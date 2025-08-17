Şehir hastanelerinin bedeli sadece ekonomik değil!

Alpay Azap - Dr., Türk Tabipler Birliği Başkanı

Türkiye’de sağlıkta dönüşüm programının en gösterişli adımlarından biri olarak tanıtılan Şehir Hastaneleri, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirildi. Bu modelde araziyi kamu temin ediyor, binayı özel şirket yapıyor. Sonra 25 yıl boyunca kamu, özel şirkete kira ödüyor, yapılan sağlık kampüsündeki bütün ticari alanların işletmesi özel şirkete veriliyor. Temizlik, güvenlik, otopark gibi sağlık dışı hizmetlerin yanı sıra radyoloji, laboratuvar hizmetleri gibi bazı sağlık hizmetleri de özel şirketten veya onun taşeronlarından satın alınıyor.

Devlet ayrıca, devasa kampüslerdeki ticari alanlardan, sağlık dışı hizmetlerden şirketin elde edeceği geliri sağlama almak için hastanelerde %70 doluluk garantisi veriyor. Böylece özel şirket yaptığı inşaatın maaliyetini bir iki sene içinde çıkarıyor. O maliyet için aldığı ucuz ve geç ödemeli kredileri, vergi muafiyetlerini de düşününce KÖİ özel şirket için ballı börek oluyor. Sağlıkta özel sermayeye sürekli ve garantili bir gelir aktarım mekanizması kurulmuş oluyor. Bunlar yetmiyormuş gibi ihale maddeleri arasına Şehir Hastanelerine taşınarak kapatılan şehir merkezindeki büyük hastanelerin arazi ve binalarının şehir hastanesini yapan özel şirkete bedelsiz olarak verilmesini sağlayan bir madde eklenmişti. Neyse ki TTB buna karşı dava açarak bu maddeyi iptal ettirdi. O hastaneler kapatılsalar da halkın malı olarak kalabildiler. Bu yazının sınırlarını aşmamak adına Şehir Hastaneleri özelinde TTB ve diğer emek meslek örgütlerinin 2000’li yılların başından beri verdiği büyük mücadeleden ayrıntılı olarak bahsetmeyeceğim. Meraklı okurlar internette bununla ilgili pek çok rapor, haber, yazı, kitaba ulaşabilir.

Başlangıçta KÖİ yöntemiyle 30 hastanenin inşa edilmesi hedeflenmişti, ancak kamuya getirdiği ekonomik yük o kadar yüksekti ki bu sayıyı 18’de durdurmak zorunda kaldılar. Adı Şehir Hastanesi olmakla birlikte bundan sonrakileri devlet kendi olanakları ile yapmaya ve işletmeye başladı. Önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevini Kemal Memişoğlu’na devrederken açıkladığı rakamlar, şehir hastanelerinin bütçe üzerindeki yükünü gözler önüne seriyor. Koca, şehir hastaneleri için başlangıçta öngörülen toplam kira yükünün 322 milyar avro olduğunu, yapılan düzenlemelerle bu miktarı 27,5 milyar avroya indirdiklerini söylemişti. Aradaki farkın büyüklüğü, bu modelin kamu maliyesine ne kadar devasa bir yük getirdiğini gösteriyor. Başka bir ifadeyle, sadece finansman yapısı değiştirilerek bile yüz milyarlarca avroluk bir yükten “tasarruf” edilebiliyorsa, bu modelin baştan itibaren ne kadar yüksek maliyetli ve kamu yararı açısından sorunlu olduğu ortada demektir. Bu 18 hastanenin yükü için bazı rakamlar verebiliriz: 2025 bütçesinde, bakanlığın 935 hastanesine ayrılan pay %52 iken, yalnızca 18 şehir hastanesine ayrılan pay %11’di. Yani toplam 917 hastane %41 payla yetinirken, 18 hastane %11’i alıyor. Ankara Tabip Odası’nın verilerine göre yalnızca 2025’in ilk 7 ayında Şehir Hastanelerine 70,7 milyar TL harcandı. Bu tutar, 78 tam donanımlı devlet hastanesi veya her biri 4 birimlik 7 binin üzerinde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşa etmeye yetecek büyüklükte.

ŞEHİR HASTANELERİ HİZMETE ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI

Şehir Hastanelerinin ekonomik yükü kadar, hizmet kalitesi açısından da tartışılması gereken çok şey var. Çünkü sağlık hizmeti yalnızca bina büyüklüğü ile ölçülmez; erişilebilirlik, yönetilebilirlik, ekip uyumu, insan kaynağı dengesi gibi unsurlar da hayati önemdedir. Hepimizin bildiği gibi bu büyük Şehir Hastaneleri genellikle şehrin dışında, erişimi hem vatandaş hem sağlık çalışanları açısından zor hastaneler. Bu hastanelerin %70 doluluk garantisini sağlayabilmek için şehir merkezlerindeki kolay ulaşılabilir hastaneler kapatıldı. Bunların her biri sağlık alanında ülkemizin birikimini yansıtan birer ekol olmuş, dünya çapında sağlık hizmeti sunan, en iyi uzmanları yetiştiren araştırma ve uygulama hastaneleriydi. Ankara’da kardiyoloji, kalp cerrahisi, sindirim sistemi cerrahisi konusunda özelleşmiş Yüksek İhtisas Hastanesi artık yok. Pek çok alanda örnek olmuş Numune Hastanesi artık yok. Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi yok. En nitelikli eğitimi ve sağlık hizmetini veren ekipler Avrupa’nın en büyüğü olduğu iddiasındaki şehir hastanelerinde kayboldular. Kayboldular diyorum çünkü o kadar büyük hastanelerde ekip halinde nitelikli sağlık hizmeti sunmak çok zor. Farklı branşlardan veya aynı branşlardan hekimlerin bir araya gelip bir hastayı değerlendirmesi zor, birbirinin bilgi ve deneyiminden faydalanarak kendini geliştirmesi zor, asistanların hocalarının tecrübesinden yararlanabilmesi zor. Aynı birimde görevli doktorların birbirini günlerce görmeden çalıştığı dev yapılar bunlar. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Farklı branşlardan hekimler, hemşireler, teknisyenler, temizlikçisinden yemekhanede çalışanına kadar sağlık emekçileri bir hastane kültürü oluşturur. Bunun için uzun yıllar gerekir. Şehir Hastaneleri bu kültürü yok ettiği gibi kendisi bir hastane kültürü oluşmasına, iyi bir ekip çalışmasına izin vermeyecek kadar büyük, dağınık ve taşeron uygulamaları yüzünden çok başlı yönetilen hastaneler.

Bursa Şehir Hastanesi örneği bazı şeyleri daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bursa’da şehrin dışına, çevre yolunun ötesine 1355 yataklı Şehir Hastanesi inşa edildi. Sonra buraya ulaşımı sağlamak için raylı sistem yapılması gerekti ve sadece bunun için 2 milyar TL’lik ihale açıldı. 25 yıl boyunca bu hastanenin kirası için ödenecek para da 23,4 milyarı buluyor. Oysa bu kadar paraya Bursa’da şehir içinde insanların yürüyerek veya varolan toplu taşıma sistemi ile kısa sürede ulaşabileceği hastaneler inşa edilebilirdi. Küçük bir hesap yapalım; Sağlık Bakanlığı’nın 2025 birim maliyet tablosunda eğitim-araştırma hastaneleri için metrekare başına yaklaşık 34.400 TL maliyet öngörülüyor. Hastane yönetimi bilimsel literatürüne göre ideal ölçekte, 400 yataklı ve yatak başına 150m2 alan düşen, bir hastane yapmaya kalktığımızda maliyet;2 milyar 68 milyon oluyor. Yani sadece Bursa Şehir Hastanesine ulaşım için harcanan parayla şehre 400 yataklı bir hastane kazandırılabilirdi. Kira için 25 yılda ödenecek 23,4 milyar lirayla ise aynı hastaneden tam 11 tane (toplamda 4400 yatak) yapılabiliyor.

YATAK ÇOK HİZMET YOK

İktidar Şehir Hastanelerinin büyüklüğü ile övünüyor. Oysa çok sayıda çalışma, hastane büyüklüğünün hizmeti iyileştirmediğini, aksine pek çok sorunu beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor. Sağlık yönetimi alanındaki bilimsel literatür hem ekonomik açıdan verimli olabilmesi hem de nitelikli sağlık hizmeti verilebilmesi için ideal hastane büyüklüğünün 300-600 yatak arasında olması gerektiğini söylüyor. Binlerce yatağı olan bir hastanede tıbbi idari süreçleri doğru şekilde yönetebilmek imkânsız oluyor.

Türkiye’deki Şehir Hastanelerinde hem yatak sayısı çok fazla hem de yatak başına ayrılan alan da olması gerekenin çok çok üzerinde. İdeal bir hastanede hasta yatağı başına düşen kapalı alanın (mutfak, laboratuvar, idari birimler gibi tüm destek hizmetlere ayrılanlar dahil) 150 m² olması önerilirken; Türkiye’de bu rakam bazı Şehir Hastanelerinde 350 m²’yi aşıyor.

Bu devasa alanlar, işletme maliyetlerini katlayarak artırırken; hastaların muayene ve tedaviye erişiminde, özellikle yaşlı ve engelliler için ciddi zorluklar yaratıyor. Büyük bloklar arasında yürüyüş mesafeleri hastaneleri adeta birer “sağlık kampüsünden” çok “beton şehir”e dönüştürüyor. Bu kadar büyük hastanelerde hastanın tetkike, ameliyata gönderilmesi, çamaşırların, çöplerin toplanması, malzemelerin dağıtılması, ısıtma, soğutma, aydınlatma, temizlik işleri ve bunların kontrolü, başka birimden bir doktorun konsültasyon için gelip hastayı görmesi, her şey ama her şey büyük soruna dönüşüyor. Boşa zaman, para, emek kaybı ve sonuçta sağlık çalışanlarını ve hastaları mutlu etmeyen bir sağlık hizmeti.

Çekirdek sağlık hizmetleri dışındaki birçok işin taşeron firmalara devredilmesi de başlıbaşına sağlık hizmetinin kalitesini bozuyor. Koordinasyon sorunları, nitelik kaybı ve çalışanlar üzerinde yoğun iş yükü yaratıyor. Örneğin Adana Şehir Hastanesi’nde 19 farklı alt hizmet kalemi farklı taşeronlarca yürütülüyor. Bu durum sağlık hizmetinin yönetiminde çok başlılığa neden olarak işleri daha da zorlaştırıyor, zaman kaybına neden oluyor ve hizmetin doğru şekilde sunulmasını engelliyor.

Şehir Hastaneleri, kâğıt üzerinde modern sağlık tesisleri olarak parlatılsa da hem ekonomik yükleri hem de hizmetin niteliğine etkileri bakımından derin bir tartışmayı hak ediyor. Sağlık hizmetinin güçlendirilmiş birinci basamak sağlık kuruluşları ve küçük-orta ölçekli hastaneler üzerinden yürütülmesi hem maliyetleri düşürür hem de nitelikli hizmeti halkın ayağına götürür. Ancak tercihler bunun tam tersi yönünde yapılıyor. Bugün geldiğimiz noktada, Şehir Hastaneleri modelinin kamu yararından çok, uzun vadede özel sermayeye kaynak aktaran bir mekanizma olduğu gerçeği her geçen gün daha görünür hale geliyor.