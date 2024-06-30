Sessizliğin ortasında

Dört gün önce, AKP adaletinin Bakanı Sayın Tunç 9. Yargı Paketine ( YP) dair bir açıklama daha yaptı. Etkin ve hızlı yargı sistemi için pakette önemli düzenlemelerin bulunduğunu, paketteki etki ajanlığı bölümünün de kamuoyuna yanlış aktarıldığını söyledi. Sadece bu cümlesinde bile iki sorunu itiraf etmiş oldu:

1- Yargı sistemi etkin ve hızlı değil,

2- Her vatandaşın uyması gereken yasa kurallarının kapalı kapılar ardında yapılması AKP sayesinde vaka-i âdiyeden oldu.

AKP, senelerdir yargıda paket paket düzenlemeler yapmakta, ancak ne var ki yargı sistemi bir türlü etkin ve hızlı olamadı.

Bu ne yaman çelişki değil mi Sayın Bakan? Bir de bu gizemli halleriniz yok mu? İnsan gerçekten hayret ediyor. Niye mi? “Paket”lerle hangi haklarımızın gasbedileceğini metin, Meclis’e getirilinceye kadar öğrenmemiz namümkün! Ama ‘zamanı gelip’ yargı paketi taslağı hakkında yazmasına izin verilen iktidar yakını köşe yazarlarının haklarını da yemeyeyim. Onlar sayesinde gıdım gıdım bilgileniyoruz, sonra AKP adaletinin Bakanı teveccüh buyurup kamuoyuna bir gıdım daha bilgi veriyor, e daha ne istiyoruz ki? İşte AKP tipi şeffaf ve katılıma açık yasa yapma tekniği! Dünyanın hangi demokratik hukuk devletinde böyle ucube bir tarz ile yasalar değiştiriliyor?

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Mayıs ayından beri köşemde 9. YP taslağı ve özellikle taslağın etki ajanlığı bölümü ile ilgili yazıyorum. İktidarını kaybetmemek için her yola başvuran AKP; kendine itiraz eden her kesimi susturmaya çalışıyor. Başka bir şeyle kıyası yapılarak küçümsenemeyecek ağırlıkta bir faşist düzenleme ile karşı karşıyayız. Yani bırakın Anayasa’nın güvencesi altında bulunan ifade ve basın hürriyetleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına kısıtlama getirilmesini, “niyet okuyuculuğu” yaparak, ceza soruşturmasına ve kovuşturmasına konu edebilmemiz çok olası. “Yok canım o kadar da değil” diyenlere bakmayın. O kadar! Teklif edilen TCK Madde 339/A’nın tanımı; “kanunilik” ilkesi bakımından öngörülebilirliği, belirliliği ve bilinirliği oldukça zorlayan, temel hak ve hürriyetlere kolay müdahalenin önünü açan gri alanlardan mütevellit. Temel insan haklarımız tırpanlanıp, hayatlarımıza kast edilirken ne yazık ki, muhalefet partilerinin hepsi akıl almaz bir sessizlik içinde. Oysa faşizmi üreten ‘normalliği’ değiştirmek, uzun soluklu bir mücadelenin konusudur. Tıpkı bu taslağa karşı durmamız ve sesimizi yükseltmemiz gerektiği gibi. Şüphe götürmez ki, bu taslak yasalaşırsa Türkiye’deki otoriter rejimin kurumsallaşmasına bir tuğla daha eklenmiş olacak. Herhangi bir tuzağa düşmeden, faşizmi normalleştirmeyi amaçlayanlarla tüm gücümüzle mücadele etmemiz gerekmekte.

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9. YP içerisinde sadece etki ajanlığı değil, tartışılan sair önemli konu başlıkları da var. Biri ‘kadının soyadı’ düzenlemesi. Söz konusu düzenlemeye göre yapılacak değişiklik ile Anayasa Mahkemesi kararına rağmen kadınlar, evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak. AKP; Anayasa’nın eşitlik ve ayrımcılık yasağını düzenleyen 10. maddesine, ailede eşitliği düzenleyen 41. maddesine ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne aykırı olarak kadınlara eşlerinin soyadını kullanmalarını dayatıyor. Cinsel istismar hükümlülerine kısmî aftan, 6284 sayılı yasada bulunan tazyik hapsinin kaldırılmasından bahsediliyor.

9. Yargı Paketi’nin önümüzdeki hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu’na geleceği belirtiliyor. Günbegün pakete ilişkin gelişmeler olurken tek değişmeyen şey ise toplumdaki derin sessizlik. Sinir bozucu bu sessizlik, Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun (EŞİK) yayımladığı mesaj ile yırtıldı. “ 9. Yargı Paketi geri çekilmeli. Paketi durdurmak için herkes göreve!” diyen EŞİK, paketi durdurmak için herkesi göreve davet etti. Demokratik, özgürlükçü, insan haklarına dayalı bir hukuk devleti isteyen herkesin; bu vahim teklifin geri çekilmesi için ses çıkarma zamanıdır.

“Demokrasi ve insan haklarını yok etme girişimlerinden vazgeçin, 9. Yargı Paketi’ni geri çekin” diyerek çağrıda bulunan EŞİK’in sesini duyan var mı?

EŞİK’in açıklaması için: https://esik.org.tr/kategori/9-yargi-paketi-basin-aciklamalari/74247/temel-insan-haklarini-torba-yasalara-doldurmaktan-vazgecin-9.-yargi-paketini-geri-cekin/