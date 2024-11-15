Seferihisarlı Kadınlar direnişte: Çaresizliğe karşı bir aradayız

İlayda SORKU

Seferihisar Kadın Platformu, 11 Ekim’den bu yana her hafta cuma günleri saat 13.00’te Seferihisar Pazaryeri’nde bir araya gelerek kadın cinayetlerine dikkat çekmek üzere oturma eylemi yapıyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne kadar sürecek olan eylem, esnaftan ve bölge halkından destek görüyor. Platform tarafından yapılan açıklamada 25 Kasım’da Seferihisar Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek eylem ile oturma eyleminin son bulacağı duyuruldu. Kadın, çocuk, bebek, doğa ve sokak hayvanları katliamlarına sessiz kalmayacaklarının vurgulandığı açıklamada, “Önleyici yasaların hazırlanması, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulanmaya konması, öncelikli isteklerimiz” denildi.

BirGün’e konuşan Seferihisar Kadın Platformu’ndan Serpil Deniz, “Kadın cinayetlerinin görünür kılınması, kadının görünür kılınması adına her hafta bir araya gelmeye karar verdik. Pazaryerinde siyah giyinerek sessizce oturma eylemine başladık. Aslında eylemlerimizdeki sessizlik; konuşamayan kadınların, öldürülen kadınların veya bir şekilde hakkını arayamayan kadınların sesi olması adına ironi oldu. Hızlı organize olduk, ardından her cuma giderek sayımız arttı” dedi.

Eylemin ardından sloganlarla Şirinyer Pazaryeri’nde yürüyüş yaptıklarını aktaran Deniz, “Farklı yerlerden katılım oldu. Pazarını yapan kadınlar destek verdi ve sayımız arttı. İnsanlarda yoğun tepki, öfke var. Özellikle kadınlar yanımızda durmaya başladı, pazar alışverişi yapan kadınlar alkışlamaya başladı” dedi.

“Kadın kadının yurdudur” şiarıyla eylemlere başladıklarını belirten Deniz, “Bir kadın dayanışması şeklinde ilerliyor ama erkekler de yoğun ilgi gösteriyor. Çoğu insan, ‘Ne yapabiliriz ki’ diyor. Bir çaresizlik var, ‘Bir şey değişmiyor’ diyorlar. Biz biraz da bir şeylerin değişeceği umudu olarak yan yana duruyoruz diyebiliriz. Çaresizliğe karşı bir aradayız” dedi.

Seferihisar Kadın Platformu’ndan Feyran Solak da, “5-6 kişiydik; şu an pazaryerine sığmıyoruz. Müthiş katılım var. Seferihisar’da herkes bir şeylerin değişmesini gönülden istiyor, herkes destek oluyor” dedi. Eylemlerin bir saat sürdüğünü aktaran Solak, “Sessiz oturma eyleminin dışında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) öncüsü olduğu imza kampanyası için imza topluyoruz. İnsanların üzerinde bir kaygı var. Mesela 70 yaşındaki teyze, ‘Kızım yazmayayım, bir şey imzalamayayım ama hep yanınızdayım’ diyor. Biz bir araya gelerek, insanlara anlatarak bu kaygı halini ortadan kaldırmaya çabalıyoruz. Hepimiz istiyoruz ki, kadın cinayetleri durdurulsun, çocuklarımıza tecavüz edilmesin… Bunun için ne yapabiliriz? Çığlık atabiliyoruz şu anda, eylemlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

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YÜZLERCE İMZA MECLİS’TE

Öte yandan KESK’in öncüsü olduğu kampanya ile kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılması talebiyle yüzlerce imzalı dilekçe TBMM Başkanlığı’na gönderildi.