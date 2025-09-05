Seferihisar’da yangınlara karşı dayanışma konseri

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi, Joy Sığacık ve Seferihisar Müzik, Kültür, Sanat ve Halk Oyunları Derneği iş birliğiyle 9 Eylül’de ‘Bir Fidan Bin Nefes’ başlığıyla orman yangınlarında zarar gören alanlar için anlamlı bir dayanışma konseri düzenleniyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 11 bin hektarlık alanımız kül oldu. Ancak Seferihisarlılar doğaya olan sevgimizle ve dayanışmamızla bu yaraları birlikte saracağız. Ormanlarımızı yeniden yeşertecek, çocuklarımıza yeşil bir gelecek bırakacağız.

9 Eylül’ün kurtuluş ruhuyla hem toprağımıza hem geleceğimize sahip çıkıyoruz. Tüm Seferihisarlıları bu büyük dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum” dedi. 9 Eylül saat 20.30’da Joy Sığacık’taki konserden elde edilecek gelir ve kampanya kapsamında yapılacak bağışlarla Seferihisar’da yangından etkilenen bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Her bir fidan Seferihisar’ın doğasına yeniden nefes olacak.