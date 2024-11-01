Şen Çocuk Atölyesi’nden çocuklarla buluşmalar

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi çocuklar arasında fırsat eşitliğini sağlamak, okul öncesi sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve ailelerine katkı sunmak amacıyla 14 Mayıs Mahallesi’nde Şen Çocuk Atölyesi’ni çocuklarla buluşturdu. Açılış kurdelesini çocuklarla kesen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çocukların eşit olanaklara sahip olması için çalışacaklarını vurguladı.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Ücretsiz kurslarımızdan tutun da gıda dayanışmasına kadar yine hem çocukların hem de ailelerinin sosyal ve ekonomik dengesizliğe, eşitsizliğe rağmen ayakta kalabilmesi için yaptığımız Efeslim Kart Projesi’nin yanı sıra emeklileri 12.500 liraya muhtaç bırakan sisteme karşı ayakta tutabilmek adına emeklilerimize sunduğumuz Emekli Efeslim Kart desteği gibi, mahalle ve köylerden okumak için merkeze gelmeye çalışan çocukların yol paralarını karşılayamaması sebebiyle eğitimden yoksun kalmalarının önüne geçmek gibi sunduğumuz katkıların hepsi Efes Selçuk’ta eşit yurttaşlık nasıl olurmuş gösterebilmek içindir” dedi.