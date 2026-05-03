Sermayenin rotası maden kuşatması

Av. Mert Yedek ile söyleşi

Ülkemizde halen yürürlükte olan Maden Kanunu 1985 yılında yasalaşmasının ardından memleketin dört bir yanı maden ruhsatlarına ve ruhsatlılıkla ilişkili olarak madencilik faaliyetlerine açık hale getirilmişti. Bu durum AKP iktidarı döneminde patlama yaşayarak madenciliğe kapalı bir alan düşünülmeden isteyen her şirketin her alana ruhsat alabildiği bir düzleme doğru ilerledi. Son olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ilan edilen 317. Grup maden sahası ihaleleriyle birlikte yüzbinlerce hektarlık alanımız madencilik faaliyetine olanaklı hale getirildi. Fakat hali hazırda bu ruhsat ihalesinden önce de ülke yüz ölçümünün yarısından fazlası madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi adına şirketlere ruhsatlandırıldığı gerçeğiyle yüz yüzeydik.

MAPEG yetkilileri tarafından sektör konferanslarında devamlı dile getirilen Türkiye’nin her yerinde maden arayacağız söylemelerinin sadece sermayenin çıkarlarını gözeten bir politika geliştirmekten ziyade gerçeğin ilanı olduğunu da gözler önüne sermiş oldu. Buradaki önemli nokta peşi sıra gelen mevzuat değişiklikleriyle korunan alanların koruma statülerinin ciddi anlamda zayıflatılması ve bunun paralelinde sermayenin dizginsiz bir şekilde önünü açan kararnamelerle birlikte 317. Grup maden sahası ihalelerinin sonlandırılarak satılması oldu.

Maden mevzuatımızı bütünlüklü olarak değiştiren torba yasa sonrası geçtiğimiz aylar içerisinde de pek çok değişiklikle karşılaştık. ÇED Yönetmeliği değiştirildi, Maden Sahaları İhale Yönetmeliği değiştirildi, Milli Parkların Özelleştirilmesi kanunlaştı, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Çok kısa sürede bütün bir madencilik mevzuatımız topyekûn değişikliğe uğraması sonrası gelişen 317. Grup maden sahası ihaleleriyle topraklarımız açıkça sermaye birikim süreçlerine feda ediliyor. Şirketlere adeta dikensiz bir gül bahçesi vadeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar iki gün önce Eskişehir’de yaptığı açıklamalar da durumun planlı bir hazırlığın parçası olduğunun izahı niteliğinde. Ülkemizin madencilik sektöründe dünya sıralamasında yerinin daha da yukarılara çıkartılacağı sözünü veren bakan, kritik ve stratejik madenlerde atılım projelerinin önemine vurgu yaptı. Bakan yaptığı bu vurgulamalarla siyasal iktidarın iktisadi kökenine de vurgu yapmış oldu.

Ülkemizdeki kapitalizmin izlediği agresif büyüme planlarıyla mülksüzleştirme stratejisi, maden ruhsat ihaleleriyle paralel ilerleyen acele kamulaştırma kararları köylüleri topraksızlaştırarak üretimden bilinçli dışlıyor. Madencilik ve Enerji başta olmak üzere İnşaat ve Turizm gibi sektörler için sermayenin talepleri doğrultusunda ruhsatlılık arttırılarak topraklarımız sermaye birikim süreçlerinin bir aşaması haline getirildi.

Sermayenin coğrafyada yayılmasıyla beraber belirli şehirlerimiz de madencilik sektörünün bu kuralsız büyümesinde öne çıkıyor. Her ruhsat sahası potansiyel bir maden sahası olduğu gerçeğiyle ruhsat ihalelerinin de sermaye talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiği artık su götürmez bir gerçek. Ordu-Giresun hattında Perşembe yaylası ve yaygın gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla adeta maden sahası ilan edilen bölge ve Eskişehir’in Sakarya Havzasını bu konuda örneklendirirsek ruhsatlılığın kamunun maden arama stratejisinden çok sektörün planlamalarıyla ilerlendiğini somutlaştırmış oluruz. Özellikle faaliyete başlayacak olan sahaların mücavir alanlarının adrese teslim şirketlere ihale edilmesinin en göze çarpan örneği Alpagut-Atalan’da Cengiz Holding’in işletmeye başlayacağı Altın-Gümüş madeni mücaviri alanlarının ruhsat ihalelerini yine Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu şirketlerin alması bu durumun en açık göstergesi. Mevzuat değişiklikleriyle, hukukun bu güç ilişkilerinin kurumsallaşmanın aracı kılınmasıyla fiili mücadeleden başka bu uzun vadeli ve yapısal dönüşüm kıskacından çıkış yolu yok.

EMEK VE DOĞA DÜŞMANI SERMAYE TANIDIK

Emek mücadelesiyle gündeme gelen Eskişehir’in Doruk Madencilik işçilerinin kazanımı ekoloji hareketinin de belirli çıkarımlarına konu edilmelidir. Bir maden sahasında topraksızlaşan ve işçi olmaya mecbur bırakılan maden sahası köylülerinin haklı mücadelesiyle hem şirkete hem devlete geri adım attırdı. Sermayenin geldiği bölgeye kalkınma, istihdam ve gelişme vadettiği yalanlarının da en çarpıcı örneği niteliğinde.

Doruk Madenciliğin bağlı olduğu Yıldızlar SSS Holding’in madencilik geçmişi ise epey karanlık. Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yaşanan maden atık barajı duvarının çökmesi ile oluşan ağır metal kirliliği ülkemizin çevre felaketlerinin başında gelmektedir. Yaşanan maden faciasının yine Yıldızlar SSS Holding’in olan Nesko Madenciliğin işletme sahasında yaşandığı biliniyor. Yaşanan facianın ekolojik riski, kanser başta olmak üzere bölge halk sağlığına olası etkileri ve Giresun halkının tepkisi Yıldızlar SSS Holding’in madencilik alnında gelişmesinin önüne geçememişti. Maden mevzuatımızdaki çevre felaketlerinin önlenmesine dair yaptırımların da bir geçerliliğinin olmadığının göstergesiydi. Fakat bu Holdingin yarattığı geleceksizlik ortamı maden işçilerinin verdiği haklı mücadeleyle devletin otoritesini sarsan bir aşamaya geçmesiyle iktidarın konuya el atmasına zorlamış oldu. Bakanlığın bu düzeyde çevreye ve doğaya verdiği zararların ve rezilliklerini görmezden geldiği bir an da iktidarını sarsan bir gelişmeye nasıl reaksiyon verdiğini de görmüş olduk.

Akbelen’deki köylülerin direnişinin de tutuklamalarla baskılarla sindirilmeye çalışıldığı günlerde Emek ve Doğa mücadelesinin birleşik bir direniş hattı önümüzdeki dönemde belirleyici bir fonksiyon üstlenebilir. Maden mevzuatımızdaki değişikliklerin denetimleri ortadan kaldırmaya yönelik olmasıyla beraber ormanlar, tarım arazileri, su havzaları ile SİT alanlarında madencilik yapılabilecek sınırların belirginliğini azaltan ve korunan alanların koruma statülerini zayıflatan gelişmelere karşı çıkanların bölge halkının sınıf çelişkilerine dair siyasal bir mücadele perspektifi sunma zorunluluğu bulunmaktadır. Doğa, insan, emek ve yaşam alanı mücadelemizin siyasal taleplerimizle birleşerek bütüncül bir savunusu ancak başarıya ulaşabilir.