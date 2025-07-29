Selo Başkan’a selam ve savaşlar zamanında barış

Yol kenarı tezgahın incirleri göz kırptı, sağa yanaşıp durdum. Kavurucu sıcakta minik bir şemsiye gölgesine sığınmış satıcı arkadaşın aksanından Kürt olduğu anlaşılıyordu. İncir alışverişi silah bırakma, barış sohbetine dönüşünce, Selo Başkan’a selam ve teşekkür borçlandım.

Sohbetin bir yerinde, Sırrı’nın kulağını çınlattık. 2 yıl kadar önce Diyarbakır’dan gelmiş satıcı arkadaşla Selo Başkan’ı sevdiğimiz konusunda da anlaştık.

“Anlaşma”nın bana anında geri dönüşü oldu: Arkadaş incirde hatırı sayılır bir indirim yapmakla kalmayıp, üç kasadan en iyilerini kendi seçip tek kasada topladı ve verdi.

Sevgili Demirtaş’a ondan “torpilli” incirler için teşekkür ediyor, hemşerisinin de selamlarını iletiyorum.

Diyarbakırlı arkadaşla sohbette, geçenlerde “İktidarlar/güç sahipleri plan yapar, halk karar verir!” diye kendi dilime çevirdiğim Afgan atasözüne bir kez daha ikna oldum.

Herkesin farklı isimlerle tanımladığı bir süreç yaşıyoruz ve buna dair iç ve dış tüm tarafların farklı niyet/beklenti/planları var. Diyarbakırlı arkadaşla sohbet, Kürt vatandaşların siyasal bilinç düzeyleri ve kendileri dışında yapılan planlar ne olursa olsun, öyle kolayca yönlendirilmeyip kendi bilinçleriyle hareket edecekleri düşüncemi de pekiştirdi.

Evet, yeni bir süreç var ve bunu büyük ölçüde dış gelişmeler, Suriye’den başlayarak tüm bölgeyi ABD-İsrail çıkarlarına güvenli hale getirme planları tetikledi.

Tamam, bu böyle ama, solun ve halkların da her zaman barış ve refah içinde bir arada yaşama arzusu/planı var.

Farklı tarafların farklı niyet ve planlarıyla gündeme gelmiş olduğunu bilsek de, silahların susma olasılığına arkamızı dönmez, o süreci gücümüz oranında kendi doğrultumuzda etkilemeye çalışırız.

Ne yazık ki, bugünkü küresel iklim benzeri farklı çatışma süreçlerinin çözüme kavuşturulduğu dünden farklı.

Zamanın küresel ruhu çatışma ve savaştan yana! Savaşı barışla eşitleyen bir iklim var! Barış için (!) diplomasi ve değerler değil, bombalar ve silahlar devreye sokuluyor.

Rusya ve Ukrayna barış yapacak, hadi daha fazla silah verelim, hatta nükleer silah verelim ki barış olsun! Ortadoğu’ya barış gelecek, hadi İran’ı vuralım ki barış olsun!

“Küresel bir güç odağı” olacağı umuduyla kuruluşunun ardından masaya “değer”leri süren ve diplomasiyi önceleyen AB, bugün Trump’ın kuyruğunda tam bir “anti-diplomasi” dönemi yaşıyor. Barış ve çatışmaların çözümü konusunda gittikçe derinleşen bir “cehalet bataklığı”nda debeleniyor. Kendi için ve dilinden düşürmediği değerler temelinde bir dış politikanın yerini “ABD’ye sadakat” yarışı aldı. Bunun sonucu da zavallılık: Macron Filistin’i destekleyeceğini söylüyor, Trump dalga geçiyor!

Sadece Avrupa değil, genel olarak Batı; çatışma analizi, çözümü, barış inşası ve uzlaşma konusundaki bilinç, algı ve araçlarını kaybetti. Bu alanların, “kakistokrasi” (siyaset biliminde en kötü, en niteliksiz ya da en ahlaksız insanların hükümet biçimine verilen isim) tarafından militarizm baskısıyla sistematik olarak dışlandığı bir dünyada yaşıyoruz.

Barış artık iktidarların gündeminde değil. Onlar için varsa yoksa güvenlik! Güvenliği de sadece silahlarla sağlayabileceklerini savunuyorlar.

Barış olacaksa, ancak aşağıdan yukarı, yönetenler değil yönetilenlerin inisiyatifiyle, dayanışmacı/paylaşımcı bir sol kültürün yükselişiyle olacak.

Ancak, yönetenler şu ya da bu nedenle/planla silahları bırakma noktasına gelmişse, yapılaması gereken buna karşı çıkmak değil, sürecin yönünü barışa/demokrasiye/özgürlüklere bükmek için mücadele etmektir.

İncir satan Diyarbakırlı Kürt arkadaşla birlikte!