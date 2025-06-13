Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin: Seferihisar halkı için üretime devam

Halil ERTUNÇ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çalışmalarını BirGün’e anlattı. Başkan Yetişkin, turizm sezonuna hazır olduklarını dile getirerek, “Turizm sezonu başladı. Hazırlıklara erkenden başladık. Plajlarımız, sokaklarımız, tüm ortak kullanım alanlarımız bakımdan geçti. Geçen yaz çok yoğun bir sezon yaşadık ve bazı aksaklıklar ortaya çıktı. Bu yıl aynı sorunları yaşamamak için tüm ekiplerimizle önceden planlama yaptık ve gerekli önlemleri aldık” diye konuştu.

Başkan Yetişkin, özellikle yaz aylarında artan günübirlik ziyaretçilerin plajlarda ciddi çevre kirliliğine yol açtığını belirtti.

Başkan Yetişkin şunları aktardı: “En büyük sıkıntılarımızdan biri çevre kirliliği. Günübirlik gelen misafirler, sanki bu plajlara bir daha gelmeyeceklermiş gibi davranıyor. Çöplerini toplamıyor, doğaya zarar veriyorlar. Tüm yurttaşlarımızdan Seferihisar’a ve doğaya saygılı olmalarını rica ediyorum. Bu güzellikleri ancak birlikte koruyabiliriz.”

SAKİN ŞEHİR KORUNUYOR

Seferihisar’ın “Cittaslow” (Sakin Şehir) kimliğini korumak için yapılaşmaya sınırlama getirdiklerini açıklayan Başkan Yetişkin, ilçede dikey yapılaşmaya izin verilmediğini ve deprem gerçeğine uygun projelere öncelik verdiklerini söyledi.

Başkan Yetişkin, “Biz Sakin Şehir statüsüne sahip bir ilçe olarak büyümek zorundayız. Bu nedenle çok katlı yapılara kesinlikle izin vermiyoruz. Deprem kuşağındayız, bu nedenle daha güvenli, daha nitelikli, yatay mimariye uygun projelere odaklanıyoruz. Yol ve altyapı çalışmalarımızı da bu yaklaşıma göre şekillendiriyoruz” dedi.

Başkan Yetişkin, Seferihisar Belediyesi olarak sosyal hizmet alanında da kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Halk giyim mağazamız bir butik gibi çalışıyor. Yeni evlenen çiftlere gelinlik ve damatlık temin etmeye başladık. Halk Ekmek fabrikamızda ürettiğimiz ekmekleri vatandaşımıza 9 liradan sunuyoruz. Zeytin hasadından elde ettiğimiz zeytinyağını, ilçe sınırları içinde yaşayan ve bu ürüne ulaşamayan yurttaşlarımıza 2 litre olarak ücretsiz dağıtıyoruz. Ürkmez’de denize sıfır yeni bir sosyal tesis kuruyoruz. Çocuk Belediyemiz yeniden faaliyete geçti, yeni kurslar da açılacak. Ürkmez hizmet noktamız da tamamen yenilendi” diye konuştu.

Ekonomik kaynakların sınırlı olduğunu vurgulayan Başkan Yetişkin, belediyenin hem turizmde hem de tarımda yeni gelir modelleri üzerinde çalıştığını açıkladı.

Başkan Yetişkin, “Turizm ve tarım bizim iki ana damarımız. Bu alanlarda sürdürülebilir projeler geliştirerek hem yerel ekonomiyi canlandırmak hem de belediyemize yeni gelir kapıları açmak istiyoruz. Zorluklara rağmen Seferihisar halkı için üretmeye devam edeceğiz” dedi.

BASKI ALTINDAYIZ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, merkezi hükümetin CHP’li belediyelere yönelik ayrımcılık yaptığını vurgulayarak şunları söyledi: “Ciddi baskı altındayız. CHP’li belediyelere karşı sistematik bir ayrımcılık uygulanıyor. İkinci sınıf muamele görüyoruz. Hükümetten almamız gereken destekler sağlanmıyor. Tüm bu zorluklara rağmen biz Seferihisar için üretmeye devam ediyoruz.”