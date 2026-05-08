Seferihisar'da enginar hasadı başladı

BirGün/EGE

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Düzce Köyü’nde enginar hasadı başladı. Hasada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı.

Tarlaya inen Başkan Yetişkin, üreticilerle birlikte enginar topladı ve üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Seferihisar’da önemli tarımsal üretim kalemlerinden biri olan enginarın, bölge ekonomisine katkı sunduğu belirtildi.

İlçede her yıl artan üretim kapasitesinin üreticiler açısından önemli bir gelir kaynağı oluşturduğu ifade edildi.

ÜRETİCİYE DESTEK

Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yetişkin, belediye olarak kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Enginar üretiminin Seferihisar açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Yetişkin, üretimin artırılması ve ürünün markalaşmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Başkan Yetişkin, enginarın yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını, aynı zamanda sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir tarım açısından da önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Öte yandan Seferihisar’da başlayan enginar hasadının önümüzdeki haftalarda yoğun şekilde sürmesi bekleniyor.