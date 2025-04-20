Sen mi değiştireceksin bu düzeni?

Her ne kadar cümlenin sonunda soru işareti olsa da cümle ünlem ile bitiyor. Soru olmayan bu cümle, Ankara Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi’nde bir öğretmenin protestoda bulunanlara öğrencilere söylediği sözlerden biri.

"Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" cümlesi de Beşiktaş Anadolu Lisesi’ndeki protestoda müdür yardımcısı Barış Arslan’ın bir öğrenciye sarf ettiği yine ünlemle biten bir söz.

Akıllarda ise hep aynı soru, bu öğretmenler hangi cüretle öğrencilerle böyle konuşabiliyorlar? Yanıtlar AKP eğitiminin bakanının icraatlarında saklı. Tekin’in hem müsteşarlık hem bakanlık dönemi; eğitimin son derece partizanlaştığı, inanç merkezli bir eğitim anlayışının oturtulmaya çalışıldığı, nitelikli, bilimden yana eğitim sistemini çökertmek için çabalandığı dönemlerdir.

En son icraatından başlayayım; MEB’in 8 Nisan’da açıkladığı 2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçlarının ertesi günü 20 binden fazla öğretmen dönem ortasında kadro dışı bırakıldı. Bu sürgünleri protesto etmek için öğrenciler, mezunlar ve veliler günlerdir İzmir’den Trabzon’a okul kapılarının önlerinde bir araya geliyor. Valilik kararıyla 12. sınıf öğrencileri ve veliler okul binalarına alınmadı. Eylem yapan öğrencilerin görüntü ve ses kayıtları alındı. Gelelim AKP eğitiminin bakanının öteki icraatlarına…73 Milli Eğitim Bakanı geldi geçti, hiçbiri O’nun kadar “başarılı” olamadı. Öyle başarılı ki, eğitim ve öğretimi 500 sene geriye götürmek için var gücüyle çalışıyor. Eğitimin niteliksizleşmesi yolunda gösterdiği çaba yazmakla bitmez. Tekin’in Haziran 2023’te Millî Eğitim Bakanı olarak atanmasının hemen ardından 14 Ekim’de anasınıfı ve ilkokullarda mescit zorunlu oldu. Aralarında; Karaman’daki çocuklara yönelik cinsel istismar davasında adı geçen Ensar Vakfı, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ile benzer biçimde Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Siverek Öğrenci Derneği de olan tüzel kişilerle protokol yapıldı. Tarikat sever Tekin, imzalanan protokollerin içeriğini açıklamıyor. 17 Aralık 2023’te TBMM’de yaptığı konuşmada, “Sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplam 10 protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz” dedi. AKP’nin biat ve itaat eden bir nesil yetiştirme programı olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredat programını hayata geçirdi. Ağustos 2024’te “tasarruf tedbiri” gerekçesiyle taşımalı eğitim yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre 30 kilometreden fazla mesafeden taşıma yapılmaması kararlaştırıldı. Bu şartlara uymayan öğrencilerin yatılı bölge okulları ve pansiyonlara yerleştirilmesi öngörüldü. Yoksul ülkemizde aileler, çocuklarının yol masraflarını karşılayamadığı için öğrenciler okula devam edemedi. Pansiyonlara yerleşim seçeneğine de; cinsel istismar, tedbir alınmayan binalarda çıkan yangınlar ve şiddet gibi risklerden endişe ederek sıcak bakmadılar. Yine tasarruf tedbirleri gerekçesiyle personel sayısının yetersizliği, okulların toz ve kir içinde olması, tuvaletlerin kötü durumu toplumsal tepkiye yol açtı, veliler okulları temizledi. Tekin onlara da laf etti. Diğer başarılı olduğu başlık da eğitim dışında kalan çocukların sayısındaki artış. Eğitim Reformu Girişimi (ERG)’ nin raporuna göre 2023-24 eğitim-öğretim yılında zorunlu eğitim çağında olup örgün eğitim dışında kalan çocuk sayısı 1 milyon 578 bin 941’e kadar yükseldi. Yine ERG’nin araştırmasına göre her dört öğrenciden biri haftanın en az bir günü parasızlıktan yemek yemiyor. 2023’te okul öncesi verilen beslenme desteği kaldırıldı ve okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebi karşılıksız kaldı. Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi 2021’de pilot uygulamayla başladı, Tekin dönemiyle tüm okullara yayıldı. Adı pek havalı olan bu projeyle çocuklar sınıflarından alınıp camii temizletilmeye götürüldü, ana okullarda derse imam girdi, başka bir okulda bir sınıfa maket mezar kuruldu, öğrencilere o maket mezar başında ağıt yaktırıldı. Tekin aynı zamanda Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin kurucu genel başkanı. Derneğin internet sitesindeki tanıtımda, “Ümmet bakışı ile düşünmek, çalışmak, üretmek, başkalarıyla ilgilenmek, nihayet insana ve insanlığa faydalı olmak” gibi başlıklar vurgulanıyor. Ezcümle, kimler geldi kimler geçti ama hiçbiri O’nun kadar “başarılı” olamadı. Bu son hamleye karşı lise öğrencileri de ayaklandı. Berbat edilmiş, laiklik karşıtı Milli Eğitim politikasına maruz kalmaya itirazları var. Geleceklerine, eğitim haklarına el koymaya çalışan siyasal İslamci iktidarla mücadele ediyorlar.

İÇERİYE NOTLAR

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman üç senedir Silivri’de tutsak. Dosyada delil yok, kararda gerekçe yok, hatta suç isnadı bile yok. Ama zulüm var. Faturası çok ağır olan adaletsizlik var. Sevgili okurlar, tutsak olan arkadaşlarımıza kart veya mektup aracılığıyla iyi dileklerimizi iletmemiz onlara güç verecektir. Bu zulüm geçici, esas olan umudumuzu ve dayanışmamızı korumamız.

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Tayfun KAHRAMAN

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü,

9 No’lu Cezaevi, A 42, Silivri/İstanbul

Cezaevlerine kart ve mektuplarımızı iadeli taahhütlü olarak göndermeyi unutmayalım.