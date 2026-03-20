Serçelerden öğrendiğimiz büyük ders

Melbourne BirGün okurlarından Mehmet Doğan

1958’de Mao Zedong liderliğinde başlatılan ve Çin Komünist Partisi tarafından yürütülen Büyük Atılım yalnızca ekonomik bir kalkınma planı değildi. Aynı zamanda doğaya karşı açılmış kitlesel bir seferberlikti. Bu planın en dikkat çekici ayağı ise “Dört Zararlı Kampanyası”ydı.

Mantık basitti: Üretimi artır, hastalığı azalt. Devlet dört canlıyı düşman ilan etmişti: sivrisinek, sinek, fare ve serçe.

İlk bakışta kampanya başarılıydı. Ülke çapında temizlik hareketi başladı. Çöpler toplandı, bataklıklar kurutuldu, depolar korundu. Halk sağlığı bilinci arttı. Sıtma ve bulaşıcı hastalıklarda düşüş görüldü. Milyonlarca insan kamusal hijyen kavramıyla ilk kez tanıştı. Bu yönüyle kampanya, modern halk sağlığının kitlesel bir provası sayılabilir.

Ama doğa, tek sayfalık bir hesap defteri değildir.

Serçeler yalnızca tahıl yiyen zararlılar olarak görüldü. Oysa onlar aynı zamanda böceklerin doğal avcısıydı. Serçeler ortadan kalkınca böcek nüfusu patladı. Çekirge sürüleri tarlalara yayıldı. Ürün kayıpları büyüdü. Kuraklık da eklenince tablo ağırlaştı: Kıtlık başladı.

Kıtlık milyonlarca insanın ölümüne yol açtı. Kesin rakamlar hâlâ tartışmalı; tarihçilerin tahminleri 15 ile 55 milyon arasında değişiyor. Sayının büyüklüğü bile tek başına bir gerçeği anlatmaya yetiyor: İnsan eliyle kurulan plan, doğanın karmaşık dengesi karşısında çöktü.

Devlet geri adım attı. Serçe listeden çıkarıldı. Yerine tahta kurusu kondu. Hatta Sovyetler Birliği’nden milyonlarca serçe ithal edildi. Ormanları tarıma açma planları durduruldu. Yani doğa, sonunda öğretmen oldu; insan ise geç de olsa öğrenci.

Bu hikâyenin asıl dersi burada başlıyor.

Doğa siyah-beyaz değildir. “Zararlı” dediğimiz canlı bile görünmeyen bir görev yapıyor olabilir. Ekosistem, görünmez bir iş bölümüyle ayakta durur. Bir halkayı çektiğinizde zincirin tamamı sarsılır.

Bu yüzden 20 Mart Dünya Serçe Günü yalnızca bir kuş günü değildir. İnsanın kendine sorduğu bir vicdan günüdür: Doğayı yönetilecek bir nesne mi sanıyoruz, yoksa içinde yaşadığımız bir sistem mi?

Bugün iklim krizinden türlerin yok oluşuna kadar uzanan sorunlarla karşı karşıyayız.

Hepsinin temelinde aynı zihinsel hata var: Doğayı dışımızda sanmak.

Oysa serçelerin hikâyesi küçük değildir. Dün yapılan hataya bakmadan bugünü, bugüne bakmadan yarını anlayamayız. Uygarlığın gerçek ölçüsü güç değil; dengedir.

Doğa ile kavga ederek değil, onu anlayarak yaşayabiliriz.

Ve belki de büyümek dediğimiz şey tam olarak budur.

Güçlü olmak değil, dengeli olabilmek.