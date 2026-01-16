Giriş / Abone Ol
Seferihisar’da ihtiyaç sahibine sıcak dokunuş

BirGün Ege
  • 16.01.2026 05:00
Birgün Ege

Seferihisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Evde Sosyal Destek Birimi, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evi baştan sona yenilenerek daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getirildi.

Vatandaşın evinde temizlik, eşya desteği ve tadilat işlemleri yapıldı. Eşyalar yenileriyle değiştirilirken, evin bakım ve onarımı tamamlandı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kimsenin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın güçlü olduğu bir kent anlayışıyla çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin hayatına dokunmak, yaşam koşullarını iyileştirmek en temel sorumluluğumuz. Ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Sosyal belediyecilik sadece hizmet üretmek değil, insan onuruna yakışır yaşamı birlikte inşa etmektir. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

