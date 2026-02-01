Sermayenin gölgesinde gençlik: “Öcüleştirilen” duygular ve ilaç kullanımı

A. Zeynep Kara, Eylül Barut, Kemal Canbolat, Sude Dohman

ODTÜ BirGün Okur İnisiyatifi

Dünya genelinde antidepresan ilaç kullanım oranı giderek artıyor. Ruh sağlığı alanında yaşanan bu artış, bireysel sebeplerin tek başına açıklayamayacağı düzeyde olup tüm dünyada var olan küresel bir duruma işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2025 verileri, 10-19 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 14,3’ünde, başka bir ifadeyle her yedi gençten birinde ruhsal sağlık sorunları görülüyor.

Ancak bu oranın büyük bir bölümü hala tanı almamış veya herhangi bir tedavi sürecine geçilmiş durumda değil. Güney Kaliforniya Sunrise Rehabilitasyon Merkezi’nin paylaştığı verilere göre ise üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 80’i kendini sürekli olarak stresli hissediyor. Uykusuzluk, aile baskısı, yalnızlık, anksiyete, yoksulluk akademik uyum problemleri ve aşırı çalışma süreleri stresin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Bu artıştan bağımsız olmayan bir senaryo, Türkiye’de de kendini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 Sağlık İstatistiklerine göre, 2013’te binde 36 oranındayken 2023’te binde 61’e yükseldi. Bu artışta en yüksek pay ise gelecek kaygısıyla ve ekonomik yoksunluk gerilimiyle mücadele eden gençlere ait. Üniversite öğrencileri açısından bu artış Türkiye’de yapılan akademik araştırmalarla da açık bir şekilde görülebiliyor. Medipol Üniversitesi tarafından 2024’te yapılmış bir araştırma, Türkiye’deki gençlerin durumunun da bu verilerle paralellik gösterdiğini vurguluyor. Buna göre, üniversite öğrencileri; yüzde 15,1 ile yüzde 27,4 arasında depresyon, yüzde 10,3 ile yüzde 34,8 arasında anksiyete oranına sahip.

UYUŞTURUCUYA TEŞVİK TEHLİKESİ

Antidepresan ilaç kullanımının yeterince dikkat edilmeyen ancak giderek daha da görünür olan çarpıcı bir yanı bulunuyor. Yapılan bazı araştırmalar, antidepresan kullanımının uyuşturucu madde kullanımına yönelik bir yatkınlık yaratabileceğini öne sürüyor. Bireylerin henüz çocukluk dönemlerinde tecrübe ettikleri travmalar, kişilik bozuklukları, anksiyete ve stresle başa çıkmakta yaşadıkları zorluklar üzerine kullandıkları ilaçlar; yeterli psikososyal destek ve düzenli kontrol sağlanmazsa onları uyuşturucu kullanımına ve farklı bağımlılıklara teşvik edebiliyor.

İnternet kullanımının artışı ile dijital ortamda yayılan içeriklerle sağlık sorunlara yol açacak sebepler daha da derinleşiyor. “Rahatlatıcı ya da gündelik hayatı kolaylaştıran” olarak ün salan birçok ilacın doktor gözetiminden uzak bir şekilde kullandığı günlük yaşamda sıkça karşımıza çıkıyor. Aile, arkadaş çevresi ya da sosyal medyada influencer tavsiyesiyle tüketilmeye başlanan bu ilaçlar devamında bağımlılığa ve birçok ruhsal ya da fiziksel rahatsızlığa yol açabiliyor. ABD’de faaliyet gösteren Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresi, SAMSHA) verilerine göre, reçeteli ilaçların kötüye kullanımı keskin bir artış gösterirken, bu ilaçlar ABD’de en yaygın kötüye kullanılan maddeler arasında marihuanadan sonra ikinci sırada yer alıyor.

KONTROLSÜZ ERİŞİM

Bağımlılık riskini arttıran ve dikkat çekilmesi gereken bir diğer temel etken ise bu ilaçların erişiminin sanılandan çok daha kolay olması. Reçeteyle temin edilmesi gereken pek çok ilaç, denetim mekanizmalarının zayıflığı sebebiyle reçetesiz bir biçimde “karaborsa” yoluyla dolaşıma giriyor. Bu durum, tedavi dışında reçete edilmeyen ilaçların kullanımını yaygınlaştırırken bu durumun toplumsal olarak “kabul edilebilir” biçime gelmesine de neden oluyor.

Yaşanılan bu “karaborsa” durumu, ABD’de yürütülen araştırmalarla da destekleniyor. 2011’de Virginia Evans ve Neil O’Sullivan’nın çalışmalarında referans olan Uyuşturucu Bağımlılığı Uyarı Ağının (Drug Abuse Warning Network) verilerine göre, tedavi dışı ilaç kullanımı sebebiyle hastanelere müracaat eden 1 milyon 244 bin 872 kişinin 488 bin 4’ü opiyat (ağrı kesici ilaçlar), 421 bin 940’ı hipnotik (merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatırlar) ve 88 bin 965’i ise antidepresanların tedavi dışı kullanımından kaynaklı olarak müracaat etmiş olarak kayıtlara geçmiş.

AKADEMİK TUZAK

Son yıllarda marihuana, kokain gibi maddelerin ve yasa dışı uyuşturucuların yanında tedavi dışı odak arttırıcı ilaçlar ile morfin, fentanil gibi güçlü reçeteli ağrı kesicileri de kapsayan opiyat (opioid) olarak adlandırılan ilaç kullanımında ciddi bir artış bulunmakta. Bu ilaçlar, beynin opiat reseptörleri ile etkileşime girerek ağrı sinyallerini baskılar ve mutluluk, keyif, neşe ve gevşeme hisleri de yaratır. Özellikle Türkiye’de bulunmayan fakat ABD’de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılan, kişilerde odağı ve motivasyonu arttırmayı sağlayan Adderall (Türkiye’de kullanılan Concerta, Ritalin gibi ancak etken maddesi farklı), DEHB tanısı olmayan öğrencilerin akademik amaçlarla tüketmesi sebebiyle bir bağımlılık sorununa dönüşmüş durumda. Araştırmalar, bu tür ilaçların akademik amaçlarla kullanımının üniversite öğrencilerinin yüzde 11’inde görüldüğünü belirtiyor.

SERMAYENİN ELİ DUYGULARIMIZDA

Bahsedilen bu bağımlılık tehlikesi, bireysel bir probleme yönelik bilinçsiz çözümlerin yaygınlaşmasından daha fazlasını ifade etmekte. Bu sürecin arka planında, yüksek kâr oranlarıyla gündeme gelen ilaç sektörü ve toplumda yarattığı etkiler de var. Literatürde medikalizasyon (medicalization) veya tıbbileştirme olarak isimlendirilen bu yöntem; tedavi dışı atlatılabilecek, ciddi sonuçlar yaratmayacak ve sadece göze çarpan, hayatı etkilemeyen psikolojik durumların acilen tedavi edilmesi gereken bir olgu olarak yansıtıldığı durumları tarifliyor. Kişiler, “normal-anormal” ya da “sağlıklı-hasta” olarak sınıflandırılıyor. Bir başka ifadeyle; hüzün, depresyon, stres, anksiyete gibi insan hayatının içinde yer alan psikolojik durumlar ilaç sektörü tarafından sürekli “kurtulunması gereken bir bozukluk, bir hata” olarak yansıtılıyor. Böylece birey, tecrübe ettiği en basit mutsuzluklara bile bir hastalık gibi yaklaşıyor ve bilinçsiz ilaç tüketimine sürükleniyor.

Örneğin, ABD’de 7 milyon çocuğa DEHB tanısının konulduğu belirtiliyor. Bu tanıların, çocukluğun doğasında olan hareketliliğe rağmen konularak aslında “hastalık” olarak adlandırılan bu durumların tedavisinde kullanılacak ilaçların satılabilmesi için “yaratılan” bir alan olduğuna yönelik argümanlar bulunuyor.

Bu durum, büyük bir çoğunluğu ABD merkezli olan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren dev ilaç şirketlerinin çok sayıda klinik araştırmanın finansörü, bilimsel kongrelerin sponsoru ve milyonlarca sağlık çalışanıyla yüz milyonlarca hastanın bel bağladığı tedavi araçlarının üreticileri olmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu şirketler, tıbbın işleyişi üzerinde açıkça biçimlendirici roller üstleniyor.

Üniversite öğrencileri, tam olarak da sermayenin istediği bir profil olarak öne çıkmaktadır. Hayatlarını kurmak için çabalarken gelecek kaygısıyla nükseden anksiyete ve stres yüklenen gençler, ilaç sektörünün ekonomik çıkar sağladığı gruplar hâline gelmektedir. İlaçların reçetesiz ve bilinçsiz kullanımının yaygınlaşmasının yanı sıra şirketlerin basıncının etkin olduğu ağır tanı koyma politikaları nedeniyle gençler, potansiyel olarak bağımlı olacakları koşullara sürükleniyor.

***

“ÖNYARGILIYDIM” - “TERAPİ ERİŞİLEBİLİR DEĞİL”

Antidepresan ve DEHB ilaçlarının gençler arasındaki yaygın kullanımı çoğu zaman “bilinçli bir tedavi tercihi” olarak sunulsa da öğrenciler deneyimleri bu durumun eksik olduğunu gösteriyor. Bu konu literatürde yıllardır tartışılmaya devam edilmekte ancak gençler yaşam içerisinde bu durumda oldukça zor dönemlerden geçmekte bu sebeple teoriden başımızı kaldırıp yaşamı izlemenin önemini vurgulamak için antidepresan ilaç kullanan iki üniversite öğrencisi ile görüştük.

İsmini vermek istemeyen üniversite öğrencisi; ilaç kullanımını bir tercih olarak değil, yaşamı sürdürebilmenin zorunlu bir yolu olarak tanımlıyor.

“İlaç dışı seçenekler bence yeterince konuşulmuyor. Bunun konuşulmamasının ve ilacın biraz daha tercih edilmesinin sebebi şu: terapi herkes için erişilebilir değil. İnsanlar hayatlarını bir şekilde sürdürebilmek zorunda. O düzeni sağlamak için ilaç, mecburiyetten gidilen, düzeni ayakta tutan bir tercih oluyor. İlaç bugün terapiye göre daha fazla tercih edilen bir yöntem. Çünkü terapiye herkesin erişimi yok. İlaç kullanmak daha az maliyetli kalıyor ve bunu söylediğim için de çok üzgünüm ve kötü hissediyorum. Yani çünkü sağlık konusunda daha az maliyetli diye bir çözüm yolu tercih etmek çok sıkıntılı.”

Antidepresan ilaç kullanım sürecini ve deneyimini bizimle paylaşan S., ilaca başlama sürecinde akademik baskının rol oynadığını belirterek;

“Ondan önce kişisel hayatımdaki sorunları çok takmıyordum açıkçası. Okulumun uzaması dolayısıyla oluşan stresle başa çıkamadığıma karar verdim. O dönem, arkadaşım da aynı şekilde okulu uzatmıştı ve DEHB şüphesiyle psikiyatriste gitmişti. Odaklanma ile ilgili bir ilaç kullanmaya başladıktan sonra olumlu etkilerini gördüğünü belirtti, benimle de sürecini paylaştı. Ben de artık ne kadar istemesem de -bende de psikolojik destek almaya yönelik bir önyargı vardı- bir şans vermeye karar verdim. İşin komik tarafı, ben gittiğimde semptomlarımı söylediğim zaman dikkat eksikliği tanısı yerine antidepresan tedavisi aldım”

ERKEN TANI, YANLIŞ TEDAVİ

Röportajda en dikkat çekici noktalardan biri ise ilaç tedavisinin erken ve terapi durumu sorgulanmadan devreye sokuluyor olması. Öğrenci, ilk psikiyatr deneyimini anlatırken bu süreci şöyle aktarıyor:

“İlk gittiğimde doğrudan ilaç tedavisine başlandı. O noktada terapiye gidilebilir miydi? Gidilebilirdi. Ama bu hiç konuşulmadı.”

Kendisine yanlış tedavi uygulandığını düşünen öğrenci bu durumun sadece kendisine yaşatılmadığını da anlatıyor:

“Sonrasında bu psikiyatrın geldiğim şehirde birçok insana bunu yaptığını, birçok insana görece yanlış tedavi, görece erken ilaç yazma ile danışanlarını daha kötü bir duruma sürüklediğini ve daha fazla seans aldığını öğrendim. Aynı psikiyatra giden insanlarla çok farklı alanlarda tanıştım ve hepsi şunu söyledi ‘Durumum daha da kötüleşti.’ Benimki de böyle oldu.”

“ÖNCE ZİHİN BERRAKLAŞMALI”

S., psikolog desteği alıp almadığı sorusuna ise “Psikiyatriste ilk gittiğimde psikolog desteğini sordum. Doktor Hanım, psikolog önerdiğini ama psikoloğun sonuçta bir yol gösterici olduğunu vurguladı. Önceliğimizin, ilaç tedavisiyle zihnimin berraklaşması olduğunu söyledi. Önümü göremeden psikoloğun işaret ettiği yolu kavrayamayacağımı belirtti. Bu yüzden ben de ilk ilaca adapte olma sürecimde psikolog desteği almadım. Sonrasında, 1 ay sonra aşağı yukarı, ilaç etkisine göstermeye başladı. O zaman psikolog desteğini düşünmeye başladım ve 3 seans kadar psikolog desteği aldım. 2 farklı psikologla konuştum ve bu sürecin sonunda hatalı bir karar vererek önce psikolog desteğini bıraktım, ardından ilaçlarımı birine danışmadan bıraktım. Ancak ilacı bırakmanın kötü yanlarını fark edince, yine kimseye sormadan kendi kendime, bana reçete edilmeyen farklı bir antidepresanı kullanmaya başladım” yanıtını verdi.

İlaç dışı seçeneklerin yeterince konuşulduğunu düşünmediğinin kaydeden S., “Kendi hikayemde de ilaç dışında bir seçeneğin olabileceği ihtimali yoktu, birçok insanda da olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz konulardaki toplumsal önyargı da bir etken olabilir, tam bilmiyorum. Antidepresanın hiçbir zaman sorunun kaynağını çözmeye yönelik olduğunu düşünmüyorum. Sadece semptomlarla başa çıkmana yardımcı olur, sorunun çözümü sorundan soruna değişir. Bu nedenle benim formülü varmış gibi kesin bir dille konuşmam doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

“DANIŞAN MIYIZ YOKSA MÜŞTERİ Mİ?”

Öğrencinin ve çevresindekilerin yaşadığı bu deneyim, ruh sağlığı alanındaki denetimsizliği ve ticari ilişkilerin sağlığın önüne geçmesi konusunu tekrardan gündeme getiriyor. Öğrenci, özel klinikler ve devlet arasındaki fark durumunu ve tedaviye ulaşımı şöyle anlatıyor:

“Bence sağlık sektörünün özelleşmesinin tedavi hizmeti konusunda çok ciddi zararı var. Şöyle bir ikilemde kalıyor aslında hikaye: Devlet hastanesine gittiğiniz zaman devlet hastanesinde bir psikiyatr, psikolog günde 10-12 danışanla ilgilenirken özel kliniklerde bu sayı daha az. O yüzden özel kliniklerde daha ilgili bir muamele için insanlar her zaman özel muayenehanelere gidiyorlar. Burada da şöyle bir sıkıntıya yol açıyor. Özel kliniğe gittiğiniz zaman orada ilk sorun gerçekten sizin bu psikolojik sorununuzu, bu rahatsızlığınızı gidermek, çözmek ve çözüme ulaştırmak mı yoksa daha fazla seans, daha fazla para kazanmak mı? Bu noktada aslında iş etiğini çok da çiğneyen bir pozisyonda kalıyor. Yani özelleşmesiyle birlikte aslında doğal olaraktan iş etiğini çiğniyor.”

“İLAÇ SENİ ÇALIŞABİLİR HALDE TUTUYOR”

İlaç kullanımı, sistemin çizdiği bir “uyumlu ve işlevli birey” tarifine de hizmet etmekte. İnsanların yaşam içerisinde hissettiği işlevsizlik duygusu ilaçların sağladığı duygusal bir iyilik ile bastırılsa da bu hissiyatının altında ilaca bağımlı bir uyumluluk ve işlevsellik yatmakta. Bu hissiyatların insanların hayatında oldukça yer kapladığını düşünen öğrenci,

“İşlevsellik ve uyum en kısa sürede ilaç ile yakalandığı için insanlar ilaç kullanıyor. Aslında terapi ve ilaç tedavisinin beraber olması gerekiyor ancak ilaç sayesinde kısa sürede ulaşılan uyum ve işlevsellik duygusu bu seçeneğin seçilmesini sağlıyor. Ama bu hiç sürdürülebilir bir şey değil çünkü günün sonunda insan ‘Tamam böyle yaşıyorum ama sorun çözülmedi ki sorunu sadece maskeledim’ gibi bir pozisyona giriyor. Seni çalışabilir, sınava girebilir bir halde tutuyor ilaç ama neden bu halde olduğun sorunuyla ilgilenmiyor” diyerek ilacın tercih edilme sebeplerini ve sistemin insanları, sorunu çözmekten ziyade o anlık hayatından maskelemeye ittiğini anlatıyor.

“GELECEK KAYGISININ İÇİNE DOĞDUK BİZ”

Bugün gençlerin yaşadığı ruhsal bunalımlar, bireysel sorunların veya eksikliklerin sebebiyle açıklanamayacak kadar yaygın. Gelecek kaygısının normalleşme düzeye ulaştığı, kendisine ve çevresine olan güvensizliğin, ekonomik çıkmazın arttığı bu dönemde gençler, yabancılaşma hissiyatını artık kişisel değil kuşaksal olarak yaşamaktadır.

Özellikle Türkiye’de ruh sağlığına dair tabuların yeni yeni kırılmaya başlandığını ve insanların psikolojik tedavi almaya sıcak bakmaya yeni başladığını belirten öğrenci, kuşak farklılığını ve değişimi şöyle aktarıyor:

“Bence bu bizim kuşak için daha yaygın bir deneyim ama şu da var bu durumlar fark ediliyordu ama adı mı konmamıştı yoksa bizim kuşak bunlar için hareket etmekte daha mı cesaretli? Çünkü ben hatırlıyorum çocukluğumda, psikoloğa gidenler için ‘Deliler psikoloğa gider.’ derlerdi, bu bir tabuydu Türkiye’de."

Kendi kuşaklarının önceki kuşakla olan farkını anlatan öğrenci, kendi kuşaklarının yaşadığı kaygıların ve depresyonun sebeplerini de anlattı.

“Bizim kuşak için bence ekmek daha çok aslanın ağzında hatta artık midesinde. Ya mesela ben ODTÜ’de okuyorum ama ODTÜ mezunu olmak bana bir iş sağlamıyor. Babam 2 yıllık üniversite okudu beyaz yaka başlamış işe, annem iki yıl üniversitede okumuş çok iyi bir mevkide işe başlamış. Şu anda ODTÜ’den mezun olmak da sana bir şey katmıyor. Gelecek kaygısının içine doğduk biz. Ayrıca yaşadığımız bir performans anksiyetesi de var. Doğduğun andan beri çok yönlü olmaya zorlanıyorsun. İnsansın, yetişemiyorsun. Birinde çuvallayınca kötü hissediyorsun, çıkış yolu bulamıyorsun. Eskiden bir işi çok iyi yapsan iş bulurdun aslında şu anda da öyle ama yine kapitalizmin sattığı ve çok işte ‘her şeyi yapabiliyor ol’ hikayesinden.”

“KENDİMİ İYİLEŞTİREBİLMEK İÇİN”

Bireysel sorunların toplumsallığına da dikkat çeken S., “Yaşadığımız düzen dolayısıyla, kişisel olarak algıladığımız sorunların birçoğu toplumsaldır. Bizim kuşak için konuşmam gerekirse, benim gözlemlediğim kadarıyla ilaç kullanımı daha yaygın. Bunun nedeni ise düzenin iyice krize girmesidir. Gençler arasında ilaç kullanımının artmasının en temel nedeninin gelecek kaygısı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

S., ilaç kullanımının kendisi üzerindeki etkisi sorulduğunda ise “Gündelik hayatımda, normalde beni strese sokmaması gereken durumların beni strese soktuğunu ilaç kullandıktan sonra fark ettim. Düşünme biçimimde de doğal olarak değişimler oldu. Olayları daha berrak görebilmeye başladım, bu nedenle karar verebilmede, aksiyon alma noktasında daha mantıklı davranabildim. Çünkü depresyonun en azından benim için en sıkıntılı yanlarından bir tanesi, normalin bu olduğunu düşünmek, bu durumun hayatımın sonuna kadar devam edeceğini sanmaktı. İlaçla bu düşünceleri yatıştırabildim ve değişime, gelişmeye daha açık bir insan hâline geldiğimi düşünüyorum. Toplum için makul olma gibi bir isteğim hiç olmadı. Aldığım kararlar, hareketlerim tamamen kendimi iyileştirmek içindi” dedi.

KENDİNDEN KAÇIŞ VE BAĞIMLILIK

Öğrenciye göre ilaç kullanımı; sosyal medya, oyun oynama ve birçok hareketi kaçma stratejisi olarak yorumluyor.

“Bizim kuşakta çok ciddi bir kaçma sendromu var. Bir kısmı alkolik bir kısmı ya uyuşturucu ya oyun bağımlısı bir kısmı ise işkolik çünkü günün sonunda kafalarını dolu tutuyorlar. Sorunlarından ve bireysel hayatından kopuyorlar. Terapi alabilme ayrıcalığına sahip insanlar bir noktada kendileriyle barışıyorlar diyorlar ki ‘Ben ne yaptığımı, ne istediğimi söyleyebilirim, yapabilirim ve benim için hayatın ana kısmı bu olmamalı’.”

Gençlerin kendilerinden ve yaşamlarından kaçmak için kullandıkları bağımlılıklar ve yolların yanında bir de ucuz dopamin yolları geliyor. Bu duruma da dikkat çeken öğrenci, gerçek iletişimlerin ruh sağlığına daha iyi gelebileceğini vurguluyor.

“Gençlerin ucuz dopamin yollarını, reels kaydırmayı, ChatGPT’yi kullanmayı arttırdıkça istedikleri şeyi tık diye bulunca bir şeyler düzelmiyor hayatlarında. Çok fazla uyaranın içine doğdu ama bunlardan yavaşça vazgeçmek gerçek ilişkiler kurmak gerekiyor. Çünkü sistem bizi bireyselliğe sürüklüyor ve bu bireyselliğin içerisinde çözüm bulamamak gibi bir döngü var. Ruh sağlığı için gerçekten gerçek sosyal ilişkiler kurmak daha çok işe yarayabilir.”

***

RUH SAĞLIĞI ALANINDA PAZARLAŞMA

İlaç endüstrisi, kısıtlı bütçe ve güvencesiz yaşam koşullarıyla boğuşan öğrencilerin ruh sağlığını bir “pazar» olarak görüyor ve tüm olanaklarını kendi karını arttırmaya yönelik kullanmaktan geri durmuyor. Antidepresan tedavisinin uzun soluklu bir süreç olmasına rağmen ilaç şirketleri, patent süresi dolan ilaçların ucuz eşdeğerlerinin (jenerik) piyasaya girmesini önlemek için rakiplerine oldukça yüksek meblağlarda para ödemektedir.

Bu önleme uygulamalarından biri olan “Ödeme karşılığı gecikme” olarak adlandırılan “Pay-For-Delay”, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki ilaç sektöründeki rekabet ihlallerini ve bunlara yönelik kararları inceleyen bir makalede örneklendirilmiştir. Bahsedilen makalede, köklü ilaç şirketlerinden Lundbeck hakkında 2013 yılında açılan bir davada; Lundbeck’in depresyon tedavisinde kullanılan “citalopram” adlı molekülün tam patent koruması sona ermişken pazara girmeye hazırlanan rakiplerine yüksek miktarlarda ödemeler yaparak bu firmaların pazara girişlerini ertelettiği tespit edilmiş ve bu eylemin Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 101. maddesini ihlal ettiğinden dolayı taraflara para cezası verilmiştir.

Eşdeğer ilaçların piyasaya girmesi engellenmediği takdirde ilaç fiyatları %90 oranında düştüğü biliniyor. Bu durum karşısında ilaç tekelleri, Pay-For-Delay politikalarıyla tedaviye kolay ve ucuz erişimi sistematik olarak engelliyor. Ayrıca şirketlerin tam patent korumasının bitmesiyle ucuzlayan ilaçları piyasadan çekmesiyle (Product Hopping) tüketiciler, üreticiye daha fazla kâr ettirecek olan pahalı ilaçları kullanmak zorunda bırakılıyor.

Bu politikalar, özellikle öğrencilerini ciddi bir çıkmaza sürüklüyor. Uygun fiyatlı ilaca erişemeyen öğrenciler ya tedavilerini yarıda bırakmak zorunda kalıyor ya da ilacı daha uygun fiyata temin etmenin yolunu karaborsaya yönelmek olarak görüyor.

Gelecek Dosya: Öğrencilerde Uyuşturucu Kullanımı ve Yaygınlığı