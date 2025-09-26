Seferihisar’da ‘3. Yaş Üniversitesi’ başlıyor

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi, Ege Geriatri Derneği ve Çağdaş Kadınlar Platformu iş birliğiyle hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesi’nin tanıtım paneli ve protokol imza töreni, Çağan Irmak Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, projenin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Özellikle emeklilerimizin ekonomik olarak zorlandığı bu dönemde, sosyal projelerimizde onların yaşam kalitesini artırmayı önceliklendiren bir vizyonla hareket ediyoruz. Geçen yıl açtığımız Yaş Alma Merkezi bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Çünkü biz emeklilerimizin yalnız kalmamasını, sanatla, kültürle, sporla sosyalleşmelerini çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki kaliteli yaşam, kaliteli bir kenti beraberinde getirir. Bugün de 3. Yaş Üniversitesi’ni hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada büyüklerimiz sadece derslerle değil; afet bilincinden sağlığa ve kent tarihine kadar birçok alanda kendilerini geliştirme, harekete geçme imkânı bulacaklar. Bu proje, onların bilgi ve deneyimlerini toplumsal yaşama aktarmaları için çok değerli bir fırsat olacak. Seferihisar Belediyesi’nin büyükler için yaşam boyu öğrenme kapılarını aralayan 3. Yaş Üniversitesi, önümüzdeki günlerde çeşitli eğitim, atölye ve sosyal etkinliklerle faaliyetlerine başlayacak."