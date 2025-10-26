Selhurst Park akşamında AEK Larnaca FC

Güney Kıbrıs’ın adını 155 bin nüfuslu şehrinden alan takımı AEK Larnaca FC, namı-diğer ‘Larnaca Guardians’ (Larnaca gardiyanları)... 1994 senesinde şehrin iki tarihi kulübü EPA Larnaca ve Pezoporikos’un birleşmesiyle kurulmuşlar. Kulübün adı, bugünkü Larnaca’nın bulunduğu yerde bulunan antik Yunan şehri Kition’dan miras. Formaları sarı - yeşil, kulübün amblemi milattan önce 450 civarında Perslere karşı Kition şehrini savunurken deniz kıyısında ölen Amiral Kimon’a ait. Hikâyeye göre, Amiral, subaylarına askerlerin moralini yüksek tutma adına olası ölüm haberini gizli tutmalarını tembihlemiş. "Και Νεκρος Ενικα" ("Ölümde bile galip geldi") sözü Kimon’a atıfta bulunmaktadır.

Kulübün son sezonlardaki karnesine gelince, 2014-24 arasında altı sezonda ligi ikinci sırada tamamladılar. 2011-12 UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kaldıklarında tarihte ilk kez bir Kıbrıs kulübü bu başarıyı yakalıyordu. 2022-23 sezonunda aynı başarıyı gösterirken Floriana’yı deplasmanda 8-0 yenerek, bir Avrupa maçında Kıbrıs takımının en farklı galibiyetini yakaladılar. Takıma ev sahipliği yapan AEK Arena 8.058 kapasiteli, 2016’da açılmış ve Cumhurbaşkanı’nın babası Georgios Karapatakis’in adını taşıyor. 2024-25 sezonunu 14 takımlı Kıbrıs 1. Ligi’nde 4. sırada bitirdiler. 2025-26 sezonunda 34 kişilik kadronun toplam değeri 11,9 milyon Euro, 22 oyuncusu Kıbrıs dışında dünyaya gelmiş, iki futbolcusu ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor. Takımın değerlisi sol kanatta forma giyen 29 yaşındaki Djordje Ivanovic, 2018-20 arasında Partizan’da forma giydi. Teknik direktörleri 53 yaşındaki İspanyol futbol adamı Imanol Idiakez, futbolculuğu zamanlarında bir dönem Real Sociedad’da forma giydi.

Maça dönersek, 2025-26 sezonunda iki takım da UEFA Konferans Ligi açılış maçlarını kazanırken zorlanmadı. AEK Larnaca rakip kaleyi 23 kez yokladığı maçta AZ’yi 4-0’lık skorla geçerken, Crystal Palace, Dinamo Kiev deplasmanında 2-0 kazandı. Ev sahibi bu sezon Premier Lig’in dişli takımı, ilk sekiz maçın üçünü kazanırken, dört maçta sahadan beraberlikle ayrıldılar. Golcüleri Jean-Philippe Mateta 8 maçta 5 golle gol krallığı sıralamasında 4. sırada. Ev sahibi Crystal Palace 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Henderson, savunmada Canvot, Lacroix, Guehi, orta sahada Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell, ileri uçta Sarr, Pino, önlerinde golcüleri Mateta. Misafir Larnaca 5-4-1 dizilişinde, kalede Alomerovic, savunmada Miramon, Gnali, Milicevic, Roberge, Saborit, orta sahada Pons, Ledes, Rohden, Chacon, önlerinde gol umutları Bajic. 2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 51’de öne geçen Larnaca oluyor. Palace’ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Rohden’in yerden pasını sol çaprazdan sert vuruşla sol üst köşeden ağlara gönderen Bajic, misafir takım o dakikaya kadar rakip kaleyi bulan ikinci vuruşunda golü buluyor. 31 yaşındaki Riad Bajic 2015-20 arasında bizim coğrafyada Konyaspor ve Başakşehir’de forma giydi, 2023-25 arasında geçmişe ağıt yakan bizim Ankaragücü’nde 56 maçta 11 gol kaydetti. Palace 23.035 taraftarın şahitliğinde sahadan yenik ayrılırken Premier Lig temsilcisi karşısında mükemmel savunma yapan Larnaca tarihi bir zafere imza atıyor. Palace geçtiğimiz haftalarda evinde geçen sezonun şampiyonunu devirmişti, bu akşam küçük Ada’nın temsilcisi karşısında şok yaşadılar. Ne diyelim, adına futbol denilen güzel oyun küçüğün büyüğü yenme ihtimaliyle güzel.

Maçtan sonra takımın golcüsü, yakın geçmişte Ankaragücü’nde forma giymiş Riad Bajic ile. ‘Türkiye ve Ankaragücü ikinci evim, ancak Ankaragücü sürekli değişim geçiren sorunlu kulüp’ dedi.