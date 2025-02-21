Sermaye için tarih ve doğa yok edilemez

BirGün EGE

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde Ayıldız Madencilik ve Yükleme A.Ş. tarafından yapılması planlanan Yük Tahmil ve Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesini Meclis gündemine taşıdı.

Projenin tarihi 5 bin yıla kadar uzanan İasos Antik Kenti’nin yanı başında hayata geçirileceğini ifade eden Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclise soru önergesi verdi.

Bölgenin 3. Derece sit alanı içerisinde yer aldığını hatırlatan Özcan, “Proje alanının yanıbaşında halihazırda işleyen bir maden limanı mevcuttur. Bu limanın genişletilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvuru yapılmıştı. Ancak Bakanlık, mevcut limanın kapasite altında çalıştığını öne sürerek limanın genişletilmesini reddetmişti. Bu durum, Körfez’de yeni bir limana ihtiyaç olmadığını açıkça göstermektedir’’ dedi.