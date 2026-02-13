Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: Halkını satanlar olarak anılacaklar

Halil ERTUNÇ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, siyasetin bir “pazar yerine” dönüştürülmesine sert tepki gösterdi. Seçim öncesi CHP bayrağı altında siyaset yapıp, seçim sonrası farklı siyasi adreslere yönelenlere yüklenen Başkan Yetişkin, bunun açık bir ihanet olduğunu belirtti. Yetişkin, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin hiçbir koşulda pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

Başkan Yetişkin, halkın verdiği oyun bir “kişisel kariyer aracı” olarak görülmesine tepki göstererek, siyasetin özünün emanet bilinci olduğunu söyledi.

Başkan Yetişkin, “Bugün burada sadece bir belediye başkanı olarak değil, bu kentin iradesini omuzlarında taşıyan bir yol arkadaşı olarak konuştuğumu herkes bilsin. Halkın oyları şahsi hesaplara rehin edilemez. Sandık, pazarlık masası değildir” dedi.

Seçim öncesi başka, seçim sonrası başka saflara geçen anlayışı eleştiren Başkan Yetişkin, “Bu bir hizmet anlayışı değil, halkın emanetine açık bir ihanettir. Kimse aldığı oyu kendi mülkü gibi görmesin” ifadelerini kullandı.

EMANETİ YOK SAYDILAR

Başkan Yetişkin, seçmenin verdiği desteğin arkasında idealler ve ortak değerler olduğunu belirterek, “Bu halk oyunu bir koltuk pazarlığı için vermedi. O oylar laiklik, adalet, eşitlik ve kimsesizlerin hakkı içindi. Bugün saf değiştirenler, halktan aldıkları emaneti yok sayıyor. Tarih onları ‘hizmet edenler’ olarak değil, ‘halkını satanlar’ olarak yazacak” diye konuştu.

Belediyelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve siyasi baskılara da değinen Başkan Yetişkin, tüm engellere rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Seferihisar Belediyesi’nin sınırlı imkânlara rağmen kamusal hizmetleri sürdürdüğünü dile getiren Başkan Yetişkin, “Halka hizmet etmek isteyen her koşulda yolunu bulur. Biz gücümüzü iktidarın sofrasından değil, Seferihisar halkının bize duyduğu güvenden alıyoruz. Dayanağımız bütçe kalemleri değil, bu kentin emekçileri, kadınları, gençleridir” dedi.

Başkan Yetişkin, belediyelerin merkezi idare tarafından kıskaca alındığını, buna rağmen kamucu belediyecilikten vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde başlayan değişim sürecine destek veren Başkan Yetişkin, Seferihisar’dan net mesaj verdi.

Başkan Yetişkin, “Genel Başkanımızın yanındayız. Bu değişim kişisel bir iktidar kavgası değil, halkın siyasete yeniden güven duyması için verilen bir mücadeledir. Bizim rotamız bellidir; rotamız Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. Halkın iktidarını kurana kadar bir adım geri atmayacağız” diye konuştu.

Parti içi tartışmaların halktan kopuk bir zeminde yürütülmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yetişkin, değişim sürecinin tabanın talepleriyle şekillenmesi gerektiğini dile getirdi.

HEP YANLARINDAYIZ

Konuşmasında hukuksuz uygulamalara maruz kaldığını belirttiği belediye başkanlarına ve partililere de değinen Başkan Yetişkin, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere cezaevlerinde bulunan siyasetçilerin yanında olduklarını söyledi.

Başkan Yetişkin, “Bugün bazı yol arkadaşlarımız dört duvar arasında halkın onurunu savunurken, birileri o onuru pazarlık masalarına yatırıyor. Bizim safımız nettir. Biz hukuksuzluğun, baskının karşısındayız” ifadelerini kullandı. Siyasetin bir karakter meselesi olduğunu vurgulayan Başkan Yetişkin, parti değiştirmeyi yalnızca bir rozet değişimi olarak görmediklerini belirtti. Başkan Yetişkin, “Parti değiştirmek sadece bir rozet değiştirmek değildir. Bu, sana inanan binlerce insana ‘oyunuzun hükmü yok’ demektir. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bu belediye şahsi pazarlıkların değil, halkın ve demokrasinin kalesidir” dedi.

Başkan Yetişkin, konuşmasını “Bu kentte halkın iradesine ihanet edenlere geçit vermeyeceğiz” sözleriyle tamamladı.