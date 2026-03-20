Selçuk Devlet Hastanesi arazisi özelleştirme listesinde

BirGün/EGE

CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, Selçuk Devlet Hastanesi’nin özelleştirme kapsamına alınmasına sert tepki gösterdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye genelinde mülkiyeti Hazine’ye ait 55 taşınmazın daha özelleştirileceğini hatırlatan Onbaşıoğlu, söz konusu listede Selçuk Devlet Hastanesi’nin bulunduğu alanın da yer aldığını açıkladı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Onbaşıoğlu, “Uzun yıllardır kamu kaynaklarının belirli kesimlere aktarılmasıyla oluşan tablo bugün ciddi bir kaynak arayışına dönüştü. Gelinen noktada iktidar, elindeki her varlığı satışa çıkaracak bir noktaya sürüklendi” dedi.

Özelleştirme politikalarının yıllardır sürdüğünü belirten Onbaşıoğlu, bu süreçte kamuya ait çok sayıda varlığın elden çıkarıldığını ifade etti. Selçuk’ta yapımı devam eden yeni devlet hastanesi tamamlanmadan mevcut hastanenin bulunduğu arsanın satışa çıkarılmak istenmesini eleştiren Onbaşıoğlu, “Yeni hastane henüz bitmemişken mevcut alanın ihale kapsamına alınması ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bu süreçte ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin nasıl giderileceğine dair yetkililerden açıklama bekliyoruz” diye konuştu.

Onbaşıoğlu, sağlık hizmetlerine erişimin kamu eliyle güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak, olası bir özelleştirmenin bölge halkı üzerinde yaratacağı etkilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Onbaşıoğlu, ilçede yaşayan yurttaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz ve eşit şekilde ulaşmasının öncelik olması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomik tabloya da değinen Onbaşıoğlu, artan yoksullaşmaya dikkat çekerek, “Toplumun geniş kesimleri geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Bu koşullarda kamu varlıklarının elden çıkarılması çözüm değil. Kalıcı çözüm, toplumun ihtiyaçlarını merkeze alan ekonomik politikalarla mümkündür” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda mevcut ekonomik yaklaşımı eleştiren Onbaşıoğlu, kamu kaynaklarının korunması gerektiğini belirterek, daha kapsayıcı ve halk odaklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu savundu.