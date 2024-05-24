Sendikalı 4 işçi işten çıkarıldı

Akbelen Ormanı’nı, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallarına linyit sağlamak için katleden YK Enerji, sendikal faaliyette bulundukları gerekçesiyle aralarında sendika çalışanının da bulunduğu dört işçiyi işten çıkardı.

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ

Muğla‘nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı‘nı bölgedeki iki termik santrale linyit sağlamak için talan eden Limak Grubu’na ait YK Enerji, Yeniköy Termik Santrali’nde çalışan dört işçiyi ‘sendikal faaliyet’ nedeniyle işten çıkardı.

Maden ocaklarındaki olumsuz çalışma koşullarını anlatan Toplu İş Makinaları ve Operatörleri Sendikası (TİMOSEN) Genel Başkanı Ahmet Sert, “Akbelen’de YK Enerji’ye ait bir dekapaj şantiyesi var. Burada da 14 Nisan’da bir ölümlü iş kazası oldu. Yine burada iş güvenliği zafiyeti var. Aşırı mesai yapma durumları var. Kazadan sonra biz sendika olarak şantiyedeki ilgili arkadaşlarla görüştük. Şantiyedeki en alt sorumludan en üst düzey yöneticiye kadar görüştük. Kaygı ve endişelerimizi anlattık, yapılması gerekenleri söyledik. Ancak bunlarla ilgili ölümlere sebep olan ve artarak devam edecek olan durumların iyileştirilmesinden ziyade, oradaki iş sağlığı ve güvenliğine aykırı uygulamalar, ölüme neden olacak durumlar devam ediyor. Arkadaşlarımız kölelik sistemine uygun olarak çalıştırılmak isteniyor. İşyerindeki çalışma koşullarının düzeltilmesiyle ilgili yaptığımız talepler, bu bilgileri bizlere aktaran arkadaşlarımız ve bu süreçte de olumlu bir adım atılmadığı için basın açıklaması yapmamız sonucunda oradan dört arkadaşımızın işine gerekçesiz olarak son verildi” dedi.

Sert, “İşçilerimizin orada bir ölüm arenasında çalışmasına gönlümüz razı olmaz. Bu iş çok ciddi. Burada yaşanan kazalar iş kazası olarak değerlendirilemez. Bu dakikadan sonra meydana gelen kazalar kesinlikle iş kazası olarak değerlendirilemez. Siyasi ya da ticari nüfuza güvenilerek insanlık dışı bir davranıştır bu! İşyeri çalışma koşulları düzeltilmediği sürece, iş kazaları ne olursa olsun bizim istediğimiz olur anlayışının bir sonucu olarak meydana gelecektir. Bu yanlıştan derhal dönülmesi lazım” diye konuştu.

İşten çıkarılan 4 işçiden biri olan Muhammet Özen, “Fazla çalışmanın olduğu, mobinglerin uygulandığı, iş güvenliğinin hiç olmadığı bir ortamda çalışıyoruz. Ben bunu TİMOSEN’in disiplin kurulu başkanı ve sendikanın Muğla il temsilcisi olarak dile getirmek ve o arkadaşlarımı savunmak zorundayım. Bu benim görevim. Bu tavrımdan, bu hak arama mücadelemizden dolayı yanımızda olan diğer üç arkadaşımızla birlikte işten çıkarıldık. İşten atmak, bunlar için çok basit. En basit işten atılma yolu, altındaki zimmetli aracı alıp, eski/hurda bir aracı vererek istifaya zorluyorlar. Buna rağmen bu arkadaş istifa etmezse, kendileri bir bahane bulup işten atıyorlar. Bir de ahlaksızlığın zirvesine ulaştılar en son. Mesela arkadaşlardan birisi istifa etmişti iki hafta önce. Yatağan’da bir maden ocağında çalışmaya başladı. O arkadaşı, orada tehdit ettiriyorlar. Adam istifa etmiş gitmiş; peşini bırakın artık. Buradaki ekmeğinden ettikleri gibi başka yerdeki ekmeğinden de mahrum etmeye çalışıyorlar. İşler bu noktaya geldi artık” ifadelerini kullandı.

‘HARİKA İŞYERİ’ ÖDÜLÜ

Bu arada Yeniköy Termik Santrali Yönetimi, aldıkları bir ödülün haberini basına dağıttı. Açıklamada alınan ödülü, “Yeniköy Kemerköy Enerji, Harika Bir İş Yeri (Great Place To Work) Sertifikası almaya hak kazandı. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 2,5’unu yerli kaynakla üreten Yeniköy Kemerköy Enerji, Great Place to Work Sertifikası almaya hak kazandı” diye duyurdu.