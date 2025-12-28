Sermaye dostu ‘rasyonel politikaların’ sonu: Açlık sınırının altında asgari ücretliler Türkiye’si

Semih Güven

Sermaye ile iktidar arasındaki asgari ücret görüşmeleri sonuçlandı ve 2026 yılı için asgari ücret yüzde 27 artışla 28.075 TL olarak belirlendi. Ne bir çalışanın yaşam maliyeti ve asgari ihtiyaçları dikkate alındı ne de ekonomik büyümeden pay alması sağlandı. Böylece asgari ücret, tarihte ilk kez, açıklandığı gün 30 bin liralık açlık sınırının altında kaldı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le birlikte gelen ‘rasyonel politikaların’ muhtevası bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Emeğin alın terinin gasp edilmesi ve sömürünün yaygınlaşması anlamına gelen ‘rasyonel model’ üzerinde durmak, yaşadığımız tabloyu daha net görmemize yardımcı olacaktır.

RASYONEL MODEL: ENFLASYONUN SEBEBİ YOKSULLARIN ÜCRETLERİ

Mehmet Şimşek, ekonomi çevreleri tarafından sıklıkla eleştirilen ve ‘rasyonel olmayan’ düşük faiz ve kredi genişlemesi uygulamasının ardından ekonomide rasyonel politikalara dönüş talebiyle 4 Haziran 2023’te göreve geldi. Göreve gelir gelmez Şimşek hemen kolları sıvadı ve yüksek faiz-düşük ücret politikasını hayata geçirdi. Yüzde 8.5 olan politika faizi ilk 9 ayda yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye kadar yükseltildi. Acı reçetenin faturası emekçilere çıkarıldı. Enflasyonun ana dinamiğinin talep yönlü olduğu teziyle, emek yanlısı tüm iktisatçıların bu tezi çürütmelerine rağmen, dar gelirlilerin ücretleri baskılandı. Hepimiz aynı gemideyiz savı işlendi, sürecin geçici olduğu vurgulandı.

ZENGİN DOSTU FAİZ DÜZENİ EMEKÇİLERİ VURDU

Yakın dönemde eski Hazine ve Maliye Bakanları Berat Albayrak ve Nurettin Nebati politikalarıyla borçlandırılan düşük gelirli kesimler, Şimşek’in yüksek faiz ve düşük ücret politikasıyla borcu bile döndüremez hale geldi. Varlık sahipleri ise yüksek faizden nemalanarak daha da zenginleşti. Gelir adaletsizliği ve yoksulluk günden güne derinleşti.

Enflasyonda yaşanan kısmi düşüşle birlikte Aralık 2024’te faiz indirimleri başladı. Politika faizi yüzde 50’den 7 Mart 2025 tarihinde yüzde 42,5’a kadar indirildi. Hızı yavaş da olsa düşen faizler kamuoyunda enflasyon ve faizde düşüş trendinin süreceği beklentisi oluşturdu.

İKTİDAR İÇİN ‘RASYONEL’ POLİTİKA: İBB’YE OPERASYON, BELEDİYE BAŞKANLARINA TUTUKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için kolları sıvaması ise, iktidar tarafından ciddi bir tehdit olarak görüldü ve düzenlenen operasyonla İmamoğlu tutuklandı. ‘Sıcak para’nın ülkeden çıkışı sonrası gerçekleşen kur şoku ile birlikte enflasyondaki düşüş trendi sekteye uğradı ve Şimşek politikalarına kamuoyunda verilen kısmi kredi de bu adımla ortadan kalktı.

Mart 2025’ten günümüze kadar ise iktidar, siyasi operasyonları CHP’li diğer il ve ilçe belediye başkanlarına kadar genişletti ve CHP’ye kayyum tehdidini masaya sürdü. İktidara karşı sesini yükselten birçok kesim de gözaltı ve tutuklamalardan nasibini aldı.

İktidarına tehdit olarak gördüğü kesimleri zayıflatmayı ve kendisine karşı yükselen muhalefeti baskılayarak parçalamayı önceliklendiren iktidar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılacağı öngörüsüyle ekonomiyi geri plana atmış durumda.

HALK ‘SEÇİM EKONOMİSİNİ’ BEKLEYEMEZ

Ekonomide 2026’nın 2025’ten daha zor bir yıl olması beklenirken, 2027 itibariyle seçim ekonomisinin devreye girmesiyle emekli aylıklarında ve emekçilerin ücretlerde kısmi bir artış hedefleniyor. Ülkedeki en yoksul yüzde 20’lik kesimin ülkenin toplam gelirinin sadece yüzde 6,4’üne sahip olması, orta sınıfın hızla yoksullaştırılıp asgari ücretliler kesimine dahil edilmesi, artan borçlar ve yükselen enflasyon hesaba katıldığında ise, emekçilerin bekleyecek gücü kalmadığı net biçimde görülüyor. İktidarın göz göre göre sadece kendi ikbali için ülkeyi sürüklediği uçuruma karşı emek güçlerinin acilen bir araya gelmesinin zamanı ise geldi de geçiyor.