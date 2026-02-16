Sen bir de açıktan yapılanları gör

Caitlin A. JOHNSTONE

Tüm dünyanın gözü önünde canlı yayında bir soykırım başlattılar.

Tüm dünyanın gözü önünde İran ve Küba’da kuşatma savaşıyla sivil nüfusu açıkça hedef alıyorlar.

Tüm dünyanın gözü önünde egemen bir ülkenin devlet başkanını açıkça kaçırdılar.

Tüm dünyanın gözü önünde Ukrayna’da korkunç ve tehlikeli bir vekâlet savaşını kasıtlı olarak kışkırttılar.

Tüm dünyanın gözü önünde Suudi Arabistan’ın Yemen’deki korkunç ve soykırımcı vahşetini yıllarca aktif biçimde desteklediler.

Tüm dünyanın gözü önünde küresel güneyin kaynaklarını ve emeğini yağmalayıp sömürüyorlar.

Tüm dünyanın gözü önünde kendi zenginleşmeleri için hepimizin bağımlı olduğu biyosferi yok ediyorlar.

Tüm dünyanın gözü önünde küresel hâkimiyet sağlamak için dünyanın etrafını yüzlerce askerî üs ile kuşatıyorlar.

Tüm dünyanın gözü önünde nükleer uçurum siyaseti yapıyor, kıyamet silahlarını tabanca gibi sallıyorlar.

Tüm dünyanın gözü önünde insanlar evsiz kalıp soğuktan ölürken milyarderler özel adalar satın aldıkları sırada bir sonraki başkanı seçiyorlar.

Tüm dünyanın gözü önünde silah üreticileri savaşlar için lobi yapıyor ve ardından neden oldukları ölüm ve yıkımdan kâr ediyor.

Tüm dünyanın gözü önünde ABD Başkanı, dünyanın en zengin İsraillisi tarafından satın alındığını ve kontrol edildiğini defalarca kabul etti.

Tüm dünyanın gözü önünde ABD Hazine Bakanı, ABD’nin ekonomik savaş yoluyla halkı sistematik biçimde yoksullaştırarak İran’daki şiddet ve huzursuzluğu bilinçli olarak tetiklediğini defalarca kabul etti.

İnsanların Epstein dosyalarındaki kişilerin gizli ve kötü niyetli davranışları nedeniyle neden hâlâ tutuklanmadığını sorup dehşete kapıldığını sık sık görüyorum. Ve onlara her zaman şunu sormak istiyorum: Dostum, açıktan yaptıkları kötülükleri gördün mü?

Epstein dosyalarına tabi ki dikkat edin. Bu insanların kapalı kapılar ardında nasıl davrandığına dair öğrenebildiğimiz sınırlı şeylere dikkat edin. Elbette bunlara yakından bakın.

Ama aynı zamanda, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdikleri çok daha büyük kötülüklere de dikkat etmeyi unutmayın.

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ

Kaynak: mronline.org