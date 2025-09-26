Seferler yetersiz, öğrenciler perişan

Halil ERTUNÇ

Bornova’nın Karaçam Mahallesi’nde yaşayan öğrenciler, bölgede okul bulunmadığı için yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinde bulunan okullara gidiyor. Ancak okula gitmek için kullandıkları 315 numaralı otobüs hattının sefer saatleri, öğrencilerin ders çıkışına uymadı. Sabah saatlerinde birkaç kez otobüs çalıştı, ardından uzun süre sefer yapılmadı. Günün son otobüsü ise 18.30’da kalktı. İlçe merkezindeki okullardan 15.00-15.30 arası çıkan öğrenciler, eve dönüşte otobüs bulamadı. Çocukların okul çıkış saatlerine en yakın seferin 16.30’da olduğu belirtildi.

Karaçam Mahalle Muhtarı Yaşar Göktaş, BirGün’e şunları aktardı: “Ya araba tutuyoruz ya da yola çıkıp yoldan biniyor çocuklarımız. Okula gidemiyorlar başka türlü şu anda, mağduruz. ESHOT ile de görüştük, belediye ile de. Hâla bir çözüm yok.”

Veliler, çocukların dolmuşlara binmek zorunda kaldığını ve kapasitesinin çok üzerinde yolcu alınması nedeniyle güvenlik tehlikesi olduğunu aktardı.

Bölgede yaşayan Hatice Uçar isimli bir veli, “Çocuklar her gün durağın yanında birbirini ittirerek dolmuşa binmeye çalışıyor. 20 kişilik dolmuşa 50 öğrenci biniyor. Geçen gün akan trafikte ezilme tehlikesi yaşandı. Belediyeden ek sefer istedik ama hâlâ bir çözüm olmadı” dedi.

Öğrenciler için okul saatlerine uygun ek otobüs konulmasını talep eden veliler, “Her gün aynı riskle karşı karşıyayız. Çocuklarımız için güvenli ulaşım sağlanmalı” ifadelerini kullandı.