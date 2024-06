Şehir, suç, yargı ve mafya

Mafya uzmanı ve akademisyen Antonio Nicaso suç örgütlerinin sadece yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda, toplumsal ve ekonomik yapıları derinden etkileyebilen güçlü organizasyonlar olduğunu vurgular. Mafyanın yerel ekonomiye ve halkın günlük yaşamına manipülatif etkisi olduğunu da örneklerle sabitler. Mafya ile etkin mücadele edebilmek için, hukukun üstünlüğünün korunması ve yasaların herkes için eşit şekilde uygulanmasının zorunlu olduğunu dile getirir.

New Orleanslı bir yargıcın, genç oğlunun suçunu örtbas etmek için kanunları çiğnediği bir öyküye sahip “Your Honor” dizisi. Yargıcın hayatı ve parlak kariyeriyle başlayan dizinin ilk bölümü, beklenmedik bir suçun örtbas edilmek istenmesiyle açılır.

Yargıç Michael Desiato'nun (Bryan Cranston) oğlu bir kaza sonucu bir suç işler ve bu olayı örtbas etmeye çalışır. Ancak olaylar New Orleans'ın yeraltı dünyasının karmaşıklığıyla birlikte beklenmedik şekilde karmaşıklaşır. Saygın bir yargıç olarak tanınan Desiato, oğlunun karıştığı suçu etik ve hukuki sınırları zorlayarak kapatmaya çalışırken, olayın içine bir mafya ve bir çete dâhil olur; New Orleans'ta etkili bir beyaz mafya ailesi olan Baxter’lar ve New Orleans'ın siyah çetelerinden biri olan Desire. Dizi, bireysel suçtan ziyade hikâyesinin geçtiği New Orleans’ın çevresel, ekonomik ve politik çöküşü, tükenmiş halk, yolsuzluk, yasadışı yapılar ve ırkçılıkla ilişkili. Missisipi Nehri boyunca uzanan Louisiana’nın en meşhur şehri New Orleans’a bu sebeple bir parantez açmak gerek.

SUÇ ŞEHRİ NEW ORLEANS

Yozlaşmanın ve suçun, New Orleans’ın zorlayıcı ve gerilimli doğasıyla tam uyumlu işlenmemiş olması, şehrin gerçek hikâyesini vitrinleştiriyor. 2005 yılında meydana gelen Katrina Kasırgası'ndan sonra suç oranlarının dramatik şekilde arttığı bir şehir New Orleans. Onarılması zor hasarlar sonucunda evsiz ve işsiz nüfus arttı. Bu durum suç oranlarını da birlikte artırdı. Özellikle cinayet oranları 2017'de Chicago ve Detroit gibi büyük şehirleri geride bırakarak ülkenin en yüksek seviyesine ulaştı ve New Orleans, 2017'de ABD'deki en yüksek silahlı şiddet oranına sahip şehir oldu. Bugün ise cinayetler daha da arttı. 390 bin nüfusluk bir şehirde bir senede 202 cinayetin işlenmesi gerçekten ürkütücü. Bu yakın tarihsel gerçeklerle birlikte diziye baktığımda, dizinin New Orleans'ın dinamiklerini tam anlamıyla yansıtmadığını düşünüyorum. Bu durum diziyi atmosfer yaratma konusunda da güçsüz bırakıyor.

MAHKEME SAHNELERİ

Netflix’te yeni yayına giren, Showtime’ın “Your Honor” isimli mini dizisinin yaratıcısı, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından çok beğenilen “The Night Of” dizisiyle tanıdığımız, İngiliz oyun yazarı ve senarist Peter Moffat. 2020 yılı yapımı olan “Your Honor” dizisi aslında 2017 yılında yayınlanan “Kvodo" isimli İsrail televizyon dizisinden uyarlandı. Biri İsrail'in kültürel ve sosyal bağlamında geçerken, diğeri Amerikan kültürüne ve adalet sistemine odaklandığından, karakterlerin ve olayların yorumlanışları doğal olarak farklılık gösterse de, iki dizinin hikâyesi aynı. İlk bölümdeki kaza sahnesiyle zirveye tırmanan, ikinci bölümde hikâyesine yeni dinamikler ekleyerek merak ve gerilimi artıran dizinin en iyi bölümleri mahkeme salonunda geçiyor. Mahkeme bölümlerinin bu denli iyi olması ve düşüşe geçmiş diziyi tekrar zirveye taşımasının esas sebebi bana kalırsa “The Good Wife” ve “The Good Fight” gibi hukuk dizilerinin yürütücü yapımcılığını üstlenen Robert King ve Michelle King ve Peter Moffat’ın BBC “Criminal Justice” dizisi deneyimleri. "Your Honor," güçlü oyuncu kadrosu ve özellikle Bryan Cranston'ın etkileyici performansıyla öne çıkan bir dizi. Ahlaki ikilemler ve adalet temaları etrafında dönen hikâyesi gerilimli. Karakterlerin içinde bulunduğu sıkışmışlık ve kapana kısılmışlık hissini temsil eden, kapanan kapılar, dar alanlar; babanın kendi vicdanıyla ve ahlaki değerleriyle hesaplaşmasını yansıtmak için karakterin sık sık aynada kendine bakarken gösterilmesi, karakterlerin hayatlarındaki kırılma noktalarını ve yıkılan umutlarının metaforu olarak çatlayan ve kırılan objelerin kullanılmasıyla etkileyici sahnelere sahip sürükleyici bir dizi.