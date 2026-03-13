Seferihisar’da ücretsiz hukuki destek

Halil Ertunç

Seferihisar Belediyesi ile İzmir Barosu arasında yürütülen iş birliği kapsamında başlatılan adli yardım hizmeti ilçede devam ediyor.

Uygulama kapsamında İzmir Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar, her hafta pazartesi günü Seferihisar Belediyesi Kent Belleği ve Anı Evi’nde yurttaşlarla bir araya gelerek ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.

Belediyenin ev sahipliğinde sürdürülen hizmet sayesinde özellikle ekonomik imkânları sınırlı olan yurttaşlar, haklarını öğrenmek ve hukuki süreçler hakkında bilgi almak için avukatlarla birebir görüşme fırsatı buluyor.

Boşanma, nafaka, velayet, iş hukuku, miras ve şiddet gibi pek çok konuda vatandaşlara yol gösteriliyor. Başvuran kişilerin durumu değerlendirilirken gerekli görülen durumlarda İzmir Barosu Adli Yardım Bürosu aracılığıyla hukuki sürecin devam etmesi için yönlendirme yapılıyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, adli yardım hizmetinin özellikle adalete erişimde zorluk yaşayan yurttaşlar için önemli bir destek olduğunu belirterek yerel yönetimlerin yalnızca altyapı hizmetleri sunan kurumlar olmadığını, aynı zamanda yurttaşların yaşamın her alanında yanında olması gerektiğini vurguladı.

İzmir Barosu ile yapılan iş birliğinin bu açıdan önemli olduğunu ifade eden Yetişkin, hukuki destek mekanizmasının ilçede erişilebilir hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kadınların hukuki destek alabilmesinin önemine de dikkat çeken Yetişkin, hak ihlalleri ve şiddete karşı kadınların yalnız olmadığını belirterek belediye olarak bu alandaki çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Adli yardım hizmeti kapsamında Seferihisarlılar her pazartesi günü Anı Evi’nde ücretsiz hukuki danışmanlık alabiliyor. Böylece vatandaşlar hukuki hakları hakkında bilgi edinme ve gerekli yönlendirmeleri alma imkânı buluyor.