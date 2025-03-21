Selçuk’ta öğrenciler için dayanışma çağrısı

BirGün EGE

Efes Selçuk’ta Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerindeki okul bölgelerine konumlandırılan Öğrenci Otobüsleri okulların öğle tatillerinde dolup taşıyor.

Her gün 600 öğrencinin 10 lira karşılığında öğle yemeği alabildiği Öğrenci Otobüsleri’nden yurttaşların desteğiyle dayanışmayı büyüterek daha fazla öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri için birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Ekonomik olarak bu denli zorlu şartlar altındayken, bu kadar kötü giden her şeyin içinde çocuklarımızın mutluluğu, memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Bu mutluluğu daha fazla çocuğumuzun gözünde görmek için, bizlere gelen destek taleplerini gerçekleştirebilecekleri resmi bir iyilik hareketine dönüştürdük. Hiçbir çocuk, hiçbir öğrenci sıralarında otururken beslenmesinin, öğle yemeğinde ne yiyeceğinin derdine düşmesin istiyoruz” dedi.