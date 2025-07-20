Selin Pelek: Dinlenmek yaşam hakkıdır

Yusuf Tuna Koç

İktidara geldiği günden beri en istikrarlı tutumu işçi haklarını baltalamak olan AKP iktidarı bu kez de iflas eden turizm sektörünün kârlarını, turizm emekçilerinin sömürüsü üzerinden geri kazandırabilmek için yeni bir düzenlemeye imza attı. 9 Temmuz’da Meclis Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle turizm sektöründe çalışan işçilerin haftalık izni gaspedildi, 7 günde 24 saat olan izin hakkı, 11 günde 24 saate geriletildi.

Yıllarca doğanın yağmalanması, rant ve kara para üzerine inşa edilmiş turizm balonu patronlara patlamasın diye, işçi sınıfının en temel ve tarihsel haklarından biri gaspedildi. 10 gün mesai+1 gün izin olarak formüle edilen bu yeni “kölelik düzenlemesi”, AKP döneminde çalışma rejiminde ivmelenerek ilerleyen sömürü yoğunluğunu yeni bir seviyeye getirdi.

Bu hafta, yürürlüğe konan 10 günde 1 izin düzenlemesi ve iktidarın emek düşmanı politikalarını, mücadele biçimlerini, Selin Pelek ile konuştuk.

Avrupa'nın en uzun saatler çalışan ülkesinde olmamıza rağmen, turizm sektörü için çıkarılan 10 gün mesai 1 gün tatil uygulanması ile ne hedefleniyor, bu uygulamanın diğer sektörlere yayılma riski var mı ve sömürünün giderek daha fazla yoğunlaşmasına karşı nasıl mücadele edilebilir?

Selin Pelek: Evet belirttiğiniz gibi Türkiye halihazırda OECD içinde en uzun saatler çalışan ülkelerden biri. Buna rağmen turizm sektörü için getirilen “10 gün mesai, 1 gün tatil” uygulaması, emekçilerin değil sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş bir düzenleme... Burada asıl hedef, turizmde yaşanan talep daralmasını ve düşen kârlılığı telafi etmek için emek maliyetini daha da aşağı çekmek. Yani bu karar, turizmdeki krizin faturasının işçilere kesilmesi anlamına geliyor.

Türkiye turizmi yıllarca üç ülkeden beslendi: Almanya, İngiltere ve Rusya. Bu ülkeler ve diğerleri Türkiye’yi hem doğal güzellik hem kültürel özellikler nedeniyle tercih ediyor ve turizmi GSMH’nin ihraç kalemleri içerisinde oldukça önemli bir yerde tutuyordu. Ancak yağmalanan, ranta kurban edilen İstanbul gibi kadim kentler ve kıyılar, tüketim nesnesi haline getirilen kültürel miras ve bir şekilde beş yıldızlı olsa da rekabet gücü düşük, niteliksiz hizmet nedeniyle ülkemiz kaliteli turizm potansiyelini yitirdi.

İstatistikler AB kaynaklı turizmin üye ülkelere yoğunlaştığını gösteriyor. Yani Alman turistler İspanya veya İtalya’yı veya Yunanistan’ı tercih ediyor… İngiltere’den gelen turistlerde de çeşitli nedenlerle belirgin bir düşüş var. Tek kanal Rusya kaldı ki bu da hormonlu kuralsız büyümüş bu sektörü ayakta tutmaya yetmiyor. İç turizm ise neredeyse ölü: düşük alım gücü, kötü hizmet, kur dengesizliği derken iç turizm de zayıfladı.

Toplu olarak değerlendirirsek turizm gelirleri 2024’te artmış olsa da kişi başı harcama 856 dolardan 850 dolara geriledi; yani talep niteliği düştü. Bu nedenle sektöre bir taze kan lazımdı; bunu işçilerin ödenmemiş emeğinden ve tatil haklarını gaspetmekten enjekte ettiler. Zaten ortalama turizm çalışanı haftada 60 saate yakın çalışıyor, AB’de bu rakam 40 saat. Korkunç bir sömürü düzeni kurulmuş örgütsüzlükten besleniyor.

TURİZM LABORATUVAR SEKTÖR

Bu uygulamanın diğer sektörlere yayılma riski var mı?

Kesinlikle var. Türkiye’de çalışma süreleri zaten AB ortalamasından daha uzun. Üstelik 2023’te fazla mesai yapan çalışan oranı %40’a yaklaştı. Bir sektörde “başarıyla” uygulanırsa, bu model hızla genelleşir. Zaten turizm sömürü düzeninde yalnız değil; inşaat, tekstil, nereye baksak aynı manzara… Sermaye açısından bu bir laboratuvar: “Turizmde oldu, sanayide de olur.” Tarihsel olarak kapitalizm kriz dönemlerinde tam da bunu yapar: esnekleşme, yoğunlaştırma ve tatil hakkının törpülenmesi.

Bu yoğunlaşan sömürüye karşı nasıl mücadele edilebilir?

Birincisi, sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık yeniden ve acilen güçlenmeli. Türkiye’de sendikalaşma 12 Eylül’den beri öcüleştirildi. İşçiler sahipsiz. İkincisi, bu uygulamalar teşhir edilmeli: Krizi yaratan sermaye ödemiyor; emekçiler ödüyor. Üçüncüsü, emek örgütlerinin siyasal alanda etkinliği artmalı. Dinlenme hakkı lüks değil, bir yaşam hakkıdır. Eğer sessiz kalırsak, 19. yüzyılın çalışma rejimine döneceğiz. Bugün turizm, yarın sanayi, ertesi gün hizmet sektörü… Bu sadece bir sektör meselesi değil, sınıf mücadelesi meselesi. Topyekûn mücadele edemezsek hepimiz bu emek enkazının altında kalacağız. Oysa insanlar işçiler emekçiler makine değil… Kazanılmış haklarımızı hep beraber omuz omuza savunmalıyız.