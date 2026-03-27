Seferihisar’da Alzheimer söyleşisi

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi Seferiçınar Yaş Alma Merkezi’nde, yaşlılık döneminde sık karşılaşılan bilişsel hastalıklar ve sağlıklı yaş alma süreçlerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte, demans ve Alzheimer hastalığına ilişkin bilimsel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinliğe konuşmacı olarak, nöroloji ve klinik nörofizyoloji alanlarında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Görsev Yener katıldı. Yaş Alma Merkezi üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, Alzheimer hastalığının erken belirtileri, korunma yolları ve sağlıklı yaşlanma başlıkları ele alındı.

Prof. Dr. Görsev Yener, Alzheimer ve demans hastalıklarının yalnızca ileri yaşın doğal sonucu olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcılara erken farkındalığın önemini anlatan Yener, unutkanlık, yön bulmada zorlanma, günlük işlevlerde aksama ve dikkat dağınıklığı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi. ABD’de UCLA’da davranışsal nöroloji alanında uzmanlık eğitimi alan ve Türkiye’de ilk demans polikliniklerinden birinin kurulmasına öncülük eden Yener, hem ulusal hem de uluslararası bilimsel çalışmalarda elde edilen bulgulara da değindi.

Söyleşide yalnızca nörolojik hastalıklar değil, yaş alma sürecinin psikolojik yönleri de ele alındı. Prof. Dr. Görsev Yener’in öğrencileri ve aynı alanda doktora çalışmaları yürüten uzman isimler de programda söz aldı.

Uzm. Psk. İlayda Kıyı Atilla, Psk. Hilal Kula, Uzm. Psk. Miray Peker, Psk. Rumeysa Emir ve Yaren Canpolat, zihinsel sağlığın korunması, sosyal yaşamın sürdürülmesi, yalnızlığın etkileri ve erken farkındalığın önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlar, ileri yaşlarda bilişsel sağlığın korunmasında sosyal ilişkilerin, zihinsel aktivitelerin ve düzenli yaşam alışkanlıklarının belirleyici rol oynadığını ifade etti.

KATILIMCILAR HAFIZA TESTİNE DAVET EDİLDİ

Yetkililer, bu testler sayesinde bireylerin unutkanlık düzeylerini değerlendirebileceklerini ve erken teşhis açısından önemli veriler elde edilebileceğini belirtti. Etkinliğe katılan yaş alma merkezi üyelerinden Emriye Gelişen, programın kendileri açısından son derece faydalı geçtiğini söyledi. Gelişen, “Bu tür bilgilendirici etkinlikler bizim için çok kıymetli. Hem hastalıkları daha iyi tanıyoruz hem de kendimiz için neler yapabileceğimizi öğreniyoruz. Hafıza testine katılma fikri de beni heyecanlandırdı” dedi.