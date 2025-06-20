Seferihisar ve Hamm için yeni dönem başladı

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi ile Almanya’’nın Hamm Belediyesi arasında 2011 yılında imzalanan kardeş şehir protokolü, 2024 yılında karşılıklı ziyaretler, sosyal projeler ve kültürel etkinliklerle yeniden canlanarak daha güçlü bir iş birliğine dönüştü. Bu kapsamda Almanya’da ilk kez Seferihisar Belediyesi için, Hamm kentinde ‘Seferihisar Günü’ etkinliği düzenlendi. Hamm’da yaşayan Türk ve Alman vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Seferihisar’ın kültürel değerleri, yerel ürünleri ve gastronomik zenginlikleri tanıtıldı.

Katılımcılar, Seferihisar’a dair tanıtım materyallerine ulaşma, yöresel lezzetleri tatma ve kenti daha yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında çeşitli çocuk atölyeleri düzenlendi. Ayrıca ‘Kardeşliğe Bir İz Bırak’ sloganıyla sembolik bir sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Gençlerin farklı ülkeleri görmesi, başka kültürlerle tanışması bizim için çok değerli. Bu yüzden kardeş şehir ilişkilerini sadece kurumsal değil, toplumsal bir iş birliği olarak görüyoruz. Seferihisar’ın güzelliklerini tanıtmak ve kültürümüzü paylaşmak adına, bundan sonra her kardeş şehrimizde benzer tanıtım etkinlikleri planlayacağız. Hamm’da düzenlenen bu etkinlik, Seferihisar’ın yurt dışında tanıtımı için önemli bir adım oldu.”