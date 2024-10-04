Seferihisar’da ekolojik çocuk festivali coşkusu

BirGün EGE

Seferihisar Çocuk Belediyesi’nde gerçekleştirilen Teos Çocuk Kültür Ekoloji Festivali, çocukları doğayla ve kültürle buluşturdu. Seferihisar’ın kültürel ve ekolojik değerlerini çocuklara aşılamayı amaçlayan festival, Cittaslow Sunday etkinlikleri kapsamında düzenlendi.

Festivalde birbirinden renkli atölyeler ve etkinlikler çocuklarla buluştu. Festival boyunca "Çocuk Hakları Atölyesi", "Kültürel Miras Atölyesi", "Ekoloji ve Doğa Atölyesi", "Geçmişten Geleceğe Astronomi", "Yaratıcı Drama ve Dans Atölyesi" gibi pek çok farklı konuda atölyeler gerçekleştirildi. Seferihisar Belediyesi ile Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği ortaklığında organize edilen etkinlikte ekoloji ve kültür konularına vurgu yapılarak farkındalık yaratılması hedeflendi.

Çocukların doğayla, sanatla ve bilimle iç içe bir gün geçirdiği festivalde, atölyelerin yanı sıra çeşitli performanslar da yer aldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Çocuklarımıza doğa ve kültürle iç içe, eğlenerek öğrendikleri bir gün yaşatmak bizler için çok değerliydi. Teos Çocuk Kültür Ekoloji Festivali, onların dünyasında doğa sevgisini ve kültürel farkındalığı pekiştiren bir etkinlik oldu. Seferihisar’ın değerlerini genç nesillere aktarmaya ve onları bilinçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.