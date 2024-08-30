Seferihisar’ın karakılçık buğdayı tescillendi

BirGün EGE

Anadolu’nun on bin yıllık ata buğdaylarından biri olan “Topan Karakılçık Buğdayı”, Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2022’den 2024 yılına kadar yaptığı çalışmalar neticesinde coğrafi işaret alarak “Seferihisar Topan Karakılçık” olarak tescillendi.

Seferihisar’da geleneksel olarak üretilen Topan Karakılçık Buğdayı, ilçenin önemli kültürel etkinliklerinden biri olan Ata Ekmeği ve Armola Şenliği’nin de temelini oluşturuyor. Bu şenlikte, Topan Karakılçık Buğdayı’ndan yapılan geleneksel ekmekler ve yöresel peynir olan Armola, Seferihisar’ın kültürel zenginliklerini yansıtarak bölge halkı ve ziyaretçilerine sunuluyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Atalarımızdan bize miras kalan bu değerli buğdayı coğrafi işaret alarak ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz. Seferihisar’ı üretimleriyle, toprağının ve coğrafyamızın değerleriyle, turizmiyle ve yöresel gastronomisiyle Türkiye’de ve dünyada tanıtıp marka haline getirmek, belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçası” dedi.