Seni çok sevdik Banu

Ne yazsam ne etsem bilemedim artık. 2025 yılı hiç de iyi gelmedi, hiç de iyi gitmiyor. Yaprak dökümü demek bunca üzüntüyü anlatmakta çok hafif kalıyor. Yine çok çok güzel bir insanı Banu Kırbağ’ı kaybettik. Banu 80’li yılların başından beri tanıdığım çok değerli bir dostumdu. O yıllarda ben magazin muhabirliği yaparken magazine pek de bulaşmamış çok sevdiğim çiftler vardı Serpil-Yurdaer Doğulu, Suna Yıldızoğlu-Çetin Alp ve Onur Yurdatapan, Banu Kırbağ. Hatta birçok insan bilmez Gündoğarken henüz müzik sahnesinde yer almamışken bir gün Onur Yurdatapan’ın ofisinde bulduğum bir gitarla söz ve müziği ağabeyim Gökhan Şeşen’e ait “Dert Olur” isimli şarkıyı çalmıştım. Banu da şarkıyı çok beğenerek “Anlatamıyorum“ albümüne koymuştu. Yanlış hatırlamıyorsam yine bu albümde bir şarkının düzenlemesini yapmış ve tarihe de Türkiye’deki “İlk Kadın Aranjör” olarak geçmişti.

Banu’nun sesini çok severdim. Bağırıp çağırmadan, söylediği her sözcüğün hakkını veren Türkçenin güzelliğini prozodik olarak da şarkılarına yansıtan bir yorumcuydu.

Önce amcanın (İlhan Şeşen) Kalamış’tan arkadaşlarından oluşan Melih (Benderli) - Faruk (Köksal) - Hülya (Kırbağ) üçlüsüyle tanışmış daha sonra da Hülya’nın kardeşini de alarak kurduğu yeni grubu Zafer (Dilek) - Banu (Kırbağ) - Hülya (Kırbağ) üçlüsü ile de Banu’yu tanımıştım. 1974 ve 1976 yılları arasında çıkardıkları 45’likler arasında özellikle “Kara Kara Badem Gözler”, “Çukulata Sevgilim”, ”Seni Gidi Çapkın” ve “Kaleden Top Atarlar” şarkılarıyla çok geniş bir kitlenin beğenisini kazanan üçlü bir süre sonra solo çalışmaları tercih etmeleri nedeniyle birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Banu müziğe çok emek veren bir insandı. Geçen hafta da bahsettiğim Timur Selçuk’un Çağdaş Müzik Dershanesi’nde 5 yıl şan, armoni, solfej, kontrpuan ve düzenleme dersleri aldı. Bunun da karşılığını 1987 yılında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması’nda aldı. Sözlerini Aysel Gürel’in yazdığı, kendi bestesi “Bir Bahar Aşkısın”ı Ayşegül Aldinç seslendirdi. Ve de şarkısının düzenlemesini yaparak 30 kişilik büyük orkestrayı yirmi bin kişilik seyirci önünde yönetti. Bu da bir ilkti.

Böylece -klasik müzikte var mı bilmiyorum- Türk Pop Müzik tarihinde “İlk Kadın Orkestra Şefi” ünvanını da aldı.

Banu’nun söylediği şarkılar hep içimize işledi. “Ölsem de Bir Kalsam da Bir”, “Unutulur”, “Kırık Hava”, “Sevgi Kuşun Kanadında”, “Dert Olur”… Hangi birisini saysam ki. Hayatının bir dönemini telif hakları mücadelesine de ayıran Banu Kırbağ, Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası’nda uzun süre solistlik de yaptı.

O kadar temiz bir kalbi vardı ki Banu’nun; tanıyanlar bilir. Sabahın 4’ü. WhatsApp üzerinden yazışmalarımıza bakıyorum da bir kere bile birbirimize sadece adımızla hitap etmemişiz hep “Banu’cum”, “Burhan’cım” diye başlayan cümleler. Tekrar sesini duyabilmek, sarılabilmek o kadar isterdim ki… Yarın ne olacağı belli olmaz. Sevdiklerimize sıkı sıkı sarılalım, sevdiğimizi söyleyelim ki sonrasında pişman olmayalım. Güle güle Banu. Seni çok ama çok sevdik…