Selim Selçuk’un ardından vefasızlığın fotoğrafı

Müziğe profesyonel olarak adım attığımızda ne ben ne Gökhan ne de amca İlhan Şeşen okullu değil alaylıydık. Bu eksiğimizi kapatmak için rahmetli Esin Afşar’ın önerisiyle İran’lı eğitmen Elvin Bahçeban’dan şan dersleri almaya başlamıştık. Bizde piyano olmadığından bu dersler için Esin Afşar bize evinin kapılarını açmıştı. Kendisini rahmetle ve saygıyla anıyorum. Solfej ve armoni dersleri içinse hepimizin hocası Timur Selçuk’un Sıraselviler’de bulunan “Çağdaş Müzik Dershanesi”ne gidiyorduk.

Selçuk ailesiyle tanışmamız bu vesileyle olmuştu. Kızları Mercan ve Hazal, eşi Handan hanım çok sevdiğim ve ailemden saydığım insanlar.

Selim Selçuk ile tanışmam ise önce onun “Sıla Güneşi” isimli sözsüz müziğiyle olmuştu. Daha sonra ise Arnavutköy’de açtığı efsane caz kulubü “Naima”ya gide gele dostluğumuz pekişmişti. Selim Selçuk da diğer Selçuk’lar gibi çok değerli bir müzisyendi. Çok iyi bir caz davulcusu olmasının yanı sıra çağımızın çok ilerisinde bir besteciydi. Timur ağabey sağlığında babası Münir Nurettin Selçuk’un şarkıları konusunda inanılmaz hassastı. Babasından “Babacığım” diye söz eder ve onun adı geçtiğinde sanki Münir Nurettin Selçuk bizi dinliyormuş gibi çok saygılı ve alt perdeden konuşurdu. Herhangi bir yorumcu babasının şarkılarını söylemek isterse seslendireceği şarkıyı mutlaka dinler ve de yanıtı çoğunlukla olumsuz olurdu.

Selim Selçuk ağabeyinin bu hassasiyetini anlardı ama onunla aynı fikirde değildi.

Zaman zaman bu konuyla ilgili konuştuğumuzda eğer babasının şarkıları genç kuşağa ulaşamazsa bu şarkıların unutulacağı konusunda görüş birliğine varır ama bunu Timur ağabeyle konuşamazdık.

Selim Selçuk da babası konusunda çok hassastı. Kalamış Yoğurtçu Parkı’ndaki Münir Nurettin Selçuk büstünü hiç beğenmez, yıkılması için sonu gelmez yazışmalar ve başvurularda bulunurdu. Hatta bunun için benden de yardım istemişti ama bunun meslek birliği yetkisinde olmadığını söylediğimde bana biraz da gönül koymuştu. Selim hayatının son kısmını İzmir’de biraz da zorluklarla geçirdi ne yazık ki. 12 Ağustos’ta da ölüm haberini aldık. Selim kırgın gitti. Hepimize kırgın gitti.

Selim’in bu kırgınlığı davranışlarına biraz öfke olarak yansıyınca yanında kimse olmadan ve çok yalnız bir şekilde gitti. İstanbul Gelişim Orkestrası’nda çalan, 1975 yılındaki Eurovision Türkiye finalinde Festival Orkestrası’nda yer alan, Newyork Brooklyn Konservatuarı’nda okuyan, dünyanın çeşitli caz kulüplerinde sahne alan eğitmen ve besteci Selim Selçuk artık yok ne yazık ki.

Arzu Ece sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda o kadar haklı ki.

Arzu Ece’nin paylaşımında çok değerli müzisyen Raci Pişmişoğlu, Selim’in kabristanı başında tekerlekli iskemlede oturuyor. Bir tek o var bir de ahşaptan yapılmış Selim’in doğum ve ölüm tarihi yazan bir tabela.

Öyle yürek burkan bir fotoğraf ki anlatamam. Ben vefasızlığı bundan daha iyi anlatan bir görüntüye rastlamadım.

“Her seçim bir kaybediştir” demiş Nietzche. Gerçekten de öyle.

Kalın sağlıcakla…