinin tehlikeli bir örneğini teşkil etmektedir.

Siyasi partilerin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleri Anayasa’nın 68 ve 69’uncu maddeleri ile güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 67’nci maddesi ise vatandaşlara seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı tanımaktadır. Bu hakların kullanımı, seçimlerin serbestçe yapılabilmesi ve siyasi partilerin iradelerinin özgürce tecelli etmesiyle mümkündür. Seçimlerin denetimi Anayasa’nın 79’uncu maddesine göre yalnızca bağımsız seçim kurulları tarafından yapılabilir. Dolayısıyla bir genel mahkemenin bir parti kongresine müdahalesi, seçim hukukuna aykırıdır, kabul edilemez. Siyasal iktidarın yokmuş gibi davrandığı Siyasi Partiler Kanunu 3, 4 ve 93’üncü madde gereği seçim kurulu dışında hiçbir merci, bir siyasi partinin yönetimini olarak değiştiremez. Yine Siyasi Partiler Kanunu’nun 14’üncü ve devamı maddeleri, kongrelerin işleyişine dair itirazların çözüm merciini seçim kurulları olarak belirlemiştir. Buna rağmen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongreyi iptal etmesi ve kayyum ataması, yetki aşımı niteliğindedir. Bu tür bir karar, yalnızca iç hukuk düzeninde değil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11’inci maddesinde korunan örgütlenme özgürlüğü açısından da ağır bir ihlal teşkil etmektedir.

Öte yandan, kararın ihtiyati tedbir yoluyla alınmış olması da ayrıca sorunludur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 389’uncu maddesine göre ihtiyati tedbir, telafisi güç zararların doğabileceği hâllerde başvurulabilecek istisnai bir yoldur. Üzerinden üç yıl geçmiş bir kongreye ilişkin olarak tedbir yoluna gidilmesi, bu kurumun özüne tamamen aykırıdır. Dolayısıyla karar, hem usul hem de esas bakımından yok hükmündedir.

SİYASETİN YARGI ELİYLE KONTROLÜ

Mahkemenin bu müdahalesi, yalnızca CHP’nin iç işleyişine değil, tüm muhalefet alanına yöneltilmiş bir mesajdır. Devletin, hangi partiyi kimin yöneteceğine karar vermesi, çok partili yaşamı fiilen ortadan kaldırır. Bu, Anayasa’nın 2’nci maddesinde yer alan demokratik hukuk devleti ilkesinin açık ihlalidir.

Kayyum ataması CHP’nin iç tartışmalarını derinleştirmeyi ve muhalefeti pasifize etmeyi amaçlamaktadır. Hepimiz biliyoruz, siyasi iktidar 19 Mart’tan beri “yaptıklarıyla” toplumsal tabanda karşılık bulmadı. İBB operasyonları, CHP’yi çapraz ateşe almaya çalışan hamleler halkta kabul görmüyor, o yüzden de sertliğin dozu her geçen gün artıyor. Parti iradesinin yerine mahkeme eliyle atanan bir yönetim ikame edilmesi, yargının siyasetin alanına müdahalesini göstermektedir. Bu durum, siyaset bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu’nun literatüre taşıdığı 'sultanizm' kavramını hatırlatmaktadır. Zira siyasal iktidar, muhalefeti kendi eliyle tasarlama yolunda demokratik düzenin altını oyarak ilerlemektedir.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararı, yalnızca CHP’nin değil, Türkiye’deki tüm siyasal partilerin, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin geleceği açısından tehdit oluşturmaktadır. Örgütlenme özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı bir yerde demokrasiden söz edilebilir mi?

Bu nedenle, yalnızca hukukçuların değil, tüm yurttaşların bu müdahaleye karşı çıkması gerekir. Demokrasi, ancak yurttaşların örgütlenme hakkına sahip çıkmalarıyla yaşayabilir. 1950 yılında çok partili hayata geçişle birlikte kesintisiz biçimde sürdürülen seçim geleneği, demokratik devlet düzeninin temel unsurudur. Bugün ise 75 senelik seçim geleneğimizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bugün CHP’ye kayyum atanması, yarın tüm muhalefetin ve sivil toplumun tasfiyesine kapı aralayabilir.

Peki, rıza üretemeyince totalitarizmi dayatanlara karşı ne yapacağız?

Demokratik hukuk devleti ilkesini savunmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Siyasal iktidarın baskısına, demokrasinin üstüne çöküşüne, faşizme karşı birlik olacağız.

Ahmed Arif’in Anadolu şiirinden bir bölüm ile bitireyim:

“Öyle yıkma kendini,

Öyle mahzun, öyle garip…

Nerede olursan ol,

İçeride, dışarıda, derste, sırada

Yürü üstüne üstüne,

Tükür yüzüne celladın,

Fırsatçının, fesatçının, hayının…”