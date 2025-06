Sen bizim şarkılarımızsın

Işıl Çalışkan

Ne aşklar yaşadım oysa, güzel günlerdi onlar / Her birinde biraz sen vardın, her birinde bir ucuz gitar / Hayat dediğin ne ki? Hikâyelerden ibare / Her hikâyenin bitişi belli, ölüm…” Bu dizelerinde usta müzisyen İlhan Şeşen hayatın iniş çıkışlarına, sevdalara, kayıplara ve eski bir gitarın sesiyle büyüyen anılara dokunuyordu usulca. Peki ölüm gerçekten bir son mu? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Hele ki bir şarkıyla dinleyicisine sarılabilen, yalnız olmadığını hissettiren, içtenliğiyle sevinci ve hüznü paylaşabilen müzisyenler için. Onlar için gerçek bir veda olmaz. Çünkü sahici müzisyenler şarkılarıyla kalır. Evet, son zamanlarda çok eksildik. Edip Akbayram, Volkan Konak… Ve şimdi bir başka hüzünlü vedanın tam ortasındayız. Bir süredir kanser tedavisi gören İlhan Şeşen, 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

Milyonların yüreğini burkan bu veda benim için bir müzisyeni kaybetmenin çok daha ötesindeydi. İlhan Şeşen, sadece çok sevdiğim bir sanatçı değil; abilerim Burhan ve Gökhan Şeşen’in “amca”sıydı. Ve aslında hepimiz için bir “amca”ydı. Gökhan abinin cenazede anlattığı o içten hikâye, bunu en güzel haliyle özetliyordu: “Ben amcayı 8 yaşındayken tanıdım. Aramızda 8 yaş var. O demek ki 16 yaşındaymış. Hep “Amca” dedim. Gündoğarken kuruldu yine benim amcam. İlk albüm çıktı “Ya çocuklar artık bana amca demeyin” dedi. “Ne diyelim?” deyince “İlhan deyin” diyordu. Bir türlü diyemiyorum. Çocukken dondurma sevdiğimi biliyor. “Bana İlhan de sana dondurma ısmarlayacağım” dedi. “İlhancığım bana bir dondurma ısmarlar mısın?” dedim. Gitti bana 3-4 dondurma aldı. Dondurmayı yedim, bitirdim. “Amcacığım çok teşekkür ederim” dedim.” İşte tıpkı bu anının masumiyeti gibi, o sadece Gökhan ve Burhan abinin değil, içtenliğiyle hepimizin “amca”sı oldu. Müziğiyle, sözüyle ve varlığıyla…

ÇOCUKSU BİR BİLGELİK

Şüphesiz ki İlhan Şeşen bir ozandı. Ama sadece şiirle değil; sesiyle, duruşuyla, anlatımıyla hikâyelerini kuran bir anlatıcıydı. Hayata baktığında aşkı, aşka baktığında ise hayatın tüm kırılganlığını görebilen ama tüm bunların gelip geçici olduğunu da bilen biriydi. Onu özel kılan da tam bu dengeydi. Ne tam içli ne tamamen umursamaz... Sanki dünyaya biraz uzaktan bakar gibiydi. Sessiz, ama farkında.

Bu dünyaya ait çocuksu bir şaşkınlık vardı hep onda. O şaşkınlığı hiçbir zaman kaybetmedi. Bir çocuğun dünyaya ilk kez bakarken yaşadığı hayret duygusunu, bir yetişkinin bilgeliğiyle taşımak kolay değildir. İlhan Şeşen bunu yaptı.

Müzikal dili de tıpkı karakteri gibiydi: Dingin, sade ama kendine özgü. Dinlediğinizde başka hiçbir isme benzetemezdiniz. Ne melodisini ne yorumunu ne de sözünü… Bambaşka bir yere çıkarır sizi. Kendi içinde kurulmuş bir âlemi vardı; öyle karmaşık olmayan ama içine girdikçe derinleşen. Her dinleyişte o âlemin yeni bir köşesini fark ederdiniz. Sözleriyle suskunluklarımızı dillendirir, sesiyle içimizin kuytularına dokunur.

ASIL HAYALİ GAZETECİLİKTİ

1948’de Manisa’da doğduğunda, kimse onun bir gün Türkiye'nin en özgün müzisyenlerinden biri olacağını bilmiyordu elbette. Kendi hayali ise bambaşkaydı: Gazeteci olmak istiyordu. Ama üniversite sınavı ve kontenjanlar, onu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yönlendirdi. Hayat, ona yolunu kendi usulünce çizmişti. Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, on yıl boyunca serbest avukatlık yaptı. O mesleği de ciddiyetle ve tutkuyla yürüttü. Ancak mesleğin gerçekleriyle idealizminin çatıştığı bir noktada geri çekilmeyi düşündü. Vicdanı başka bir şey söylüyorsa, onu susturamazdı. Tıpkı şarkı sözlerindeki gibi… Neyse oydu dinleyicisinin karşısında.

Müzikle olan bağı, tüm bu mesleki yolculuklardan önce başlamıştı elbette. Çocukluk yıllarından itibaren onu bu yola en çok teşvik eden kişi, ababeyi Turhan Şeşen’di. “Ankara’dan Abim Geldi” şarkısında adı geçen o abi... Nam-ı diğer Şeşen Kaptan. Burhan ve Gökhan abinin babası. Gitarla tanışmasından ilk bestelerine kadar her adımında yanında olmuştu kardeşinin. Şeşen Kaptan sadece İlhan Şeşen’i değil oğulları Burhan ve Gökhan Şeşen’i de müzik yolunda ilerlemeleri için yüreklendirmişti. Kardeşi İlhan Şeşen’e şöyle demişti: “Eğer müzik yapmazsan, hakkımı helal etmem.” Ama hayat, sadece tutkularla değil, sorumluluklarla da doluydu. İki çocuk babasıydı (Fuat ve Melis Şeşen) ve düzenli bir mesleği vardı İlhan Şeşen’in. Tam bu ikilem içinde bocalarken, bir başka cümle eşi Arzu Şeşen’in sesiyle geldi: “Avukatlığı bırak, müzik yap… Yoksa ömür boyu içinde bir şey hep eksik kalacak.” Bu, onu belki de en çok tanıyan iki insanın ortak çağrısıydı. Avukatlık cübbesini bir kenara bırakıp gitarını sırtlandı. Şarkılar, hikâyeler ve insanlar arasında kurduğu köprü, o gün bugündür hep müzikle oldu. Bu yolda ilk adımını 1971 yılında attı. Kavga isimli 45’liğiyle henüz o yıllarda, hayatla ve duygularla derdi olan bir sanatçının ipuçlarını veriyordu. Ama gerçek anlamda müziğe teslimiyeti, 1983’te avukatlığı bırakıp yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken’i kurmasıyla başladı. Bir Yaz Daha Bitiyor, Yaz Bulutları, Ankara’dan Abim Geldi gibi albümlerle ’90’lara damga vurdular. Kimi zaman bir abinin sessiz öğüdü, kimi zaman bir yaz akşamı hüznüydü bu şarkılar. Her biri, dönemin ruhuna temas eden sade ama etkili hikâyeler anlatıyordu.

“Ankara’dan Abim Geldi” derken mesela, sadece bir aile buluşmasını değil; o küçük evlerde, dar sokaklarda yaşanan büyük duyguları anlatıyorlardı. Her evin beklediği bir “abisi” vardı sanki, biraz hasret, biraz umut, biraz da sessiz bir sevinçle…

“Bir Yaz Daha Bitiyor” ise, zamanın ruhunu tam ortasından yakalayan bir yüzleşmeydi adeta. O şarkıyla birlikte dinleyici de kendi geçmişine döner, iç geçirmeyi öğrenirdi:

“Bir yaz daha bitiyor

Gökyüzü bulutlandı

Dalgalar yorgun ağır

Kıyıda soluklanırlar gibi”

Yaz bitince sadece mevsim geçmiyordu, gençlik de biraz daha uzaklaşıyordu.

BİRAZ HÜZÜN BİRAZ MİZAH

Biraz hüzün, biraz da mizah vardı şarkılarında. Tam da İlhan Şeşen’in karakteri gibi: İçli ama ağlak olmayan, hüzünlü ama umutsuz da olmayan. “Olacak O Kadar” tam da bu hissi taşırdı içinde: “Aç gözünü seyret tekrarı yok bunun / İşimiz muhabbet efkârı yok bunun / Arada bir dilimiz sürçer ise af ola / Susmasını biliriz de kemiği yok bunun.”

Gülümseyerek geçilen acı gerçeklere, gündelik hayata biraz alayla ama her zaman zarif bir selam gibiydi Grup Gündoğarken’in şarkıları. Ne zaman dinleseniz, bugünün duygularına da dokunmayı başarıyorlar. İşte bu yüzden yıllar sonra bile yeniden doğabiliyorlar. Nitekim o şarkılar, yeni düzenlemelerle iki ayrı albümde tekrar hayat buldu.

Bunlardan biri, İlhan Şeşen’in 47. sanat yılını taçlandıran İlhan Şeşen: Hediyem albümüydü. Diğeri ise 2024’te genç müzisyenlerin yorumuyla yayımlanan, geçmişle bugünü buluşturan Gündoğarken – Patika Vol.1, Pt.1 albümü...

Her iki çalışma da gösterdi ki, bu müzikler sadece geçmişin değil, bugünün ve yarının da sesi olmaya devam edecek.

1994’te Gündoğarken’den ayrılarak solo kariyerine devam eden usta sanatçı İlhan Şeşen, “Neler Oluyor Bize” ile yaptı. Ardından Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim,“Aşk Yalan ve Basmakalıp gibi albümlerle müzik kariyerini sürdürdü. Müzisyen kimliğinin yanı sıra yapımcılık, sunuculuk ve oyunculukla da üretmeye devam etti. O her zaman, sade ama derin bir anlatımla, hayatın içinden seslendi bize.

Şimdi onu, kendi sözleriyle uğurlayalım: “Geçmiş değil bugün gibi / Yaşıyorum hâlâ seni / Sen benim şarkılarımsın…” İyi ki yazdın, söyledin, iyi ki o güzel kalbini bizimle paylaştın. Sen bizim şarkılarımızsın. Sonsuz teşekkür ve sevgiyle…