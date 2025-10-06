Şehir hastaneleri usulsüzlük batağı

Sayıştayın Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili Denetim Raporunu geçen hafta yazmıştım.

“Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu” bu haftaya kaldı. Toplam altmış dört sayfadan oluşan raporun ilk on bir sayfasında Sayıştayın rapor tekniğine uygun genel bilgilere yer verilmiş.

Sonrasındaki “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” alt başlığında herhangi bir bilgi yer almıyor.

Devamındaki “Diğer Bulgular” başlığında ise dört bulguya yer verilmiş. İlk üç bulgu, Sağlık Bakanlığı’nın genel faaliyetleriyle ilgili. Sonrasında “Bulgu 4: Kamu Özel İş Birliği Modeli ile İşletilen Şehir Hastanelerine İlişkin Sorunlar Bulunması” başlığını taşıyor.

Sayıştayın raporu ile ilgili haberler, yazılar, açıklamalar geçen hafta basında epey yer aldı. Konuyla ilgilenenlere öncelikle Ankara Tabip Odası’nın yaptığı açıklamaya ve Çiğdem Toker’in T24’teki yazısına göz atmalarını önererek ben sadece Bulgu 4’te yer alan tespitleri ana başlıklarıyla aktarayım.

***

a) Şehir Hastanelerinde Nihai Tamamlama Süreçlerinin Yürütülmemesi

b) Yer Teslimi Yapılmadan İnşaat İşleri Başlamasına Rağmen Yatırım ve İşletme Dönemlerine İlişkin Revizyonların Yapılmaması

c) Yaptırılmayan/Yapılmayan İmalatlar İçin Toplam Sabit Yatırım Tutarı Revizyonunun Yapılmaması ve Bu Eksikliklerin Etki Ettiği Hizmetler İçin Hizmet Değişikliği Yapılmaması

d) Doğal Gaz Tüketiminde Eksik Ölçüm Bedellerine Maruz Kalınması

e) Yatırım Döneminde Katma Değer Vergisi İstisnasından Yararlanan Görevli Şirketlerin İstisna Kapsamında Kira Tutarının veya Kira Süresinin Bir Kısmından Vazgeçmesine İlişkin İşlemlerin Tesis Edilmemesi

f) Ankara Etlik Şehir Hastanesi İçin Fiili Tamamlama Tarihi Öncesinde Teknolojik Gelişmeler Kalemi İçin Yapılması Öngörülen İş Azalışı Hususunda Mutabakat Sağlanmasına Rağmen Kullanım Bedelinin Revize Edilmemesi

g) İhale Teklifi Birim Fiyatlara Dahil Olmasına Rağmen Hizmet Sunum Alanları İçin Isıtma ve Soğutma Giderlerinin Tahsil Edilmemesi

h) Konya Karatay Şehir Hastanesinde Görevli Şirket Tarafından Sağlık Tesisi Konseptine Uygun Olarak Yer ve Bahçe Bakım Hizmeti Verilmemesi

ı) Kütahya ve Tekirdağ Şehir Hastanelerinde Ticari Alanlara İlişkin Kabul Süreci Yürütülmemesinden Kaynaklı Olarak Sözleşme Haklarının Kullanımında Belirsizlik Olması

j) Kütahya Şehir Hastanesinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmaması Nedeniyle Hemodiyaliz Hizmetinin Verilememesi ve Sözleşme Haklarının Kullanılmaması

k) Kamu Özel İş Birliği Modeli ile İşletilen Şehir Hastanelerinde Ticari Alanlara İlişkin Sorunlar Bulunması

l) Ek-13 kapsamında Görevli Şirket Tarafından Tedarik Edilmesi Gereken Ekipmanlarda Eksiklikler ya da Uygunsuzluklar Olması

m) Görüntüleme Hizmetlerine İlişkin Randevu Verme Sürelerinde ve Laboratuvar Hizmetlerine İlişkin Sonuç Verme Sürelerinde Gecikmelerin Meydana Gelmesi ve Bunların Çoğunluğunun Yardım Masasına Bildirilmemesi

n) Görüntüleme ve Laboratuvar Hizmetlerine İlişkin Ek-14 (Hizmet Şartları) ve Yöntem Beyanlarına Göre Gerekli Bazı Cihazların ve Sistemlerin Sağlanmaması

o) Kamu Özel İş Birliği Modeli ile İşletilen Şehir Hastanelerindeki Görüntüleme Hizmetlerinin Hakedişlerine Yansıyan Puanların Kontrolünün Yetersiz Olması

p) Kamu Özel İş Birliği Modeli ile İşletilen Şehir Hastanelerindeki Laboratuvar Hizmetlerinin Hakedişlerine Yansıyan Puanların Kontrolünün Yetersiz Olması

r) Kamu Özel İş Birliği Modeli ile İşletilen Şehir Hastanelerine İlişkin Sözleşmelerde Azami Hata Puanı Limitlerinin Belirlenmemesi

s) Sözleşme Kapsamında Görevli Şirket Tarafından Getirilen Tıbbi Ekipmanlarda Meydana Gelen Onarım Giderlerinin Karşılanması Konusunda Sorunlar Yaşanması

t) Pazar Testi Süreçlerinin Yürütülmemesi ve Sonuçlandırılmaması

***

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının yanı sıra 941 hastane, 8.228 Aile Sağlığı Merkezi, 973 Toplum Sağlığı Merkezi, 4.775 sağlık evi, 3.498 acil yardım istasyonu olmak üzere toplam 28.176 sağlık kurumuna sahip. Sayıştay bu kurumlarda 2024 yılında yaşanan usulsüzlükleri üç başlık ve on iki sayfada aktarmış.

Sayıları sadece on sekiz olan şehir hastanelerindeki usulsüzlükler ise on dokuz başlık ve otuz dokuz sayfaya ancak sığabilmiş.

Kamu Özel Ortaklığı Modeli şehir hastaneleri sadece devlete, millete, bütçeye yük olmakla kalmıyor, en hafif ifadeyle usulsüzlük batağı olmaya da devam ediyor.