Sekiz kıta, bir Mayıs

Ercüment AKDENİZ

Dünya üzerinde toplam göçmen nüfusu 281 milyon olarak kaydedildi. Bunun 169 milyonu işçidir. 2026 yılı itibarıyla toplam göçmen nüfusun 300 milyonu aşması öngörülmekte. Bir kıta nüfusu kadar insan. Bunun için 1 Mayıs’a ithaf edilen kitabımın ismine “Sekizinci Kıta” adını vermiştim. Tüm kıtalarda yine 1 Mayıs kutlanacak, sekizinci kıtada da.

Göçmen işçiler ve uluslararası işçi sınıfının bir parçasıdır. Beyaz yakalıların işgücü transferiyle buna yeni katmanlar eklendi. Buna karşı dünyada otoriterizm, “aşırı sağ” güçleniyor. Irkçılık ve yabancı düşmanlığına temel argüman. 2025 1 Mayıs’ı, yerli/göçmen demeden tüm emekçilerin birleşmesini birleşmesi gereken bir gündür. Göçmen işçiler, yaşadıkları çifte sömürü görülmeden 1 Mayıs kutlamaz. Kutlamazsa eksik kalır, ön yargı duvarları aşılamaz.

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Türkiye göçmen emeğinin en yoğun sömürüldüğü ülkelerden. Patron örgütleri Suriye göçünü bir fırsata çevirdiler. Çeşitli ülkelerden göçmen işçileri transfer ettikleri gibi, çeşitli ülkelere onları transfer ettiler. Vahşi bir sömürü çarkı kurdular. Öyle ki her işkolu bir ülkeye ihale edilmiş sanki. Tekstil, tarım ve inşaatta daha çok Suriyeli işçiler çalışmakta. Taşımacılık işkolunda Afrika ülkelerinden gelen işçiler var. Ayakkabı imalatında Suriye ve Ermenistanlı işçiler öne çıkıyor. Çay toplamaya Gürcistan’dan 40 bin işçi getiriliyor. Tarım ve hayvancılıkta Afganistanlı, Suriyeli işçiler. Yine bakıyorsunuz ev ve yaşlı bakımında Özbekistan, Türkmenistan, Filipinler’den gelen göçmen kadın işçiler. Katı atık toplayıcıları Afganistan, Afganistan, Pakistan, Suriyeli emekçilerde. Turizm, lokanta vb. işlerde Ukrayna, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden işçiler göze çarpıyor. İranlı emekçiler sağlık-eğitim ve metal gibi işkollarındalar. Toplamda 100’e yakın ülkeden göçmen işçiler sektörde çalışmakta. Dolayısıyla farklı işkollarından yerli işçiler göçmen işçilerle ortak mücadeleyi örgütlemek zorundadır.

Göçmen işçilerin yerli işçilerden daha ucuza ve güvencesiz çalıştığı doğrudur. Bu durum rekabeti kışkırtıyor ve işçi sınıfı üzerinde baskı oluşturuyor. Fakat bunun sorumlusu göçmen işçiler değil sermaye örgütleridir. Bu “tezgâh” ancak yerli ve göçmen emekçilerin ortak mücadelesiyle bozulur. 1 Mayıs aynı tezgâhta çalışan farklı din, dil, milliyetten emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Tarihte 1 Mayıs, örneğin ABD’li beyaz işçilerin, siyah işçilere kapatılan parkları açtığı gündür. Kentucky eylemleri bunu göstermiştir. 1 Mayıs’ın özü her türden ırkçılığa ve şovenizme karşıdır.

İş cinayetleri içinde göçmen ölümleri tırmanışta. Zonguldak’ta kaçak maden ocağından çıkarılan Afganistanlı Vezir Muhammed Nourtani yakıldı. İzmir Güzelbahçe’de inşaat işçisi 3 Suriyeli işçi yakılarak öldürüldü. Maalesef ölümler çok daha fazlası. 1 Mayıs hesap sorma günüyse eğer bu vahşi katliamların da hesabı sorulmalı adaletsizlik işçi sınıfın üzerine çökmüş çünkü. Türkiye’de çocuk çalıştırmak kanunen yasak ama sahada 2 milyon çocuk işçi var ve yarım milyonu mülteci çocuklar. 1 Mayıs çocukların da geleceği.

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Suriye’nin yeniden inşası için kapitalist şirketler el ovuşturuyor. Yıkarak kar edenlerin yerini inşa ederek kazanan firmalar alacak. Türkiye burjuvazisi şimdi Bangladeş, Pakistan, Afrika ülkelerinden göçmen siparişi veriyor. İşçi hareketi ver örgütlenme sınırları aşmalı aynı 1 Mayıs gibi.

İstanbul depremi, deprem riski sınıfsal ayrımı bir kez daha gösterdi. Ücret hakkı kadar konut ve barınma hakkı da önemli. Saha taramasında mültecileri gören yok. Kan grubu, kronik hastalıklar konut/yapı durumu nedir bakan yok. Mültecileri görmeden İstanbul nasıl dirençli, şehir olacak? 6 Şubat depremi de böyle olmadı mı?

Bu nedenle 1 Mayıs Türkçe, Kürtçe, Arapça vs. dillerde, ortak taleplerle kutlanmalı. Hesap birlikte sorulmalı.

1 Mayıs aynı zamanda 1 Mayıs günü dahi çalışan basın emekçilerinin de bayramı. Basın özgürlüğü, tutuklu gazeteciler, özlük haklar, sendikalaşma hakkı öne çıkan taleplerimiz. Basın ve medya dünyasında özellikle özgür ve “muhalif” basında, göçmen gazetecilere de alan yaratılmalı. Göçün ve göçmenlerin dünyasını göçmen kalemler de yazabilmeli.

Bizler, tutuklu gazeteciler, bu yılki 1 Mayıs’ı cezaevlerinde karşılıyoruz. Nerede olursak olalım dilimizde hep o aynı şakı var; yaşasın 1 Mayıs!