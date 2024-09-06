Seferihisar ortak akıl ile yönetiliyor

Halil ERTUNÇ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ikinci dönem hedeflerini ve stratejilerini BirGün’e anlattı. Önceki dönemde verdikleri sözlerin yüzde 80’ini yerine getirdiklerini belirten Yetişkin, “Eşitlikçi ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seferihisar tarım ve turizm kenti, bu alanda insanları mutlu edecek projelere ağırlık vereceğiz. İnsanların mutlu yaşadığı bir Seferihisar hedefliyoruz” dedi.

Seferihisar’ın turizm potansiyelini artırmak için yeni projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Yetişkin, “10 mavi bayraklı plajımız varsa, bunu daha da artıracağız. Kaliteli ve nitelikli turizmi geliştirmek için çalışacağız. İon Rotası ile kültürel ve turizm potansiyelimizi uluslararası alanda da tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

Cittaslow (yavaş şehir) kriterlerine uygun yürüttükleri turizm faaliyetlerine dair bilgi veren Yetişkin, “Cittaslow kriterleri doğrultusunda, insanların mutlu yaşadığı bir kent olarak turizm faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kriterler, turizm faaliyetlerimizi kısıtlamak yerine yeni fırsatlar sunuyor. Cittaslow ağımız, kardeş kentlerimiz artıyor, işbirliği içinde projelere devam ediyoruz” dedi.

YEREL ÜRETİCİYE DESTEK

Yerel üreticilere ve genç çiftçilere verdikleri desteği vurgulayan Başkan Yetişkin, “Seferihisar tarım kenti. Üreticilerimize markalaşma ve yerel ürünleri dünya pazarına tanıtma konularında destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Altyapı çalışmaları ve iklim krizine karşı aldıkları önlemler hakkında da bilgi veren, susuzluk ve aşırı sıcaklar karşısında belediyenin aldığı önlemleri aktaran Başkan Yetişkin, “Park ve bahçeler birimimiz sulama işlemlerine gece devam ediyor. Gelmekte olan su krizine karşı verdiğimiz bahçe sularını azalttık. Belediye içinde İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlüğü’müzle bilinçlendirici eğitimlere devam ediyoruz” dedi.

Halkın karar süreçlerine katılımını artırmak için yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Yetişkin, “Halk günlerimiz var. Biz Seferihisar’ı ortak akıl ile, hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yönetiyoruz” diye konuştu.